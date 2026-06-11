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مدينة فرنسية تفرض حظر تجول على من هم دون 16 عاما خلال مباريات المغرب وتونس في المونديال
مدينة فرنسية تفرض حظر تجول على من هم دون 16 عاما خلال مباريات المغرب وتونس في المونديال
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات مدينة تولوز الفرنسية فرض حظر تجول على القاصرين دون سن 16 عامًا خلال عدد من مباريات كأس العالم المصنفة "عالية الخطورة"، وذلك على خلفية أعمال الشغب... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأوضح مسؤولو المدينة أن القرار يشمل مباريات المنتخب الفرنسي، إلى جانب مباريات المنتخب المغربي أمام البرازيل وإسكتلندا وهايتي، وكذلك مواجهة تونس وهولندا، وفقا لوسائل إعلام غربية. وقال رئيس بلدية تولوز، جان لوك مودينك، إن حظر التجول سيُطبق من الساعة العاشرة مساءً حتى الخامسة صباحًا على القاصرين غير المرافقين لراشدين داخل منطقة وسط المدينة.وبرر مودينك القرار بالأحداث وأعمال التخريب التي شهدتها تولوز ومدن فرنسية أخرى عقب نهائي دوري أبطال أوروبا في 30 مايو الماضي، مؤكدًا أن الهدف من الإجراء هو حماية المواطنين والقاصرين والحد من ظاهرة جنوح الأحداث.وفي السياق ذاته، أعلنت مدينة كليرمون فيران وسط فرنسا اعتماد إجراء مماثل يشمل القاصرين دون سن 16 عامًا.ومن المقرر أن يستهل المنتخب الفرنسي مشواره في كأس العالم بمواجهة السنغال يوم الثلاثاء المقبل.وستقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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رياضة, أخبار المغرب اليوم, أخبار تونس اليوم, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية
رياضة, أخبار المغرب اليوم, أخبار تونس اليوم, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية

مدينة فرنسية تفرض حظر تجول على من هم دون 16 عاما خلال مباريات المغرب وتونس في المونديال

19:07 GMT 11.06.2026
© Photo / Unsplash/ Fauzan Saari كأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
© Photo / Unsplash/ Fauzan Saari
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أعلنت سلطات مدينة تولوز الفرنسية فرض حظر تجول على القاصرين دون سن 16 عامًا خلال عدد من مباريات كأس العالم المصنفة "عالية الخطورة"، وذلك على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها البلاد عقب تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وأوضح مسؤولو المدينة أن القرار يشمل مباريات المنتخب الفرنسي، إلى جانب مباريات المنتخب المغربي أمام البرازيل وإسكتلندا وهايتي، وكذلك مواجهة تونس وهولندا، وفقا لوسائل إعلام غربية.
Горилла выбирает команду Уругвая в качестве победителя игры на ЧМ по футболу 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
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أمس, 09:23 GMT
وقال رئيس بلدية تولوز، جان لوك مودينك، إن حظر التجول سيُطبق من الساعة العاشرة مساءً حتى الخامسة صباحًا على القاصرين غير المرافقين لراشدين داخل منطقة وسط المدينة.
وأضاف أن الإجراء يقتصر على "عدد محدد من المباريات" جرى اختيارها بالتنسيق مع السلطات المحلية، نظرًا لتصنيفها ضمن الفعاليات ذات المخاطر الأمنية المرتفعة.
وبرر مودينك القرار بالأحداث وأعمال التخريب التي شهدتها تولوز ومدن فرنسية أخرى عقب نهائي دوري أبطال أوروبا في 30 مايو الماضي، مؤكدًا أن الهدف من الإجراء هو حماية المواطنين والقاصرين والحد من ظاهرة جنوح الأحداث.
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كأس العالم 2026...جدول المباريات ومواعيد الأدوار الإقصائية حتى النهائي
9 يونيو, 20:23 GMT
وفي السياق ذاته، أعلنت مدينة كليرمون فيران وسط فرنسا اعتماد إجراء مماثل يشمل القاصرين دون سن 16 عامًا.
ومن المقرر أن يستهل المنتخب الفرنسي مشواره في كأس العالم بمواجهة السنغال يوم الثلاثاء المقبل.
وستقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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