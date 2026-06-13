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https://sarabic.ae/20260613/هيئة-عمليات-التجارة-البريطانية-إصابة-ناقلة-نفط-بمقذوف-مجهول-قبالة-ساحل-عمان-1114316970.html
هيئة عمليات التجارة البريطانية: إصابة ناقلة نفط بمقذوف "مجهول" قبالة ساحل عمان
هيئة عمليات التجارة البريطانية: إصابة ناقلة نفط بمقذوف "مجهول" قبالة ساحل عمان
سبوتنيك عربي
ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في الجانب الأيسر من مقدمتها قبالة سواحل سلطنة عمان، اليوم السبت. 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T13:12+0000
2026-06-13T13:12+0000
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ونشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم السبت، بيانا أوضحت من خلاله أن الواقعة حدثت، أمس الجمعة، على بعد ستة أميال بحرية شرقي عمان.وأفادت الهيئة البريطانية بأن الطاقم بخير، ولم يتم الإبلاغ عن أي تداعيات بيئية، مشيرةً إلى أن الناقلة تبحر نحو ميناء التوقف التالي.وشددت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية على إجراء السلطات تحقيقًا في الحادث، داعيةً السفن إلى وجوب توخي الحذر أثناء الإبحار، والإبلاغ عن أي نشاط مريب إلى الهيئة.وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن "التصريحات الإيرانية المسربة بشأن الاتفاق مع الولايات المتحدة، لا تمثل ما تم الاتفاق عليه".وكتب عبر منصة "تروث سوشال": "ما قاله الإيرانيون، بما في ذلك تصريحهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن وجود اتفاق، لا يمت للحقيقة بصلة، إنهم أناس لا شرف لهم في التعامل، ولا وجود لمفهوم حسن النية معهم، أمر عجيب!".كما أكد الرئيس الأمريكي، في منشوره، أن "هجوم إيران المرفوض تماما بطائرات مسيرة، الليلة الماضية، على السفن الهندية المغادرة لمضيق هرمز، أمر هو غير مقبول بتاتًا"، داعيًا الإيرانيين إلى أن "يحسّنوا أداءهم، وبسرعة!".وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت "تقدمًا ملحوظًا"، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاءه توجيه ضربة قوية لإيران مساء أول أمس الخميس.وأضافت أنه "تم تضييق الخلافات حول 3 ملفات رئيسية، تشمل آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز، وآلية إدارة المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني خلال فترة وقف إطلاق نار تمتد 60 يوما".
https://sarabic.ae/20260611/الهند-تعلن-مقتل-3-بحارة-مفقودين-بعد-هجوم-أمريكي-على-سفينة-1114253522.html
https://sarabic.ae/20260612/ترامب-يزعم-النصر-على-إيران-وينفي-صلة-مجموعة-السبع-1114291323.html
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سلطنة عمان, أخبار إيران, العالم, الأخبار
سلطنة عمان, أخبار إيران, العالم, الأخبار

هيئة عمليات التجارة البريطانية: إصابة ناقلة نفط بمقذوف "مجهول" قبالة ساحل عمان

13:12 GMT 13.06.2026
© Photo / x.comناقلة نفط
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
© Photo / x.com
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ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في الجانب الأيسر من مقدمتها قبالة سواحل سلطنة عمان، اليوم السبت.
ونشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم السبت، بيانا أوضحت من خلاله أن الواقعة حدثت، أمس الجمعة، على بعد ستة أميال بحرية شرقي عمان.
وأفادت الهيئة البريطانية بأن الطاقم بخير، ولم يتم الإبلاغ عن أي تداعيات بيئية، مشيرةً إلى أن الناقلة تبحر نحو ميناء التوقف التالي.
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وشددت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية على إجراء السلطات تحقيقًا في الحادث، داعيةً السفن إلى وجوب توخي الحذر أثناء الإبحار، والإبلاغ عن أي نشاط مريب إلى الهيئة.
وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن "التصريحات الإيرانية المسربة بشأن الاتفاق مع الولايات المتحدة، لا تمثل ما تم الاتفاق عليه".
وكتب عبر منصة "تروث سوشال": "ما قاله الإيرانيون، بما في ذلك تصريحهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن وجود اتفاق، لا يمت للحقيقة بصلة، إنهم أناس لا شرف لهم في التعامل، ولا وجود لمفهوم حسن النية معهم، أمر عجيب!".
كما أكد الرئيس الأمريكي، في منشوره، أن "هجوم إيران المرفوض تماما بطائرات مسيرة، الليلة الماضية، على السفن الهندية المغادرة لمضيق هرمز، أمر هو غير مقبول بتاتًا"، داعيًا الإيرانيين إلى أن "يحسّنوا أداءهم، وبسرعة!".
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وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت "تقدمًا ملحوظًا"، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاءه توجيه ضربة قوية لإيران مساء أول أمس الخميس.
وأضافت أنه "تم تضييق الخلافات حول 3 ملفات رئيسية، تشمل آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز، وآلية إدارة المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني خلال فترة وقف إطلاق نار تمتد 60 يوما".
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