https://sarabic.ae/20260616/رئيس-بيفا-إطلاق-كأس-الحضارات-يعزز-التقارب-الثقافي-والرياضي-بين-دول-بريكس----1114397017.html

رئيس "بيفا": إطلاق "كأس الحضارات" يعزز التقارب الثقافي والرياضي بين دول "بريكس"

رئيس "بيفا": إطلاق "كأس الحضارات" يعزز التقارب الثقافي والرياضي بين دول "بريكس"

سبوتنيك عربي

أكد رئيس التحالف الدولي لكرة القدم لدول "بريكس" (بيفا)، سالم حميد المزيني، أن التحالف يعمل على ترسيخ مفهوم الرياضة كأداة للتواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب،... 16.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-16T12:07+0000

2026-06-16T12:07+0000

2026-06-16T12:49+0000

مجموعة بريكس

الصين

تقارير سبوتنيك

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واستعرض المزيني في حديث خاص لإذاعة "سبوتنيك"، أبرز نتائج مشاركته في المنتدى الاقتصادي الدولي بمدينة سان بطرسبورغ الروسية، مشيرًا إلى أن المنتدى شهد حضورًا دوليًا واسعًا ولقاءات مثمرة مع شركاء التحالف في دول "بريكس".وأوضح أنه من أبرز اللقاءات التي عقدها التحالف كان اجتماعه مع وزير الرياضة الروسي، إذ قال: "ناقشنا مع الوزير بعض الأمور المتعلقة بدول بريكس في "بيفا"، وشرحنا له رؤيتنا وخططنا المستقبلية، وقد أبدى إعجابه بالمبادرة، كما أن روسيا دائمًا كانت حاضنة للأفكار الرياضية وداعمة للقوة الناعمة"، مشيرًا إلى أن "التحالف يتطلع إلى عقد لقاءات جديدة خلال الفترة المقبلة مع الجهات الرياضية المعنية لتعزيز مجالات التعاون المشترك".إطلاق كأس الحضاراتوعن المبادرة الجديدة التي أُطلقت من الصين تحت مسمى "كأس الحضارات"، أوضح المزيني أن "الفكرة تنطلق من العمق الحضاري الذي تتمتع به دول "بريكس"، وأضاف: "دول "بريكس" تمتلك حضارات عريقة ومؤثرة، والصين على سبيل المثال حضارة يتجاوز عمرها خمسة آلاف عام، ومن هنا جاءت فكرة "كأس الحضارات" التي كنا نفكر بها منذ فترة طويلة". وحول إمكانية تنظيم فعاليات رياضية ضمن إطار المبادرة، أكد المزيني أن "هذا هو الهدف الأساسي للمشروع"، وأضاف: "نعمل منذ سنوات للوصول إلى مرحلة تلاقي الحضارات، ودورنا يتمثل في بناء جسر حضاري بين دول "بريكس" من خلال الرياضة والثقافة".وفي ما يتعلق بالتحديات السياسية التي قد تؤثر على بعض الفعاليات الرياضية الدولية، شدد المزيني على أن "التحالف يتبنى منذ تأسيسه مبدأ الفصل بين الرياضة والسياسة"، وأردف: "أفكارنا كلها تقوم على تعزيز الوحدة والتعاون الثقافي والرياضي بين الشعوب. نحن نؤمن بأن الرياضة للجميع، وأن التلاقي الرياضي يجب أن يكون بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية". دعم الرياضة والثقافة والتعليموعن جهود التحالف في دعم الرياضة داخل دول "بريكس" ودول الجنوب العالمي، أوضح المزيني أن "العمل لا يقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل يشمل مجالات ثقافية وتعليمية واجتماعية وفنية متعددة"، لافتًا إلى أنه "خلال زيارته الحالية إلى الصين التقى بجهات معنية في مجالات الطب والفنون والثقافة، بهدف بناء شراكات تعزز هذه الرؤية".وأكد المزيني أن "التحالف يسعى إلى توسيع دائرة التعاون مع مختلف دول العالم"، وأضاف: "رسالتنا هي أن الرياضة للجميع، ونحن لا نريد أن نكون مقيدين بأي حدود. دول "بريكس" صديقة لجميع شعوب العالم، ورسالتنا هي السلام والمحبة والتلاقي بين الحضارات من أجل مستقبل أفضل للجميع".

https://sarabic.ae/20251230/سبوتنيك-تشهد-توقيع-اتفاقية-بين-روسيا-وبيفا-تؤسس-لحدث-عالمي-لدول-بريكس-1108733261.html

https://sarabic.ae/20250710/بيفا-والبرازيل-يوقعان-مذكرة-تعاون-لتعزيز-الرياضة-في-دول-بريكس-1102560025.html

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