https://sarabic.ae/20260617/فانس-بوتين-يحظى-بمستوى-عالي-من-الدعم-في-روسيا-1114421124.html
فانس: بوتين يحظى بمستوى عالي من الدعم في روسيا
فانس: بوتين يحظى بمستوى عالي من الدعم في روسيا
سبوتنيك عربي
أشار نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في كتابه الجديد إلى المستوى العالي من الدعم الذي يحظى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين المواطنين الروس. 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T06:20+0000
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العالم
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وكتب في كتابه "المناولة: كيف وجدت طريقي للعودة إلى الإيمان": "أي محاولات مستقلة وموضوعية لتقييم شعبية بوتين أظهرت مستوى عال من الدعم من عامة الروس".أوضح أنه تساءل عن أسباب الشعبية التي يتمتع بها بوتين، لافتا إلى أنه أثار هذه المسألة خلال أحد الاجتماعات على هامش المؤتمر، إلا أنه تعرض لانتقادات فورية.وأكد قائلاً: "أصبحت ميونيخ مكاناً يغرق فيه الناس في أكاذيب مريحة بدلاً من مواجهة الحقائق المزعجة. وقد وفر هذا شعوراً بالرضا النفسي، لكنه أعاق اتخاذ قرارات حكيمة".بوتين بمناسبة "يوم روسيا": التلاحم والروح الوطنية كانا دائما من القيم الأساسية للمواطنين الروسباحث في الشأن الدولي: الاتصال الأخير بين بوتين وترامب يؤكد الرؤية التوافقية بينهما
https://sarabic.ae/20260529/بوتين-روسيا-تمتلك-مزايا-تنافسية-واضحة-لتطوير-الذكاء-الاصطناعي-1113874789.html
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روسيا, العالم
فانس: بوتين يحظى بمستوى عالي من الدعم في روسيا
أشار نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في كتابه الجديد إلى المستوى العالي من الدعم الذي يحظى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين المواطنين الروس.
وكتب في كتابه "المناولة: كيف وجدت طريقي للعودة إلى الإيمان": "أي محاولات مستقلة وموضوعية لتقييم شعبية بوتين أظهرت مستوى عال من الدعم من عامة الروس".
وأشار فانس إلى أنه خلال حضوره مؤتمر ميونخ للأمن عام 2024، التقى بـ"معارض روسي" لم يُفصح عن اسمه. وأضاف فانس، الذي كان حينها عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، أنه "تعلم في ذلك الاجتماع عن سيكولوجية الدولة الروسية أكثر ما تعلمه في أسابيع من قراءة المنشورات الأمريكية".
أوضح أنه تساءل عن أسباب الشعبية التي يتمتع بها بوتين، لافتا إلى أنه أثار هذه المسألة خلال أحد الاجتماعات على هامش المؤتمر، إلا أنه تعرض لانتقادات فورية.
وأكد قائلاً: "أصبحت ميونيخ مكاناً يغرق فيه الناس في أكاذيب مريحة بدلاً من مواجهة الحقائق المزعجة. وقد وفر هذا شعوراً بالرضا النفسي، لكنه أعاق اتخاذ قرارات حكيمة".