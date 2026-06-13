https://sarabic.ae/20260613/تصعيد-جديد-إعلام-أمريكا-تسقط-مسيرات-إيرانية-هجومية-1114310657.html

تصعيد جديد... إعلام: أمريكا تسقط مسيرات إيرانية هجومية

تصعيد جديد... إعلام: أمريكا تسقط مسيرات إيرانية هجومية

سبوتنيك عربي

في تطور عسكري مفاجئ يُنذر بتصعيد جديد، أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصدر مطّلع، بأن "القوات الأمريكية اعترضت وأسقطت طائرات مسيّرة إيرانية هجومية عدة... 13.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-13T05:42+0000

2026-06-13T05:42+0000

2026-06-13T05:42+0000

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وقال المصدر إن الطائرات المسيّرة الإيرانية كانت تشكّل تهديدًا واضحًا لحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما ملحوظا، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاءه توجيه ضربة قوية لإيران مساء أول امس الخميس. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أعلن يوم أمس الجمعة، أن رفع الحصار البحري وفتح مضيق هرمز، سيُدرجان في مذكرة التفاهم المستقبلية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.وأشار إلى أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن مرحلتين، مذكرة تفاهم لإنهاء النزاع، واتفاق نهائي لحل الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات.مصر تعلن دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيرانالخارجية الإيرانية: تفاهم حول معظم القضايا والقرار النهائي مرهون باستكمال المشاورات الداخلية

https://sarabic.ae/20260606/إيران-تتهم-واشنطن-بتهديد-استقرار-الشرق-الأوسط-وتحملها-مسؤولية-أي-تصعيد-محتمل-1114127559.html

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