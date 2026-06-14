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"يمس مصالحنا"... ضجة في إسرائيل بسبب "الاتفاق" الأمريكي الإيراني
"يمس مصالحنا"... ضجة في إسرائيل بسبب "الاتفاق" الأمريكي الإيراني
سبوتنيك عربي
أثار الحديث عن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، موجة من القلق داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية، وسط تحذيرات من أن "أي تفاهم لا يأخذ المصالح... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T07:30+0000
2026-06-14T07:36+0000
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ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين وخبراء أمنيين تأكيدهم أن "أي اتفاق جديد مع طهران يجب أن يضمن قيودًا صارمة على برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية"، محذرين من أن "تقديم تنازلات لإيران قد يمنحها هامشًا أوسع لتعزيز نفوذها الإقليمي".وفي هذا السياق، أبدت شخصيات سياسية وأمنية إسرائيلية مخاوف من أن "يؤدي تخفيف الضغوط الاقتصادية والعقوبات المفروضة على إيران إلى زيادة مواردها المالية، ما قد ينعكس على دعم حلفائها وشركائها في المنطقة"، على حد قولهم.ويأتي الجدل الإسرائيلي في وقت تشهد فيه المنطقة حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا بشأن الملف الإيراني، وسط ترقب لنتائج المفاوضات وما إذا كانت ستقود إلى اتفاق جديد قادر على احتواء التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.الجيش الإسرائيلي: مسيرتان يشتبه بتبعيتيهما لـ"حزب الله" استهدفتا موقعا عسكريا شمالي البلاد
https://sarabic.ae/20260614/قلق-إسرائيلي-من-الاتفاق-الأمريكي-ـ-الإيراني-المرتقب-1114326846.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

"يمس مصالحنا"... ضجة في إسرائيل بسبب "الاتفاق" الأمريكي الإيراني

07:30 GMT 14.06.2026 (تم التحديث: 07:36 GMT 14.06.2026)
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© AP Photo
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أثار الحديث عن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، موجة من القلق داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية، وسط تحذيرات من أن "أي تفاهم لا يأخذ المصالح الأمنية لإسرائيل بعين الاعتبار، قد ينعكس بصورة مباشرة على موازين القوى في المنطقة".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين وخبراء أمنيين تأكيدهم أن "أي اتفاق جديد مع طهران يجب أن يضمن قيودًا صارمة على برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية"، محذرين من أن "تقديم تنازلات لإيران قد يمنحها هامشًا أوسع لتعزيز نفوذها الإقليمي".

وبحسب التقارير، ترى دوائر إسرائيلية أن المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، "قد تفضي إلى تفاهمات لا تتوافق بالكامل مع الرؤية الإسرائيلية، الأمر الذي دفع مسؤولين إلى التأكيد أن نتائج أي اتفاق محتمل تمس المصالح الأمنية الإسرائيلية بشكل مباشر".

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
إعلام: قلق إسرائيلي من الاتفاق الأمريكي ـ الإيراني المرتقب
00:29 GMT
وفي هذا السياق، أبدت شخصيات سياسية وأمنية إسرائيلية مخاوف من أن "يؤدي تخفيف الضغوط الاقتصادية والعقوبات المفروضة على إيران إلى زيادة مواردها المالية، ما قد ينعكس على دعم حلفائها وشركائها في المنطقة"، على حد قولهم.

في المقابل، تؤكد الإدارة الأمريكية أن "هدف المفاوضات يتمثل في منع التصعيد والتوصل إلى ترتيبات تضمن الاستقرار الإقليمي وتحدّ من مخاطر الانتشار النووي، فيما تواصل إيران التشديد على حقها في تطوير برنامج نووي سلمي ورفع العقوبات المفروضة عليها".

ويأتي الجدل الإسرائيلي في وقت تشهد فيه المنطقة حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا بشأن الملف الإيراني، وسط ترقب لنتائج المفاوضات وما إذا كانت ستقود إلى اتفاق جديد قادر على احتواء التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.
الجيش الإسرائيلي: مسيرتان يشتبه بتبعيتيهما لـ"حزب الله" استهدفتا موقعا عسكريا شمالي البلاد
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