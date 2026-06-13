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تصعيد جديد... إعلام: أمريكا تسقط مسيرات إيرانية هجومية
تصعيد جديد... إعلام: أمريكا تسقط مسيرات إيرانية هجومية
سبوتنيك عربي
في تطور عسكري مفاجئ يُنذر بتصعيد جديد، أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصدر مطّلع، بأن "القوات الأمريكية اعترضت وأسقطت طائرات مسيّرة إيرانية هجومية عدة... 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T05:42+0000
2026-06-13T05:42+0000
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وقال المصدر إن الطائرات المسيّرة الإيرانية كانت تشكّل تهديدًا واضحًا لحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما ملحوظا، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاءه توجيه ضربة قوية لإيران مساء أول امس الخميس. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أعلن يوم أمس الجمعة، أن رفع الحصار البحري وفتح مضيق هرمز، سيُدرجان في مذكرة التفاهم المستقبلية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.وأشار إلى أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن مرحلتين، مذكرة تفاهم لإنهاء النزاع، واتفاق نهائي لحل الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات.مصر تعلن دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيرانالخارجية الإيرانية: تفاهم حول معظم القضايا والقرار النهائي مرهون باستكمال المشاورات الداخلية
https://sarabic.ae/20260606/إيران-تتهم-واشنطن-بتهديد-استقرار-الشرق-الأوسط-وتحملها-مسؤولية-أي-تصعيد-محتمل-1114127559.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, العالم, إيران, واشنطن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, العالم, إيران, واشنطن

تصعيد جديد... إعلام: أمريكا تسقط مسيرات إيرانية هجومية

05:42 GMT 13.06.2026
© AP Photo / Bilal Husseinطائرة مسيرة إسرائيلية تحلق فوق بيروت، لبنان، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2025
طائرة مسيرة إسرائيلية تحلق فوق بيروت، لبنان، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
في تطور عسكري مفاجئ يُنذر بتصعيد جديد، أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصدر مطّلع، بأن "القوات الأمريكية اعترضت وأسقطت طائرات مسيّرة إيرانية هجومية عدة كانت تتجه نحو مضيق هرمز"، ويأتي هذا الحادث في توقيت حساس، إذ جاء رغم إشارات إيجابية حول إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين أمريكا وإيران.
وقال المصدر إن الطائرات المسيّرة الإيرانية كانت تشكّل تهديدًا واضحًا لحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وفي السياق، أعلن الجيش الأمريكي أن إيران أطلقت عددًا من الطائرات المسيّرة الهجومية، في محاولة لاستهداف سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

قاعدة عسكرية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
إيران تتهم واشنطن بتهديد استقرار الشرق الأوسط وتحملها مسؤولية أي تصعيد محتمل
6 يونيو, 17:41 GMT
وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما ملحوظا، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاءه توجيه ضربة قوية لإيران مساء أول امس الخميس.
وأضافت أنه تم تضييق الخلافات حول 3 ملفات رئيسية، تشمل آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز، وآلية إدارة المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني خلال فترة وقف إطلاق نار تمتد 60 يوما.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أعلن يوم أمس الجمعة، أن رفع الحصار البحري وفتح مضيق هرمز، سيُدرجان في مذكرة التفاهم المستقبلية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني: "الاتفاق الأول، المعروف أيضا بمذكرة التفاهم، سيشمل رفع الحصار البحري وفتح مضيق هرمز".
وأشار إلى أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن مرحلتين، مذكرة تفاهم لإنهاء النزاع، واتفاق نهائي لحل الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات.
مصر تعلن دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران
الخارجية الإيرانية: تفاهم حول معظم القضايا والقرار النهائي مرهون باستكمال المشاورات الداخلية
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