https://sarabic.ae/20260612/قطتك-قد-تنقل-أمراضًا-إلى-المنزل-أكثر-مما-تتصور-1114307002.html

قطتك قد تنقل أمراضا إلى المنزل أكثر مما تتصور

قطتك قد تنقل أمراضا إلى المنزل أكثر مما تتصور

سبوتنيك عربي

تكشف دراسة جديدة أن القطط التي تعيش في الخارج تنقل أمراضًا إلى المنزل أكثر بكثير مما يدركه العديد من مُلّاك الحيوانات الأليفة، وأن المخاطر الصحية أشدّ وطأة مما... 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T21:27+0000

2026-06-12T21:27+0000

2026-06-12T21:29+0000

علوم

القطة

عدوى

أخبار الأبحاث العلمية

مجتمع

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109511110_0:287:2930:1935_1920x0_80_0_0_78ff6939a2e9f695dfc2f262dffe03ba.jpg

قطتك ليست مجرد مخلوق لطيف، بل هي أيضًا كائن حيّ قد ينقل مسببات أمراض خطيرة إلى منزلك دون أن تشعر، مما يعرضك أنت وأحبائك للخطر. الخطر الخفي للقطط التي تعيش في الخارجعلى الرغم من أن القطط تُعرف باستقلاليتها وحنانها، إلا أن هناك ثمنًا خفيًا لمغامراتها في الخارج. تُظهر الأبحاث أن القطط التي يُسمح لها بالتجول في الخارج أكثر عرضةً بثلاث إلى خمس مرات لحمل مسببات الأمراض الحيوانية المنشأ - وهي جراثيم تنتقل من الحيوانات إلى البشر - مقارنةً بالقطط المنزلية. عندما تخرج قطتك إلى الخارج، فإنها تحتك بالحيوانات البرية، بما في ذلك القوارض والطيور التي قد تحمل فيروسات مثل داء الكلب أو إنفلونزا الطيور، كما يمكن للقطط أن تبتلع تربة أو ماءً ملوثًا ببيض الطفيليات التي تعيش لأشهر أو حتى سنوات. حسبما ورد في صحيقة "ساينس.أليرت".ماذا يحدث عندما تمرض قطتك؟يُعدّ داء المقوسات، وهو عدوى طفيلية تسببها طفيلية المقوسة الغوندية، التهديد الأكثر شيوعًا وخطورة. يُقدّر أن ملياري شخص على الأقل حول العالم مصابون بهذا الطفيلي، وتشير أدلة جديدة إلى أنه قد يكون أكثر خطورة مما كان يُعتقد سابقًا. إلى جانب داء المقوسات، قد تحمل القطط الديدان الأسطوانية والديدان الخطافية عبر فضلاتها. تحتوي هذه الطفيليات على مئات أو آلاف البيوض، وفي حالات نادرة، قد تُسبب التهابات شديدة في العين، كما تُشكل البراغيث والقراد مخاطر إضافية، إذ يحمل ما بين 40 و60% من براغيث القطط مسببات أمراض بشرية تُسبب حمى البقع وحمى خدش القطط.أبسط وأنجع وسائل الحمايةالحل الأمثل هو منع تجوال القطط دون إشراف. هذا لا يعني إبقاء قطتك داخل المنزل طوال الوقت. يمكنك إنشاء فناء خاص للقطط، أو اصطحاب قطتك في نزهات قصيرة مع إشرافك عليها. تتيح هذه الخيارات لقطتك الاستمتاع بالهواء الطلق بأمان مع الحفاظ على صحة عائلتك.الرعاية البيطرية ضرورية بنفس القدر. قم بتطعيم قطتك ضد داء الكلب والأمراض الأخرى، واستخدم علاجات مضادة للطفيليات للديدان والبراغيث والقراد، وقم بإعطائها أدوية طاردة للديدان بانتظام. مع ذلك، لا تغطي اللقاحات ولا الأدوية المضادة للطفيليات جميع مسببات الأمراض المرتبطة بالحياة البرية. يبقى الحد من التعرض هو الاستراتيجية الوقائية الأكثر شمولاً.يمكن للقطط المنزلية، وتلك التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى الهواء الطلق تحت إشرافك، أن تعيش حياة صحية وممتعة وأطول. من خلال تنظيم أماكن وكيفية تجوال قطتك في الخارج، فإنك تحمي صحتك وصحة قطتك والتنوع البيولوجي للحياة البرية والصحة العامة بشكل عام. في المرة القادمة التي تعود فيها قطتك إلى المنزل من مغامرة في الهواء الطلق، فكر فيما قد تكون التقطته خلال رحلتها، واتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة عائلتك.

https://sarabic.ae/20251120/دراسة-توضح-كيف-ترى-الحيوانات-العالم-1107338968.html

https://sarabic.ae/20250921/دراسة-قد-يصيح-التواصل-اللغوي-مع-الحيوانات-أمرا-ممكنا-1105110115.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, القطة, عدوى, أخبار الأبحاث العلمية