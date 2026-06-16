https://sarabic.ae/20260616/البنك-المركزي-الإيراني-طهران-وموسكو-ستنجزان-دمج-أنظمة-الدفع-بشكل-كامل-خلال-شهرين-1114405312.html

البنك المركزي الإيراني: طهران وموسكو ستنجزان دمج أنظمة الدفع بشكل كامل خلال شهرين

البنك المركزي الإيراني: طهران وموسكو ستنجزان دمج أنظمة الدفع بشكل كامل خلال شهرين

سبوتنيك عربي

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، اليوم الثلاثاء، أن إيران وروسيا ستنجزان العمل على ربط أنظمة الدفع بشكل كامل بالبلدين في غضون شهرين. 16.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-16T16:48+0000

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وقال همتي، في تصريح لوسائل إعلام إيرانية: "دخلت المرحلة الثالثة والأخيرة من ربط البطاقات المصرفية بنظامي "شتاب" الإيراني و"مير" الروسي مرحلة التنفيذ، وسيتمكن المواطنون الإيرانيون، خلال شهرين، من الشراء والدفع في المتاجر الروسية باستخدام البطاقات المرتبطة بنظام "شتاب".وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس إدارة الرئاسة الروسية، مكسيم أوريشكين، أن العقوبات المفروضة على روسيا لم تؤثر على حجم تجارتها الخارجية، بل أدت فقط إلى إعادة توجيهها نحو أسواق أخرى وزيادة حصة العملات الوطنية في المدفوعات المتبادلة.

https://sarabic.ae/20260423/الكرملين-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-لم-تؤثر-على-حجم-تجارتها-الخارجية-بل-أعادت-توجيهها-1112803172.html

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