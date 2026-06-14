https://sarabic.ae/20260614/الرئيس-الإيراني-اتهام-المسؤولين-العاملين-لحماية-المصالح-الوطنية-بالخيانة-أمر-مؤسف--عاجل-1114340247.html

الرئيس الإيراني: اتهام المسؤولين العاملين لحماية المصالح الوطنية بالخيانة أمر مؤسف- عاجل

الرئيس الإيراني: اتهام المسؤولين العاملين لحماية المصالح الوطنية بالخيانة أمر مؤسف- عاجل

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن توجيه اتهامات بالخيانة إلى أشخاص يؤدون مهامهم الرسمية بهدف حماية المصالح الوطنية يعد أمراً مؤسفاً، داعياً إلى دعم الجهود... 14.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-14T15:25+0000

2026-06-14T15:25+0000

2026-06-14T15:28+0000

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وشدد بزشكيان، اليوم الأحد، على ضرورة التزام جميع التيارات والقوى السياسية داخل إيران بالقرارات التي تستند إلى توجيهات قائد الثورة، علي خامنئي، مؤكداً أهمية الحفاظ على التماسك الوطني في مواجهة التحديات الراهنة. وأشار الرئيس الإيراني إلى أن احترام الأطر القانونية والمؤسسية والالتفاف حول القرارات الوطنية يمثلان ركيزة أساسية لصون مصالح البلاد وتعزيز استقرارها.وأكد أن قرار مجلس الأمن القومي هو المعيار المعتمد وقد توصل لقناعة بوجوب متابعة مسار المفاوضات.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا الأحد، يفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق.وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال"، أمس السبت: "في الواقع، لم تعد إيران ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه. من المقرر توقيع الاتفاق غدًا (الأحد)، وبعد توقيعه مباشرة سيفتح مضيق هرمز أمام الجميع".وأضاف ترامب: "على عكس مدفوعات (الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما، التي بلغت مئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدًا، لن يتم تبادل أي أموال".في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ‌قوله أمس السبت، إن "موعد توقيع مذكرة ‌التفاهم، ‌التي توسطت فيها إسلام آباد لن يكون ‌غدا الأحد".وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قال أمس السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه.

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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية