https://sarabic.ae/20260617/مائدة-مستديرة-حول-دور-الخطاب-الوسطي-في-مصر-1114452739.html

مائدة مستديرة حول دور الخطاب الوسطي في مصر

مائدة مستديرة حول دور الخطاب الوسطي في مصر

سبوتنيك عربي

عقدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في العاصمة القاهرة، اليوم الأربعاء مائدة مستديرة بعنوان "دور الخطاب الوسطي". 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T19:28+0000

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وحضر المائدة أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وجيهان زكي، وزيرة الثقافة، والسفير علاء يوسف رئيس الهيئة، وعمرو الليثي مقرر لجنة الإعلام بالهيئة، وذلك في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وقال السفير علاء يوسف، إن "الرئيس عبد السيسي شدد على ضرورة تعزيز الخطاب الوسطي في ظل التحديات التي تواجه المنطقة"، مؤكدا أن "التقدير الدولي المتزايد لمصر ليس صدفة، بل انعكاس لسياسات متوازنة ورؤية رشيدة عززت الثقة العربية والدولية في الدولة المصرية".وأوضح يوسف أن "الخطاب الوسطي لا يقتصر على الدين والثقافة بل يمتد ليصل إلى العمل الإعلامي والدبلوماسية والتواصل الدولي"، مؤكدا أن مصر بما تمتلكه من مؤسسات تملك كل المقومات الذي جعل خطابها المعتدل نموذجا يحتذى به في المحيط العربي والدولي.وشدد على دور الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، حيث قال إنها تلعب دورا واسعا لنقل صورة مصر للخارج عبر التعاون مع الإعلام الدولي.ومن جانبه، شدد أسامة الأزهري وزير الأوقاف المصري، على أن "الوسطية مفهوم عميق في التجربة المصرية، فالعقل والذوق المصري مبنيين على الوسطية والاعتدال"، موضحا أن الدولة المصرية تصدر المجتمعات والدول والحضارات والشعوب ميثاقا فكريا نابعا من عمق فهم الدين والشرع بالوسطية المطلوبة بدون غلو أو تطرف.بدورها، اعتبرت جيهان ذكي وزيرة الثقافة المصرية، أن "الوسطية جزءا من الثقافة المصرية، وضرورة أن تبدأ الأسرة بتعليم الطفل القيم السليمة منذ نعومة أظافره".وأوضحت ذكي أن الوسطية تعني تقبل الشخص المختلف، مشيرة إلى ضرورة القيام بإجراءات حقيقية لمواجهة حملات الاستقطاب الموجهة للشباب المصري، موضحة طرحها مقترح قانون بحكومة وضبط المحتوى الموجه للأطفال والمراهقين المصريين عبر الفضاء السيبراني، وعبر الدراما والسينما.وترى الوزيرة أن التطرف آفة المجتمعات، داعية إلى ضرورة تذوق الجمال عبر دعم قيم المجتمع الوسطية ومواجهة الراديكالية بالثقافة والفنون.

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