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روسيا: يخت بريطاني اقترب من فرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" بشكل خطير ولم يستجب لنداءات الاتصال
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البنك المركزي الإيراني: طهران وموسكو ستنجزان دمج أنظمة الدفع بشكل كامل خلال شهرين
البنك المركزي الإيراني: طهران وموسكو ستنجزان دمج أنظمة الدفع بشكل كامل خلال شهرين
سبوتنيك عربي
أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، اليوم الثلاثاء، أن إيران وروسيا ستنجزان العمل على ربط أنظمة الدفع بشكل كامل بالبلدين في غضون شهرين. 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T16:48+0000
2026-06-16T16:48+0000
إيران
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وقال همتي، في تصريح لوسائل إعلام إيرانية: "دخلت المرحلة الثالثة والأخيرة من ربط البطاقات المصرفية بنظامي "شتاب" الإيراني و"مير" الروسي مرحلة التنفيذ، وسيتمكن المواطنون الإيرانيون، خلال شهرين، من الشراء والدفع في المتاجر الروسية باستخدام البطاقات المرتبطة بنظام "شتاب".وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس إدارة الرئاسة الروسية، مكسيم أوريشكين، أن العقوبات المفروضة على روسيا لم تؤثر على حجم تجارتها الخارجية، بل أدت فقط إلى إعادة توجيهها نحو أسواق أخرى وزيادة حصة العملات الوطنية في المدفوعات المتبادلة.
https://sarabic.ae/20260423/الكرملين-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-لم-تؤثر-على-حجم-تجارتها-الخارجية-بل-أعادت-توجيهها-1112803172.html
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إيران, أخبار إيران, العالم

البنك المركزي الإيراني: طهران وموسكو ستنجزان دمج أنظمة الدفع بشكل كامل خلال شهرين

16:48 GMT 16.06.2026
© AP Photo / HASAN SARBAKHSHIANالبنك المركزي الإيراني
البنك المركزي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / HASAN SARBAKHSHIAN
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أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، اليوم الثلاثاء، أن إيران وروسيا ستنجزان العمل على ربط أنظمة الدفع بشكل كامل بالبلدين في غضون شهرين.
وقال همتي، في تصريح لوسائل إعلام إيرانية: "دخلت المرحلة الثالثة والأخيرة من ربط البطاقات المصرفية بنظامي "شتاب" الإيراني و"مير" الروسي مرحلة التنفيذ، وسيتمكن المواطنون الإيرانيون، خلال شهرين، من الشراء والدفع في المتاجر الروسية باستخدام البطاقات المرتبطة بنظام "شتاب".

وفي يوليو/تموز 2024، أكملت روسيا وإيران العمل على دمج نظامي الدفع "مير" و"شتاب"، وأنجزتا مرحلتين من تكامل النظامين، ما سيتيح إجراء عمليات الدفع والشراء باستخدام تطبيق "مير باي" الروسي للهواتف الذكية المزود بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC) على أجهزة "أندرويد"، كما سيتيح للإيرانيين سحب الأموال من بطاقاتهم عبر أجهزة الصراف الآلي الروسية.

مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2026
الكرملين: العقوبات المفروضة على روسيا لم تؤثر على حجم تجارتها الخارجية بل أعادت توجيهها
23 أبريل, 12:31 GMT
وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس إدارة الرئاسة الروسية، مكسيم أوريشكين، أن العقوبات المفروضة على روسيا لم تؤثر على حجم تجارتها الخارجية، بل أدت فقط إلى إعادة توجيهها نحو أسواق أخرى وزيادة حصة العملات الوطنية في المدفوعات المتبادلة.
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