https://sarabic.ae/20260613/وزير-الخارجية-اللبناني-وقف-إطلاق-النار-ليس-جزءا-من-الاتفاق-الأمريكي-الإيراني-1114313639.html

وزير الخارجية اللبناني: وقف إطلاق النار ليس جزءا من الاتفاق الأمريكي الإيراني

وزير الخارجية اللبناني: وقف إطلاق النار ليس جزءا من الاتفاق الأمريكي الإيراني

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، اليوم السبت، إن ملف سلاح "حزب الله" اللبناني يمكن معالجته وإنهاؤه حتى في حال عدم سقوط النظام الإيراني، مشددًا على أن... 13.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-13T11:03+0000

2026-06-13T11:03+0000

2026-06-13T11:03+0000

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وقال رجي في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية، إن الحكومة اللبنانية اتخذت "قرارات شجاعة" بشأن سلاح الحزب، لكنها مضطرة إلى التقدم ببطء حفاظا على الاستقرار الداخلي.وأضاف أن استعادة الدولة لسلطتها لا تمثل حربا أهلية، بل هي تطبيق للدستور والقانون في مواجهة تنظيم مسلح خارج إطار الدولة.وشدد وزير الخارجية اللبناني على ضرورة فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني، نافيًا أن تكون مسألة وقف إطلاق النار في لبنان جزءا من أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.واعتبر يوسف رجي أن "حزب الله" اللبناني بات مهزوما عسكريا واستراتيجيا، لكنه لا يزال يحتفظ بنفوذ واسع داخل ما وصفه بـ"الدولة العميقة"، من خلال حضوره في بعض المؤسسات والإدارات الرسمية.كما رأى أن أولوية طهران لا تقتصر على مواجهة إسرائيل، بل تشمل الحفاظ على نفوذها وسلطتها داخل لبنان.وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس الجمعة، أن رفع الحصار البحري وفتح مضيق هرمز سيُدرجان في مذكرة التفاهم المستقبلية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني: "الاتفاق الأول، المعروف أيضا بمذكرة التفاهم، سيشمل رفع الحصار البحري وفتح مضيق هرمز".وأشار إلى أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن مرحلتين، مذكرة تفاهم لإنهاء النزاع، واتفاق نهائي لحل الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات، مضيفًا أنه "سيتم التعهد بعدم استخدام القوة".وأوضح أن الحل الوحيد المفضل لإيران بالنسبة لمخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب هو تخفيفه، مؤكدًا أن "إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من أراضي لبنان المحتلة وأوضحنا ذلك بصراحة".كما أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس الجمعة، أن جميع تفاصيل مذكرة التفاهم مع إسلام آباد سيتم نشرها للرأي العام في الوقت المناسب، وذلك التزاما بما وصفه بالنهج المسؤول والشفاف في التعامل مع القضايا الدبلوماسية.وأضاف عبر منصة "إكس"، أن مذكرة التفاهم باتت "أقرب من أي وقت مضى" إلى مرحلة الإنجاز، داعيًا وسائل الإعلام إلى الامتناع عن التكهن بمضمونها قبل استكمالها وإقرارها بشكل نهائي، مؤكدًا أن الإعلان عن جميع التفاصيل سيتم فور الانتهاء من الإجراءات الرسمية.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن "التصريحات الإيرانية المسربة بشأن اتفاق مع الولايات المتحدة لا تمثل ما تم الاتفاق عليه".وكتب على منصة "تروث سوشيال": "ما قاله الإيرانيون، بما في ذلك تصريحهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن وجود اتفاق، لا يمت للحقيقة بصلة، إنهم أناس لا شرف لهم في التعامل، ولا وجود لمفهوم حسن النية معهم، أمر عجيب!".كما أكد الرئيس الأمريكي في منشوره، أن "هجوم إيران المرفوض تماما بطائرات دون طيار، الليلة الماضية، على السفن الهندية المغادرة لمضيق هرمز أمر هو غير مقبول بتاتا"، داعيًا الإيرانيين أن "يحسّنوا أداءهم، وبسرعة!".وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما ملحوظا، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاءه توجيه ضربة قوية لإيران مساء أمس الخميس.وأضافت أنه تم تضييق الخلافات حول 3 ملفات رئيسية، تشمل آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز، وآلية إدارة المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني خلال فترة وقف إطلاق نار تمتد 60 يوما.

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