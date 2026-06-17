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زاخاروفا حول مزاعم هجوم روسي على منزل رئيس الوزراء البريطاني: بداية "الشيزوفرينيا"

زاخاروفا حول مزاعم هجوم روسي على منزل رئيس الوزراء البريطاني: بداية "الشيزوفرينيا"

سبوتنيك عربي

صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن مزاعم وسائل الإعلام البريطانية بشأن تورط مواطن روسي في إضرام النار في... 17.06.2026, سبوتنيك عربي

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وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك": "أتعلمون، هذا بمثابة أول ظهور للشيزوفرينيا، والذي، أعتقد أنه ينهي جميع التساؤلات حول مدى عقلانية ما يجري حاليًا في الساحة السياسية والإعلامية البريطانية. هذا يتجاوز كل الحدود"، وتابعت: "مرة أخرى: طالب علاقات دولية، ابن دبلوماسي، قاد هؤلاء المُحرضين على الحرق من موسكو. عفوًا؟".وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن مثل هذه التصريحات "الوهمية" تظهر مدى استهانتهم بمواطنيهم، وأنهم يعتقدون أنه من الممكن "فرض مثل هذا الهراء عليهم".وكانت نشرت وسائل إعلام بريطانية، في وقت سابق، تقارير تزعم تورط مواطن روسي في إضرام النار في منزل وسيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على يد مواطنين أوكرانيين في مايو/أيار الماضي. وتزعم هذه الوسائل الإعلامية أن طالبًا روسيًا يبلغ من العمر 23 عامًا خطط لهذه الهجمات عبر تطبيق مراسلة.فانس: بوتين يحظى بمستوى عالي من الدعم في روسياأوكرانيا تواجه نقصا في الجنود في مقاطعة تشيرنيغيف

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