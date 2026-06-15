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باحث في الشأن الدولي: الاتصال الأخير بين بوتين وترامب يؤكد الرؤية التوافقية بينهما
باحث في الشأن الدولي: الاتصال الأخير بين بوتين وترامب يؤكد الرؤية التوافقية بينهما
سبوتنيك عربي
أكد الباحث في الشأن الدولي، الدكتور رضوان قاسم، أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، يعكس وجود رؤية... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأوضح قاسم، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "أهمية هذا الاتصال تكمن في تناوله ملفات متعددة، وعدم اقتصاره على الملف الأوكراني فقط، على أمل أن تمتد ارتداداته الإيجابية إلى ما بعد قمة مجموعة السبع"، معتبرا أنه "يسهم في تبديد حالة عدم الثقة وإعادة الأجواء الإيجابية بين الطرفين".وأشار الباحث في الشأن الدولي إلى أن "ترامب قد يلجأ إلى ممارسة ضغوط مالية واقتصادية على الدول الأوروبية للحد من دعمها لأوكرانيا، رغم تباين المواقف الأوروبية، ما قد يؤدي إلى الخروج ببيان ختامي غير جامع، خصوصًا أن بعض الدول الأوروبية بدأت تبحث عن سبل لتعزيز استقلاليتها الاقتصادية والعسكرية بعيدا عن السياسات الأمريكية".وختم بالتأكيد أن "نتائج اللقاء بين ترامب وقادة مجموعة السبع ستكون مفصلية بالنسبة إلى مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، فإما أن يزداد التفكك داخل حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، أو تتم إعادة لملمة السياسات الأوروبية وسياسات الحلف، إلا أنه في جميع الأحوال لن يعود مستوى الثقة إلى ما كان عليه سابقًا".وأضاف أوشاكوف: "ناقش الرئيسان بالطبع موضوعات رئيسية تتعلق بالوضع الدولي الراهن، وتعزيز العلاقات الثنائية الروسية الأمريكية، وإمكانية إجراء اتصالات محتملة بين ممثلين من الجانبين".بوتين يبلغ ترامب أن محاولات كييف ضرب البنية التحتية المدنية الروسية لن تغير الوضع في ساحة المعركةبوتين: القوات الروسية تحافظ على تفوقها الإستراتيجي
https://sarabic.ae/20260615/خبير-لـسبوتنيك-توقيت-الاتصال-الهاتفي-بين-بوتين-وترامب-بداية-مرحلة-جديدة-في-العلاقات-الدولية-1114370512.html
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باحث في الشأن الدولي: الاتصال الأخير بين بوتين وترامب يؤكد الرؤية التوافقية بينهما

16:44 GMT 15.06.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أكد الباحث في الشأن الدولي، الدكتور رضوان قاسم، أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، يعكس وجود رؤية توافقية بين الطرفين لمعالجة عدد من الملفات الدولية، في وقت يشهد العالم تطورات متسارعة، بالتزامن مع انعقاد قمة مجموعة السبع واستمرار الجدل حول الدعم الأمريكي لأوكرانيا.
وأوضح قاسم، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "أهمية هذا الاتصال تكمن في تناوله ملفات متعددة، وعدم اقتصاره على الملف الأوكراني فقط، على أمل أن تمتد ارتداداته الإيجابية إلى ما بعد قمة مجموعة السبع"، معتبرا أنه "يسهم في تبديد حالة عدم الثقة وإعادة الأجواء الإيجابية بين الطرفين".

وأضاف أن "ورقة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مبدئية، وتمثل إنجازًا جزئيًا سيسهم في تخفيف الضغوط عن الرئيس الأمريكي، سواء على المستوى الداخلي أو خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع".

وأشار الباحث في الشأن الدولي إلى أن "ترامب قد يلجأ إلى ممارسة ضغوط مالية واقتصادية على الدول الأوروبية للحد من دعمها لأوكرانيا، رغم تباين المواقف الأوروبية، ما قد يؤدي إلى الخروج ببيان ختامي غير جامع، خصوصًا أن بعض الدول الأوروبية بدأت تبحث عن سبل لتعزيز استقلاليتها الاقتصادية والعسكرية بعيدا عن السياسات الأمريكية".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
خبير لـ"سبوتنيك": توقيت الاتصال الهاتفي بين بوتين وترامب بداية مرحلة جديدة في العلاقات الدولية
15:24 GMT
وختم بالتأكيد أن "نتائج اللقاء بين ترامب وقادة مجموعة السبع ستكون مفصلية بالنسبة إلى مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، فإما أن يزداد التفكك داخل حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، أو تتم إعادة لملمة السياسات الأوروبية وسياسات الحلف، إلا أنه في جميع الأحوال لن يعود مستوى الثقة إلى ما كان عليه سابقًا".

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، اتصالا هاتفيا، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، استمر لمدة 55 دقيقة، وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للصحفيين عقب المحادثة: "اتسمت المحادثة بطابع ودي وصريح، واستمرت نحو ساعة. وإذا أردتم التوقيت الدقيق، فقد استمرت 55 دقيقة بالضبط".

وأضاف أوشاكوف: "ناقش الرئيسان بالطبع موضوعات رئيسية تتعلق بالوضع الدولي الراهن، وتعزيز العلاقات الثنائية الروسية الأمريكية، وإمكانية إجراء اتصالات محتملة بين ممثلين من الجانبين".
بوتين يبلغ ترامب أن محاولات كييف ضرب البنية التحتية المدنية الروسية لن تغير الوضع في ساحة المعركة
بوتين: القوات الروسية تحافظ على تفوقها الإستراتيجي
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