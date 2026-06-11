https://sarabic.ae/20260611/مدينة-فرنسية-تفرض-حظر-تجول-على-من-هم-دون-16-عاما-خلال-مباريات-المغرب-وتونس-في-المونديال-1114272186.html

مدينة فرنسية تفرض حظر تجول على من هم دون 16 عاما خلال مباريات المغرب وتونس في المونديال

مدينة فرنسية تفرض حظر تجول على من هم دون 16 عاما خلال مباريات المغرب وتونس في المونديال

سبوتنيك عربي

أعلنت سلطات مدينة تولوز الفرنسية فرض حظر تجول على القاصرين دون سن 16 عامًا خلال عدد من مباريات كأس العالم المصنفة "عالية الخطورة"، وذلك على خلفية أعمال الشغب... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

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وأوضح مسؤولو المدينة أن القرار يشمل مباريات المنتخب الفرنسي، إلى جانب مباريات المنتخب المغربي أمام البرازيل وإسكتلندا وهايتي، وكذلك مواجهة تونس وهولندا، وفقا لوسائل إعلام غربية. وقال رئيس بلدية تولوز، جان لوك مودينك، إن حظر التجول سيُطبق من الساعة العاشرة مساءً حتى الخامسة صباحًا على القاصرين غير المرافقين لراشدين داخل منطقة وسط المدينة.وبرر مودينك القرار بالأحداث وأعمال التخريب التي شهدتها تولوز ومدن فرنسية أخرى عقب نهائي دوري أبطال أوروبا في 30 مايو الماضي، مؤكدًا أن الهدف من الإجراء هو حماية المواطنين والقاصرين والحد من ظاهرة جنوح الأحداث.وفي السياق ذاته، أعلنت مدينة كليرمون فيران وسط فرنسا اعتماد إجراء مماثل يشمل القاصرين دون سن 16 عامًا.ومن المقرر أن يستهل المنتخب الفرنسي مشواره في كأس العالم بمواجهة السنغال يوم الثلاثاء المقبل.وستقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.

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