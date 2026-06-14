https://sarabic.ae/20260614/ترامب-يتوقع-اتفاقا-مع-إيران-وطهران-التفاهم-يركز-على-إنهاء-الحرب-1114336527.html

ترامب يتوقع اتفاقا مع إيران... وطهران: التفاهم يركز على إنهاء الحرب

ترامب يتوقع اتفاقا مع إيران... وطهران: التفاهم يركز على إنهاء الحرب

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن مذكرة التفاهم التي يجري العمل عليها تركّز على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات، دون التطرق إلى الملف... 14.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-14T12:46+0000

2026-06-14T12:46+0000

2026-06-14T12:46+0000

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ترامب يتوقع اتفاقا مع إيران.. وطهران: التفاهم يركز على إنهاء الحرب سبوتنيك عربي ترامب يتوقع اتفاقا مع إيران.. وطهران: التفاهم يركز على إنهاء الحرب

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا، اليوم الأحد، يُفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الذي قال إن بلاده باتت "أقرب من أي وقت مضى" إلى التوصل لاتفاق سلام، مرجحًا استكماله خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.وذكرت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إيران وعلى لسان أكثر من مسئول صرحت بأن الاتفاق أصبح وشيكا، وهي في مرحلة التدقيق والمراجعة للبنود على نحو يضمن المصالح العليا لإيران، تمهيدا لمرحلة الستين يوما التي ستشهد مناقشة العُقد الأساسية بين الجانبين".الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل المسؤول عن تمويل تنظيم "داعش" في الأنبارألقت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على المدعو "أبو مصعب"، المسؤول المالي الأول في تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، بمحافظة الأنبار غربي البلاد.وقالت مديرية الاستخبارات العراقية إنها أطاحت بأحد أبرز الكوادر الإدارية والمالية للتنظيم الإرهابي، ضمن قاطع ما تسمى "ولاية الفرات"، مؤكدة استمرار عملياتها لملاحقة ما تبقى من العناصر الإرهابية.ورجّح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تؤدي هذه العملية إلى إنهاء ما تبقى من التنظيم الإرهابي، بعد تعرضه لانكسار كبير"، مبينا أنه "انكشف معلوماتيا للأجهزة الأمنية"، ولفت إلى أن "الهيكل التمويلي للتنظيم كان يعتمد على الداخل عبر الإتاوات والنهب والسرقة"."حماس" تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف الإجراءات التي يفرضها سجن عوفر على الأسرى الفلسطينيينحذرت حركة "حماس" الفلسطينية من الإجراءات الجديدة التي فرضتها إدارة سجن عوفر الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، ووصفت الحركة هذه الإجراءات بالانتهاكات المستمرة بحق الأسرى والأسيرات، مؤكدة أن الممارسات العقابية داخل السجون لن تؤثر على صمود الأسرى أو تمسكهم بحقوقهم، ودعت الدول والمؤسسات الأممية والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ خطوات عملية للضغط على إسرائيل من أجل وقف الانتهاكات وتوفير الحماية للأسرى وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بدأ يمارس نوعا قاسيا من الإجراءات كتقليص الاحتياجات الأساسية مثل الماء والهواء والزيارات والرعاية الصحية، فضلا عن التعذيب الذي أسفر عن استشهاد كثير منهم، مما يعني أن ما يفعله هو إعدام ميداني للأسرى دون محاكمات، قبل سن قانون قتل الأسرى".سوريا تعلن انضمامها إلى مجموعة "أصدقاء مكافحة جريمة الاتجار بالبشر"انضمّت سوريا إلى مجموعة "أصدقاء مكافحة الاتجار بالبشر"، بهدف تعزيز الجهود الرامية لمواجهة أنماط الاتجار بالبشر، عن طريق التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية في الاستقطاب والاستغلال والنقل والسيطرة على الضحايا.وبحسب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، فقد ررت الحكومة السورية تلبية الدعوة التي تلقتها للانضمام إلى المجموعة، انطلاقا من المعاناة التي تكبّدها الشعب السوري في العقود الماضية، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص والتربّح من معاناة الشعب السوري.وأكدت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الخطوة تعكس رغبة دمشق في أن تكون جزءا من الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة"، موضحة أن الانضمام إلى المجموعة "ليس مجرد خطوة دبلوماسية، بل رسالة واضحة بأن سوريا تريد المشاركة في حماية الإنسان ومكافحة شبكات الاستغلال".27 ألف برميل يوميا.. قفزة كبيرة في إنتاج منطقة حقول سيناء البحريةسجّلت منطقة حقول سيناء البحرية أعلى معدل إنتاج لها منذ عام 2017، بإجمالي إنتاج بلغ 27 ألف برميل زيت خام يوميا، محققةً زيادة تتجاوز 50% منذ بداية عام 2025.وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق فائض إنتاج يتجاوز 10 آلاف برميل يوميا، إضافة إلى إنتاج تراكمي يزيد على 2.8 مليون برميل منذ يناير 2025، رغم استمرار إنتاج بعض الحقول لأكثر من ستة عقود.واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن ما تحقق "ليس مجرد زيادة مؤقتة في الإنتاج، بل يعكس نجاح خطط وزارة البترول في إعادة تقييم الحقول القديمة، وتطبيق تقنيات حديثة لتحسين معدلات الاستخلاص، والاستفادة القصوى من البنية الأساسية القائمة".

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خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

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خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

عالم سبوتنيك, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم, аудио