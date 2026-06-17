مائدة مستديرة حول دور الخطاب الوسطي في مصر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
أزمة دولية حول دفع الضرائب في عصر الذكاء الاصطناعي... كيف تربح الصين مونديال 2026 وهي خارج المنافسة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:21 GMT
10 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
08:31 GMT
29 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
12:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:32 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
16:20 GMT
40 د
بلا قيود
خبراء يوضحون أهمية قمة "روسيا – آسيان" في قازان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
ترقب فلسطيني حول تأثير الاتفاق الأمريكي الإيراني على القضية الفلسطينية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260617/مائدة-مستديرة-حول-دور-الخطاب-الوسطي-في-مصر-1114452739.html
مائدة مستديرة حول دور الخطاب الوسطي في مصر
مائدة مستديرة حول دور الخطاب الوسطي في مصر
سبوتنيك عربي
عقدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في العاصمة القاهرة، اليوم الأربعاء مائدة مستديرة بعنوان "دور الخطاب الوسطي". 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T19:28+0000
2026-06-17T19:28+0000
العالم العربي
الأخبار
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/11/1114451034_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bd387ca21d003c7f022661f61e95ce86.jpg
وحضر المائدة أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وجيهان زكي، وزيرة الثقافة، والسفير علاء يوسف رئيس الهيئة، وعمرو الليثي مقرر لجنة الإعلام بالهيئة، وذلك في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وقال السفير علاء يوسف، إن "الرئيس عبد السيسي شدد على ضرورة تعزيز الخطاب الوسطي في ظل التحديات التي تواجه المنطقة"، مؤكدا أن "التقدير الدولي المتزايد لمصر ليس صدفة، بل انعكاس لسياسات متوازنة ورؤية رشيدة عززت الثقة العربية والدولية في الدولة المصرية".وأوضح يوسف أن "الخطاب الوسطي لا يقتصر على الدين والثقافة بل يمتد ليصل إلى العمل الإعلامي والدبلوماسية والتواصل الدولي"، مؤكدا أن مصر بما تمتلكه من مؤسسات تملك كل المقومات الذي جعل خطابها المعتدل نموذجا يحتذى به في المحيط العربي والدولي.وشدد على دور الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، حيث قال إنها تلعب دورا واسعا لنقل صورة مصر للخارج عبر التعاون مع الإعلام الدولي.ومن جانبه، شدد أسامة الأزهري وزير الأوقاف المصري، على أن "الوسطية مفهوم عميق في التجربة المصرية، فالعقل والذوق المصري مبنيين على الوسطية والاعتدال"، موضحا أن الدولة المصرية تصدر المجتمعات والدول والحضارات والشعوب ميثاقا فكريا نابعا من عمق فهم الدين والشرع بالوسطية المطلوبة بدون غلو أو تطرف.بدورها، اعتبرت جيهان ذكي وزيرة الثقافة المصرية، أن "الوسطية جزءا من الثقافة المصرية، وضرورة أن تبدأ الأسرة بتعليم الطفل القيم السليمة منذ نعومة أظافره".وأوضحت ذكي أن الوسطية تعني تقبل الشخص المختلف، مشيرة إلى ضرورة القيام بإجراءات حقيقية لمواجهة حملات الاستقطاب الموجهة للشباب المصري، موضحة طرحها مقترح قانون بحكومة وضبط المحتوى الموجه للأطفال والمراهقين المصريين عبر الفضاء السيبراني، وعبر الدراما والسينما.وترى الوزيرة أن التطرف آفة المجتمعات، داعية إلى ضرورة تذوق الجمال عبر دعم قيم المجتمع الوسطية ومواجهة الراديكالية بالثقافة والفنون.
https://sarabic.ae/20211208/السيسي-يوجه-رسالة-إلى-الدول-الإسلامية-التطرف-يدمر-مستقبل-الشعوب-وحضارتها-1053705335.html
https://sarabic.ae/20260329/وزارة-الداخلية-المصرية-تصدر-بيانا-مهما-بشأن-ضبط-خلية-تضم-قادة-من-حركة-حسم-الإرهابية-1112074984.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/11/1114451034_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ef1f06b7e9db49a0a4767d3fa7955592.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الأخبار, مصر
العالم العربي, الأخبار, مصر

مائدة مستديرة حول دور الخطاب الوسطي في مصر

19:28 GMT 17.06.2026
© Sputnik . WAEL MAGDIمائدة مستديرة حول دور الخطاب الوسطي في مصر
مائدة مستديرة حول دور الخطاب الوسطي في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
عقدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في العاصمة القاهرة، اليوم الأربعاء مائدة مستديرة بعنوان "دور الخطاب الوسطي".
وحضر المائدة أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وجيهان زكي، وزيرة الثقافة، والسفير علاء يوسف رئيس الهيئة، وعمرو الليثي مقرر لجنة الإعلام بالهيئة، وذلك في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
السيسي يوجه رسالة إلى الدول الإسلامية: التطرف يدمر مستقبل الشعوب وحضارتها
8 ديسمبر 2021, 13:57 GMT
وقال السفير علاء يوسف، إن "الرئيس عبد السيسي شدد على ضرورة تعزيز الخطاب الوسطي في ظل التحديات التي تواجه المنطقة"، مؤكدا أن "التقدير الدولي المتزايد لمصر ليس صدفة، بل انعكاس لسياسات متوازنة ورؤية رشيدة عززت الثقة العربية والدولية في الدولة المصرية".
وأوضح يوسف أن "الخطاب الوسطي لا يقتصر على الدين والثقافة بل يمتد ليصل إلى العمل الإعلامي والدبلوماسية والتواصل الدولي"، مؤكدا أن مصر بما تمتلكه من مؤسسات تملك كل المقومات الذي جعل خطابها المعتدل نموذجا يحتذى به في المحيط العربي والدولي.
© Sputnik . WAEL MAGDIمائدة مستديرة حول دور الخطاب الوسطي في مصر
مائدة مستديرة حول دور الخطاب الوسطي في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
مائدة مستديرة حول دور الخطاب الوسطي في مصر
© Sputnik . WAEL MAGDI
وشدد على دور الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، حيث قال إنها تلعب دورا واسعا لنقل صورة مصر للخارج عبر التعاون مع الإعلام الدولي.
ومن جانبه، شدد أسامة الأزهري وزير الأوقاف المصري، على أن "الوسطية مفهوم عميق في التجربة المصرية، فالعقل والذوق المصري مبنيين على الوسطية والاعتدال"، موضحا أن الدولة المصرية تصدر المجتمعات والدول والحضارات والشعوب ميثاقا فكريا نابعا من عمق فهم الدين والشرع بالوسطية المطلوبة بدون غلو أو تطرف.
وزارة الداخلية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2026
وزارة الداخلية المصرية تصدر بيانا مهما بشأن ضبط خلية تضم قادة من حركة "حسم" الإرهابية
29 مارس, 14:27 GMT
بدورها، اعتبرت جيهان ذكي وزيرة الثقافة المصرية، أن "الوسطية جزءا من الثقافة المصرية، وضرورة أن تبدأ الأسرة بتعليم الطفل القيم السليمة منذ نعومة أظافره".
© Sputnik . WAEL MAGDIمائدة مستديرة حول دور الخطاب الوسطي في مصر
مائدة مستديرة حول دور الخطاب الوسطي في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
مائدة مستديرة حول دور الخطاب الوسطي في مصر
© Sputnik . WAEL MAGDI
وأوضحت ذكي أن الوسطية تعني تقبل الشخص المختلف، مشيرة إلى ضرورة القيام بإجراءات حقيقية لمواجهة حملات الاستقطاب الموجهة للشباب المصري، موضحة طرحها مقترح قانون بحكومة وضبط المحتوى الموجه للأطفال والمراهقين المصريين عبر الفضاء السيبراني، وعبر الدراما والسينما.
وترى الوزيرة أن التطرف آفة المجتمعات، داعية إلى ضرورة تذوق الجمال عبر دعم قيم المجتمع الوسطية ومواجهة الراديكالية بالثقافة والفنون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала