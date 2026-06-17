https://sarabic.ae/20260617/زاخاروفا-حول-مزاعم-هجوم-روسي-على-منزل-رئيس-الوزراء-البريطاني-بداية-الشيزوفرينيا-1114421773.html
زاخاروفا حول مزاعم هجوم روسي على منزل رئيس الوزراء البريطاني: بداية "الشيزوفرينيا"
زاخاروفا حول مزاعم هجوم روسي على منزل رئيس الوزراء البريطاني: بداية "الشيزوفرينيا"
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن مزاعم وسائل الإعلام البريطانية بشأن تورط مواطن روسي في إضرام النار في... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T07:54+0000
2026-06-17T07:54+0000
2026-06-17T07:54+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/03/1114000049_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a657fcaf2dc55a0a708b75e6f818e1cd.jpg
وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك": "أتعلمون، هذا بمثابة أول ظهور للشيزوفرينيا، والذي، أعتقد أنه ينهي جميع التساؤلات حول مدى عقلانية ما يجري حاليًا في الساحة السياسية والإعلامية البريطانية. هذا يتجاوز كل الحدود"، وتابعت: "مرة أخرى: طالب علاقات دولية، ابن دبلوماسي، قاد هؤلاء المُحرضين على الحرق من موسكو. عفوًا؟".وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن مثل هذه التصريحات "الوهمية" تظهر مدى استهانتهم بمواطنيهم، وأنهم يعتقدون أنه من الممكن "فرض مثل هذا الهراء عليهم".وكانت نشرت وسائل إعلام بريطانية، في وقت سابق، تقارير تزعم تورط مواطن روسي في إضرام النار في منزل وسيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على يد مواطنين أوكرانيين في مايو/أيار الماضي. وتزعم هذه الوسائل الإعلامية أن طالبًا روسيًا يبلغ من العمر 23 عامًا خطط لهذه الهجمات عبر تطبيق مراسلة.فانس: بوتين يحظى بمستوى عالي من الدعم في روسياأوكرانيا تواجه نقصا في الجنود في مقاطعة تشيرنيغيف
https://sarabic.ae/20260516/مئات-الآلاف-من-المتظاهرين-إلى-شوارع-لندن-للاحتجاج-على-سياسات-ستارمر-1113471209.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/03/1114000049_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_c3eb3abf45c1eb3e377e0774088a0e4d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
زاخاروفا حول مزاعم هجوم روسي على منزل رئيس الوزراء البريطاني: بداية "الشيزوفرينيا"
صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن مزاعم وسائل الإعلام البريطانية بشأن تورط مواطن روسي في إضرام النار في منزل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وسيارته بأنها بداية "الشيزوفرينيا".
وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك": "أتعلمون، هذا بمثابة أول ظهور للشيزوفرينيا، والذي، أعتقد أنه ينهي جميع التساؤلات حول مدى عقلانية ما يجري حاليًا في الساحة السياسية والإعلامية البريطانية. هذا يتجاوز كل الحدود"،
وأضافت: "يمكن لأي شخص ذو عقل مضطرب أن يختلق مثل هذا الهراء".
وتابعت: "مرة أخرى: طالب علاقات دولية، ابن دبلوماسي، قاد هؤلاء المُحرضين على الحرق من موسكو. عفوًا؟".
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن مثل هذه التصريحات "الوهمية" تظهر مدى استهانتهم بمواطنيهم، وأنهم يعتقدون أنه من الممكن "فرض مثل هذا الهراء عليهم".
وقالت: "عليهم الموافقة على هذا: هكذا هم شعبهم، وهذا ما يجب أن يستهلكوه، وهذا ما يجب أن يؤمنوا به".
وكانت نشرت وسائل إعلام بريطانية، في وقت سابق، تقارير تزعم تورط مواطن روسي في إضرام النار في منزل وسيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على يد مواطنين أوكرانيين في مايو/أيار الماضي. وتزعم هذه الوسائل الإعلامية أن طالبًا روسيًا يبلغ من العمر 23 عامًا خطط لهذه الهجمات عبر تطبيق مراسلة.