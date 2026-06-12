https://sarabic.ae/20260612/إعلام-الولايات-المتحدة-تعتزم-ترحيل-مهاجرين-سوريين-وإيرانيين-1114278367.html

إعلام: الولايات المتحدة تعتزم ترحيل مهاجرين سوريين وإيرانيين

إعلام: الولايات المتحدة تعتزم ترحيل مهاجرين سوريين وإيرانيين

سبوتنيك عربي

ذكرت إحدى وسائل الإعلام الغربية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "تخطط لترحيل عدد من المهاجرين، بمن فيهم سوريون وإيرانيون، إلى جمهورية أفريقيا الوسطى"،... 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T06:02+0000

2026-06-12T06:02+0000

2026-06-12T06:02+0000

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وأوضحت صحيفة غربية، أمس الخميس، أن "إدارة ترامب تعتزم ترحيل عدد من الإيرانيين وغيرهم من المهاجرين إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، كما تخطط السلطات لترحيل عدد من السوريين والأفغان ومواطن تركي واحد".وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مصادر أمريكية أنه "من المتوقع ترحيل نحو 20 شخصًا على متن الرحلة الأولى إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، وأن الطائرة التي ستقل المهاجرين المُرَّحلين قد تغادر اليوم الجمعة".يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعد يوم تنصيبه بمنصب الرئيس، بـ"وقف الهجرة غير الشرعية إلى بلاده فورا، والشروع في إجراءات التعامل مع ملايين المهاجرين"، كما أعلن حالة "طوارئ وطنية" بشأن الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.ويشار إلى أن هذا القرار منع الإدارة الأمريكية من إنهاء "وضع الحماية المؤقتة" للسوريين، حتى يتم البت في الدعوى القضائية التي تطعن في الإجراء الحكومي، وهو ما أيّدته محكمة استئناف في مدينة نيويورك برفضها وقف قرار قاضية في 17 فبراير الماضي.ويذكر أن ملف القضية يعود إلى شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، حينما أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، إنهاء تصنيف سوريا ضمن "برنامج الحماية"، في وقت بررت فيه الوزيرة هذا القرار بأن "الأوضاع في سوريا لم تعد تستوفي معايير النزاع المسلح المستمر، الذي يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة المواطنين السوريين العائدين".ويذكر أن وزارة الأمن الداخلي في إدارة ترامب، تحركت لإنهاء وضع "الحماية" للمهاجرين من 12 دولة، لكن دعاوى قضائية مماثلة أسفرت عن أحكام تمنع حاليًا تنفيذ القرار بحق مواطني دول عدة، أبرزها سوريا، إثيوبيا، جنوب السودان، هايتي، وميانمار.وكانت المحكمة العليا كانت، ألغت في مايو/ أيار الماضي، أمرًا قضائيًا سابقًا أثّر على وضع 350 ألف فنزويلي، دون إبداء أي تفسير وهو إجراءٌ معتاد في الطلبات العاجلة.

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