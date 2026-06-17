https://sarabic.ae/20260617/إعلام-الإمارات-تستهدف-إنهاء-الاعتماد-على-مضيق-هرمز-بالكامل-1114431479.html

إعلام: الإمارات تستهدف إنهاء الاعتماد على مضيق هرمز بالكامل

إعلام: الإمارات تستهدف إنهاء الاعتماد على مضيق هرمز بالكامل

سبوتنيك عربي

أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها تعمل على تنفيذ خطة استراتيجية واسعة النطاق تهدف إلى إنهاء اعتمادها على مضيق هرمز كممر رئيسي لصادرات الطاقة، وذلك رغم... 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T11:49+0000

2026-06-17T11:49+0000

2026-06-17T11:49+0000

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وقال وزير التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني الزيودي، خلال مقابلة صحفية: "نسعى جاهدين للوصول إلى انعدام الاعتماد على مضيق هرمز، سواءً كان مفتوحاً أم لا. سيُفتح المضيق، ونأمل أن يتم ذلك سريعاً، لكننا لن نوقف الخطة الجديدة".وأوضح أن الخطة تشمل استثمارات ضخمة في شبكات الأنابيب والسكك الحديدية والطرق، بهدف تعزيز الربط بين الموانئ الشرقية وحقول النفط والغاز والمنشآت البترولية داخل الدولة.وأشار الزيودي إلى أن الإمارات تعمل على تسريع تنفيذ مشروع خط أنابيب ثانٍ لمضاعفة قدرة تصدير النفط الخام عبر الفجيرة، وهو المشروع الذي أُعلن عنه في منتصف مايو/أيار الماضي، كما تدرس أبوظبي إنشاء خط أنابيب نفطي ثالث، إلى جانب خيارات إضافية لضمان استمرار تصدير المنتجات البتروكيماوية والغاز الطبيعي المسال وغيرها من منتجات الطاقة.وقال: "التوجه واضح، ونحن بصدد إجراء دراسات الجدوى اللازمة للمضي قدمًا. في مثل هذه الظروف الصعبة، نحدد دائمًا مواطن الضعف ونبدأ العمل على معالجتها".وفي السياق ذاته، أوضح الزيودي أن الشحن الجوي لعب دورًا رئيسيًا في نقل العديد من السلع، وإن كان بتكلفة أعلى بكثير من النقل البحري. وكذلك كان الحال بالنسبة لتسليم البضائع وتخليصها في موانئ دول مثل مصر والهند.وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه "أصدر تفويضا كاملا بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة والتجارة الدولية من دون فرض أي رسوم عبور، بالتزامن مع رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران بشكل فوري".وأضاف الرئيس الأمريكي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الاتفاق الجديد، داعيا السفن التجارية حول العالم إلى استئناف حركة العبور، ومؤكدًا أهمية تدفق النفط والتجارة عبر الممرات البحرية الاستراتيجية. وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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