قطتك قد تنقل أمراضا إلى المنزل أكثر مما تتصور
21:27 GMT 12.06.2026 (تم التحديث: 21:29 GMT 12.06.2026)
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصورقطة حبشية تُدعى دارلين فلور دالمور بلاك ومالكتها داريا غروزينوفا في موسكو. حازت القطة على المركز الأول في التصنيف السنوي لأجمل القطط في العالم وفقًا للاتحاد العالمي للقطط (WCF)، متفوقةً على 1500 قطة أخرى من مختلف أنحاء العالم.
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova/
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تكشف دراسة جديدة أن القطط التي تعيش في الخارج تنقل أمراضًا إلى المنزل أكثر بكثير مما يدركه العديد من مُلّاك الحيوانات الأليفة، وأن المخاطر الصحية أشدّ وطأة مما يعتقد معظم الناس.
قطتك ليست مجرد مخلوق لطيف، بل هي أيضًا كائن حيّ قد ينقل مسببات أمراض خطيرة إلى منزلك دون أن تشعر، مما يعرضك أنت وأحبائك للخطر.
الخطر الخفي للقطط التي تعيش في الخارج
على الرغم من أن القطط تُعرف باستقلاليتها وحنانها، إلا أن هناك ثمنًا خفيًا لمغامراتها في الخارج. تُظهر الأبحاث أن القطط التي يُسمح لها بالتجول في الخارج أكثر عرضةً بثلاث إلى خمس مرات لحمل مسببات الأمراض الحيوانية المنشأ - وهي جراثيم تنتقل من الحيوانات إلى البشر - مقارنةً بالقطط المنزلية.
والمثير للدهشة أن القطط التي تعيش في الخارج تواجه مستوى خطر مماثلًا تقريبًا للقطط البرية، على الرغم من أنها تحمل أنواعًا مختلفة من مسببات الأمراض. هذا يعني أن الأمراض الخطيرة نفسها الموجودة في القطط البرية قد تُصيب حيوانك الأليف أيضًا.
عندما تخرج قطتك إلى الخارج، فإنها تحتك بالحيوانات البرية، بما في ذلك القوارض والطيور التي قد تحمل فيروسات مثل داء الكلب أو إنفلونزا الطيور، كما يمكن للقطط أن تبتلع تربة أو ماءً ملوثًا ببيض الطفيليات التي تعيش لأشهر أو حتى سنوات. حسبما ورد في صحيقة "ساينس.أليرت".
ماذا يحدث عندما تمرض قطتك؟
© AP Photo / Andreea Alexandruيتم فحص قطة من قبل قاضٍ خلال مسابقة "سوفيسكات" الدولية لجمال القطط في بوخارست، رومانيا، 7 مايو 2022.
يتم فحص قطة من قبل قاضٍ خلال مسابقة "سوفيسكات" الدولية لجمال القطط في بوخارست، رومانيا، 7 مايو 2022.
© AP Photo / Andreea Alexandru
يُعدّ داء المقوسات، وهو عدوى طفيلية تسببها طفيلية المقوسة الغوندية، التهديد الأكثر شيوعًا وخطورة. يُقدّر أن ملياري شخص على الأقل حول العالم مصابون بهذا الطفيلي، وتشير أدلة جديدة إلى أنه قد يكون أكثر خطورة مما كان يُعتقد سابقًا.
يمكن لهذا الطفيلي أن يُغيّر كيمياء الدماغ، وقد رُبط باضطرابات عصبية خطيرة، بما في ذلك الصرع، ومرض الزهايمر، ومرض باركنسون، وبعض أنواع السرطان. تواجه النساء الحوامل والأشخاص ذوو المناعة الضعيفة أعلى درجات الخطر، لأن الطفيلي قد يُلحق الضرر بالأجنة النامية.
إلى جانب داء المقوسات، قد تحمل القطط الديدان الأسطوانية والديدان الخطافية عبر فضلاتها. تحتوي هذه الطفيليات على مئات أو آلاف البيوض، وفي حالات نادرة، قد تُسبب التهابات شديدة في العين، كما تُشكل البراغيث والقراد مخاطر إضافية، إذ يحمل ما بين 40 و60% من براغيث القطط مسببات أمراض بشرية تُسبب حمى البقع وحمى خدش القطط.
ويُعد التطعيم ضروريًا في البلدان التي لا يزال داء الكلب موجودًا فيها. بالإضافة إلى ذلك، أثارت حالات إنفلونزا الطيور الأخيرة في القطط في الولايات المتحدة وبولندا مخاوف بشأن كون القطط ناقلًا لسلالات جديدة من الإنفلونزا التي قد تنتقل إلى البشر.
20 نوفمبر 2025, 18:17 GMT
أبسط وأنجع وسائل الحماية
الحل الأمثل هو منع تجوال القطط دون إشراف. هذا لا يعني إبقاء قطتك داخل المنزل طوال الوقت. يمكنك إنشاء فناء خاص للقطط، أو اصطحاب قطتك في نزهات قصيرة مع إشرافك عليها. تتيح هذه الخيارات لقطتك الاستمتاع بالهواء الطلق بأمان مع الحفاظ على صحة عائلتك.
الرعاية البيطرية ضرورية بنفس القدر. قم بتطعيم قطتك ضد داء الكلب والأمراض الأخرى، واستخدم علاجات مضادة للطفيليات للديدان والبراغيث والقراد، وقم بإعطائها أدوية طاردة للديدان بانتظام. مع ذلك، لا تغطي اللقاحات ولا الأدوية المضادة للطفيليات جميع مسببات الأمراض المرتبطة بالحياة البرية. يبقى الحد من التعرض هو الاستراتيجية الوقائية الأكثر شمولاً.
وتلعب النظافة الجيدة دورًا بالغ الأهمية أيضًا. اغسل يديك بعد لمس قطتك، ونظف صندوق فضلاتها يوميًا، واطبخ اللحوم جيدًا، وتجنب إطعام قطتك منتجات حيوانية نيئة أو غير مطهية جيدًا. في الواقع، يصاب الكثير من الناس بداء المقوسات من اللحوم غير المطهية جيدًا وليس من القطط.
21 سبتمبر 2025, 21:27 GMT
يمكن للقطط المنزلية، وتلك التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى الهواء الطلق تحت إشرافك، أن تعيش حياة صحية وممتعة وأطول. من خلال تنظيم أماكن وكيفية تجوال قطتك في الخارج، فإنك تحمي صحتك وصحة قطتك والتنوع البيولوجي للحياة البرية والصحة العامة بشكل عام.
في المرة القادمة التي تعود فيها قطتك إلى المنزل من مغامرة في الهواء الطلق، فكر فيما قد تكون التقطته خلال رحلتها، واتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة عائلتك.