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كوريا الديمقراطية: وضعنا كدولة نووية أمر محسوم ولا رجعة فيه
كوريا الديمقراطية: وضعنا كدولة نووية أمر محسوم ولا رجعة فيه
سبوتنيك عربي
أكدت كوريا الديمقراطية، أن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية "أمر نهائي لا رجعة فيه"، مشددة على أن أي محاولات أمريكية أو غربية لإحياء ملف نزع سلاحها النووي محكوم... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T01:49+0000
2026-06-14T01:51+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الديمقراطية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون تعزيز التهديدات النووية ضد بيونغ يانغ من خلال آليات تعاون عسكري ومناورات مشتركة، في الوقت الذي يطالبون فيه كوريا الشمالية بالتخلي عن قدراتها النووية.وأضاف البيان أن "الحديث عن نزع السلاح النووي الكوري الشمالي في ظل السياسات الأمريكية الحالية يمثل وهماً لا أساس له"، مؤكداً أن القضية "حُسمت بشكل نهائي وغير قابل للتراجع".واتهمت بيونغ يانغ، الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بتصعيد المواجهة النووية في المنطقة، كما انتقدت محاولات الدول الغربية فرض سياسات وإجراءات غير مشروعة على الدول ذات السيادة.وأكدت وزارة الخارجية، أن برنامجها النووي يهدف إلى ردع التهديدات الخارجية وحماية السيادة والأمن القومي وضمان الاستقرار الإقليمي، مشددة على أن بيونغ يانغ ستواصل تطوير قدراتها العسكرية والتقنية لمواجهة التهديدات المتزايدة من الدول المعادية.وختم البيان بالتأكيد على أن توسيع القدرات النووية وتعزيز منظومة الدفاع الذاتي يشكلان "ضمانة قوية للسلام والاستقرار"، وأن الضغوط الأمريكية وتحالفاتها الإقليمية لن تغير من الواقع القائم أو من مكانة كوريا الديمقراطية كدولة نووية.وصرحت نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال في كوريا الديمقراطية، كيم يو جونغ، منذ أيام، بأن بلادها "لن تقدم أي تنازلات في مسألة نزع السلاح النووي"، مؤكدة التزام بيونغ يانغ بنهج تعزيز القوات النووية للدولة.وكان زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، أكد مرارًا أن الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية هي حق أصيل لدولة ذات سيادة، وضرورية لردع أي عدوان خارجي، مشددًا على أن الوضع النووي للبلاد منصوص عليه في القانون.
https://sarabic.ae/20260609/صور-لزيارة-شي-جين-بينغ-التاريخية-إلى-كوريا-الديمقراطية-الشعبية---1114186713.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

كوريا الديمقراطية: وضعنا كدولة نووية أمر محسوم ولا رجعة فيه

01:49 GMT 14.06.2026 (تم التحديث: 01:51 GMT 14.06.2026)
© REUTERS KCNAزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© REUTERS KCNA
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أكدت كوريا الديمقراطية، أن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية "أمر نهائي لا رجعة فيه"، مشددة على أن أي محاولات أمريكية أو غربية لإحياء ملف نزع سلاحها النووي محكوم عليها بالفشل.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الديمقراطية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون تعزيز التهديدات النووية ضد بيونغ يانغ من خلال آليات تعاون عسكري ومناورات مشتركة، في الوقت الذي يطالبون فيه كوريا الشمالية بالتخلي عن قدراتها النووية.
وأضاف البيان أن "الحديث عن نزع السلاح النووي الكوري الشمالي في ظل السياسات الأمريكية الحالية يمثل وهماً لا أساس له"، مؤكداً أن القضية "حُسمت بشكل نهائي وغير قابل للتراجع".
Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в КНДР - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
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9 يونيو, 09:45 GMT
واتهمت بيونغ يانغ، الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بتصعيد المواجهة النووية في المنطقة، كما انتقدت محاولات الدول الغربية فرض سياسات وإجراءات غير مشروعة على الدول ذات السيادة.
وأشار البيان، إلى أن واشنطن قامت مؤخراً بنقل كميات كبيرة من المعدات العسكرية المتطورة، بما في ذلك صواريخ جو-جو حديثة، إلى كل من كوريا الجنوبية واليابان، معتبراً أن هذه الخطوات تعزز مبررات تطوير القدرات الدفاعية والنووية الكورية الشمالية.
وأكدت وزارة الخارجية، أن برنامجها النووي يهدف إلى ردع التهديدات الخارجية وحماية السيادة والأمن القومي وضمان الاستقرار الإقليمي، مشددة على أن بيونغ يانغ ستواصل تطوير قدراتها العسكرية والتقنية لمواجهة التهديدات المتزايدة من الدول المعادية.
وختم البيان بالتأكيد على أن توسيع القدرات النووية وتعزيز منظومة الدفاع الذاتي يشكلان "ضمانة قوية للسلام والاستقرار"، وأن الضغوط الأمريكية وتحالفاتها الإقليمية لن تغير من الواقع القائم أو من مكانة كوريا الديمقراطية كدولة نووية.
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، يتفقد إحدى كبرى شركات صناعة الذخائر للاطلاع على إنتاج النصف الأول من العام - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
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7 يونيو, 05:48 GMT
وصرحت نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال في كوريا الديمقراطية، كيم يو جونغ، منذ أيام، بأن بلادها "لن تقدم أي تنازلات في مسألة نزع السلاح النووي"، مؤكدة التزام بيونغ يانغ بنهج تعزيز القوات النووية للدولة.
وكان زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، أكد مرارًا أن الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية هي حق أصيل لدولة ذات سيادة، وضرورية لردع أي عدوان خارجي، مشددًا على أن الوضع النووي للبلاد منصوص عليه في القانون.
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