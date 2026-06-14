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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260614/ترامب-يتوقع-اتفاقا-مع-إيران-وطهران-التفاهم-يركز-على-إنهاء-الحرب-1114336527.html
ترامب يتوقع اتفاقا مع إيران... وطهران: التفاهم يركز على إنهاء الحرب
ترامب يتوقع اتفاقا مع إيران... وطهران: التفاهم يركز على إنهاء الحرب
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن مذكرة التفاهم التي يجري العمل عليها تركّز على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات، دون التطرق إلى الملف... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T12:46+0000
2026-06-14T12:46+0000
راديو
عالم سبوتنيك
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
تنظيم داعش الإرهابي
أخبار سوريا اليوم
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ترامب يتوقع اتفاقا مع إيران.. وطهران: التفاهم يركز على إنهاء الحرب
سبوتنيك عربي
ترامب يتوقع اتفاقا مع إيران.. وطهران: التفاهم يركز على إنهاء الحرب
كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا، اليوم الأحد، يُفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الذي قال إن بلاده باتت "أقرب من أي وقت مضى" إلى التوصل لاتفاق سلام، مرجحًا استكماله خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.وذكرت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إيران وعلى لسان أكثر من مسئول صرحت بأن الاتفاق أصبح وشيكا، وهي في مرحلة التدقيق والمراجعة للبنود على نحو يضمن المصالح العليا لإيران، تمهيدا لمرحلة الستين يوما التي ستشهد مناقشة العُقد الأساسية بين الجانبين".الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل المسؤول عن تمويل تنظيم "داعش" في الأنبارألقت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على المدعو "أبو مصعب"، المسؤول المالي الأول في تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، بمحافظة الأنبار غربي البلاد.وقالت مديرية الاستخبارات العراقية إنها أطاحت بأحد أبرز الكوادر الإدارية والمالية للتنظيم الإرهابي، ضمن قاطع ما تسمى "ولاية الفرات"، مؤكدة استمرار عملياتها لملاحقة ما تبقى من العناصر الإرهابية.ورجّح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تؤدي هذه العملية إلى إنهاء ما تبقى من التنظيم الإرهابي، بعد تعرضه لانكسار كبير"، مبينا أنه "انكشف معلوماتيا للأجهزة الأمنية"، ولفت إلى أن "الهيكل التمويلي للتنظيم كان يعتمد على الداخل عبر الإتاوات والنهب والسرقة"."حماس" تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف الإجراءات التي يفرضها سجن عوفر على الأسرى الفلسطينيينحذرت حركة "حماس" الفلسطينية من الإجراءات الجديدة التي فرضتها إدارة سجن عوفر الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، ووصفت الحركة هذه الإجراءات بالانتهاكات المستمرة بحق الأسرى والأسيرات، مؤكدة أن الممارسات العقابية داخل السجون لن تؤثر على صمود الأسرى أو تمسكهم بحقوقهم، ودعت الدول والمؤسسات الأممية والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ خطوات عملية للضغط على إسرائيل من أجل وقف الانتهاكات وتوفير الحماية للأسرى وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بدأ يمارس نوعا قاسيا من الإجراءات كتقليص الاحتياجات الأساسية مثل الماء والهواء والزيارات والرعاية الصحية، فضلا عن التعذيب الذي أسفر عن استشهاد كثير منهم، مما يعني أن ما يفعله هو إعدام ميداني للأسرى دون محاكمات، قبل سن قانون قتل الأسرى".سوريا تعلن انضمامها إلى مجموعة "أصدقاء مكافحة جريمة الاتجار بالبشر"انضمّت سوريا إلى مجموعة "أصدقاء مكافحة الاتجار بالبشر"، بهدف تعزيز الجهود الرامية لمواجهة أنماط الاتجار بالبشر، عن طريق التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية في الاستقطاب والاستغلال والنقل والسيطرة على الضحايا.وبحسب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، فقد ررت الحكومة السورية تلبية الدعوة التي تلقتها للانضمام إلى المجموعة، انطلاقا من المعاناة التي تكبّدها الشعب السوري في العقود الماضية، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص والتربّح من معاناة الشعب السوري.وأكدت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الخطوة تعكس رغبة دمشق في أن تكون جزءا من الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة"، موضحة أن الانضمام إلى المجموعة "ليس مجرد خطوة دبلوماسية، بل رسالة واضحة بأن سوريا تريد المشاركة في حماية الإنسان ومكافحة شبكات الاستغلال".27 ألف برميل يوميا.. قفزة كبيرة في إنتاج منطقة حقول سيناء البحريةسجّلت منطقة حقول سيناء البحرية أعلى معدل إنتاج لها منذ عام 2017، بإجمالي إنتاج بلغ 27 ألف برميل زيت خام يوميا، محققةً زيادة تتجاوز 50% منذ بداية عام 2025.وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق فائض إنتاج يتجاوز 10 آلاف برميل يوميا، إضافة إلى إنتاج تراكمي يزيد على 2.8 مليون برميل منذ يناير 2025، رغم استمرار إنتاج بعض الحقول لأكثر من ستة عقود.واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن ما تحقق "ليس مجرد زيادة مؤقتة في الإنتاج، بل يعكس نجاح خطط وزارة البترول في إعادة تقييم الحقول القديمة، وتطبيق تقنيات حديثة لتحسين معدلات الاستخلاص، والاستفادة القصوى من البنية الأساسية القائمة".
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عالم سبوتنيك, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم, аудио
عالم سبوتنيك, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم, аудио

ترامب يتوقع اتفاقا مع إيران... وطهران: التفاهم يركز على إنهاء الحرب

12:46 GMT 14.06.2026
راديو
ترامب يتوقع اتفاقا مع إيران.. وطهران: التفاهم يركز على إنهاء الحرب
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- سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن مذكرة التفاهم التي يجري العمل عليها تركّز على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات، دون التطرق إلى الملف النووي، مشيرًا إلى أن المذكرة تشكل إطارا تفاهميا يتناول القضايا الخلافية.
كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا، اليوم الأحد، يُفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الذي قال إن بلاده باتت "أقرب من أي وقت مضى" إلى التوصل لاتفاق سلام، مرجحًا استكماله خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

وقالت أستاذة العلوم السياسية، د. أريج جبر، إن "هناك مؤشرات دالة على اتفاق سيوقّع خلال الساعات المقبلة"، لافتةً إلى أن "أقوى تلك المؤشرات ما خرج من الجانب الإيراني وليس الأمريكي".

وذكرت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إيران وعلى لسان أكثر من مسئول صرحت بأن الاتفاق أصبح وشيكا، وهي في مرحلة التدقيق والمراجعة للبنود على نحو يضمن المصالح العليا لإيران، تمهيدا لمرحلة الستين يوما التي ستشهد مناقشة العُقد الأساسية بين الجانبين".
الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل المسؤول عن تمويل تنظيم "داعش" في الأنبار
ألقت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على المدعو "أبو مصعب"، المسؤول المالي الأول في تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، بمحافظة الأنبار غربي البلاد.
وقالت مديرية الاستخبارات العراقية إنها أطاحت بأحد أبرز الكوادر الإدارية والمالية للتنظيم الإرهابي، ضمن قاطع ما تسمى "ولاية الفرات"، مؤكدة استمرار عملياتها لملاحقة ما تبقى من العناصر الإرهابية.

وتعقيبا على هذا، قال الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي، اللواء مؤيد الجحيشي، إن "السجناء الذي جُلبوا من سوريا كانوا يحتفظون بمعلومات ثمينة حول التنظيم، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات أدت إلى القبض على "أبو مصعب" مسئول التمويل في تنظيم "داعش".

ورجّح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تؤدي هذه العملية إلى إنهاء ما تبقى من التنظيم الإرهابي، بعد تعرضه لانكسار كبير"، مبينا أنه "انكشف معلوماتيا للأجهزة الأمنية"، ولفت إلى أن "الهيكل التمويلي للتنظيم كان يعتمد على الداخل عبر الإتاوات والنهب والسرقة".
"حماس" تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف الإجراءات التي يفرضها سجن عوفر على الأسرى الفلسطينيين
حذرت حركة "حماس" الفلسطينية من الإجراءات الجديدة التي فرضتها إدارة سجن عوفر الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، ووصفت الحركة هذه الإجراءات بالانتهاكات المستمرة بحق الأسرى والأسيرات، مؤكدة أن الممارسات العقابية داخل السجون لن تؤثر على صمود الأسرى أو تمسكهم بحقوقهم، ودعت الدول والمؤسسات الأممية والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ خطوات عملية للضغط على إسرائيل من أجل وقف الانتهاكات وتوفير الحماية للأسرى وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.
وأكد وزير شئون الأسرى والمحررين الأسبق، أشرف العجرمي، على أن "الوضع المأسوي للأسرى والمعتقلين بدأ على نحو حاد مع تولي إيتمار بن غفير وزارة الأمن الداخلي".
ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بدأ يمارس نوعا قاسيا من الإجراءات كتقليص الاحتياجات الأساسية مثل الماء والهواء والزيارات والرعاية الصحية، فضلا عن التعذيب الذي أسفر عن استشهاد كثير منهم، مما يعني أن ما يفعله هو إعدام ميداني للأسرى دون محاكمات، قبل سن قانون قتل الأسرى".
سوريا تعلن انضمامها إلى مجموعة "أصدقاء مكافحة جريمة الاتجار بالبشر"
انضمّت سوريا إلى مجموعة "أصدقاء مكافحة الاتجار بالبشر"، بهدف تعزيز الجهود الرامية لمواجهة أنماط الاتجار بالبشر، عن طريق التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية في الاستقطاب والاستغلال والنقل والسيطرة على الضحايا.
وبحسب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، فقد ررت الحكومة السورية تلبية الدعوة التي تلقتها للانضمام إلى المجموعة، انطلاقا من المعاناة التي تكبّدها الشعب السوري في العقود الماضية، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص والتربّح من معاناة الشعب السوري.
وترى رئيس منظمة بلا قيود الحقوقية، ‎د. فاتن رمضان، أن "انضمام سوريا إلى مجموعة "أصدقاء مكافحة جريمة الاتجار بالبشر" يمثل "نقلة نوعية" في مسار التعاون الدولي لحماية المواطنين من مختلف أشكال الاستغلال والجرائم المنظمة".
وأكدت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الخطوة تعكس رغبة دمشق في أن تكون جزءا من الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة"، موضحة أن الانضمام إلى المجموعة "ليس مجرد خطوة دبلوماسية، بل رسالة واضحة بأن سوريا تريد المشاركة في حماية الإنسان ومكافحة شبكات الاستغلال".
27 ألف برميل يوميا.. قفزة كبيرة في إنتاج منطقة حقول سيناء البحرية
سجّلت منطقة حقول سيناء البحرية أعلى معدل إنتاج لها منذ عام 2017، بإجمالي إنتاج بلغ 27 ألف برميل زيت خام يوميا، محققةً زيادة تتجاوز 50% منذ بداية عام 2025.
وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق فائض إنتاج يتجاوز 10 آلاف برميل يوميا، إضافة إلى إنتاج تراكمي يزيد على 2.8 مليون برميل منذ يناير 2025، رغم استمرار إنتاج بعض الحقول لأكثر من ستة عقود.

وقال الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات والبحوث الاقتصادية، د. محمد الجوهرى، إن "القفزة الأخيرة في إنتاج منطقة حقول سيناء البحرية، تمثل نموذجا ناجحا لإدارة الحقول الناضجة وتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد البترولية المصرية".

واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن ما تحقق "ليس مجرد زيادة مؤقتة في الإنتاج، بل يعكس نجاح خطط وزارة البترول في إعادة تقييم الحقول القديمة، وتطبيق تقنيات حديثة لتحسين معدلات الاستخلاص، والاستفادة القصوى من البنية الأساسية القائمة".
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