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باحث في الشأن الدولي: الاتصال الأخير بين بوتين وترامب يؤكد الرؤية التوافقية بينهما

باحث في الشأن الدولي: الاتصال الأخير بين بوتين وترامب يؤكد الرؤية التوافقية بينهما

سبوتنيك عربي

أكد الباحث في الشأن الدولي، الدكتور رضوان قاسم، أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، يعكس وجود رؤية... 15.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-15T16:44+0000

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2026-06-15T16:44+0000

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وأوضح قاسم، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "أهمية هذا الاتصال تكمن في تناوله ملفات متعددة، وعدم اقتصاره على الملف الأوكراني فقط، على أمل أن تمتد ارتداداته الإيجابية إلى ما بعد قمة مجموعة السبع"، معتبرا أنه "يسهم في تبديد حالة عدم الثقة وإعادة الأجواء الإيجابية بين الطرفين".وأشار الباحث في الشأن الدولي إلى أن "ترامب قد يلجأ إلى ممارسة ضغوط مالية واقتصادية على الدول الأوروبية للحد من دعمها لأوكرانيا، رغم تباين المواقف الأوروبية، ما قد يؤدي إلى الخروج ببيان ختامي غير جامع، خصوصًا أن بعض الدول الأوروبية بدأت تبحث عن سبل لتعزيز استقلاليتها الاقتصادية والعسكرية بعيدا عن السياسات الأمريكية".وختم بالتأكيد أن "نتائج اللقاء بين ترامب وقادة مجموعة السبع ستكون مفصلية بالنسبة إلى مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، فإما أن يزداد التفكك داخل حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، أو تتم إعادة لملمة السياسات الأوروبية وسياسات الحلف، إلا أنه في جميع الأحوال لن يعود مستوى الثقة إلى ما كان عليه سابقًا".وأضاف أوشاكوف: "ناقش الرئيسان بالطبع موضوعات رئيسية تتعلق بالوضع الدولي الراهن، وتعزيز العلاقات الثنائية الروسية الأمريكية، وإمكانية إجراء اتصالات محتملة بين ممثلين من الجانبين".بوتين يبلغ ترامب أن محاولات كييف ضرب البنية التحتية المدنية الروسية لن تغير الوضع في ساحة المعركةبوتين: القوات الروسية تحافظ على تفوقها الإستراتيجي

https://sarabic.ae/20260615/خبير-لـسبوتنيك-توقيت-الاتصال-الهاتفي-بين-بوتين-وترامب-بداية-مرحلة-جديدة-في-العلاقات-الدولية-1114370512.html

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