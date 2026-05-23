مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية لـ"سبوتنيك": تحركات إسرائيل في القارة السمراء غير مؤثرة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يدين الهجوم الإرهابي الأوكراني في لوغانسك... طهران تؤكد إن الاتفاق مع واشنطن ليس وشيكا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية لـ"سبوتنيك": تحركات إسرائيل في القارة السمراء غير مؤثرة
سبوتنيك عربي
أكد السفير علي الحفناوي، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، أن هناك تحديات داخل القارة السمراء كغيرها من التحديات في كل مكان حول العالم. 23.05.2026, سبوتنيك عربي
وذكر في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم السبت، بشأن الجهود والتحركات المصرية في القارة الأفريقية، أن هناك تضافرا للجهود بين دول قوى في القارة الأفريقية، وهي تعمل بشكل مشترك، مع محاولة وضع حلول ناجعة لهذه المشاكل.وأوضح السفير الحفناوي أن القاهرة تحاول وضع حلول لهذه التحديات، كما شدد على أن هناك علاقات دبلوماسية جيدة مع غالبية الدول الأفريقية وكذلك علاقات ثقافية وعلمية، لأنها تحمل مصالح كثيرة مشتركة وهناك أرضية مشتركة بين مصر وهذه الدول الأفريقية.وأكد أن الاستثمارات المصرية زادت بشكل كبير في القارة الأفريقية، وخلال العشر سنوات الماضية أنشأت مصر المئات من المنصات والفعاليات وشبكات المعلومات، وأصبحت مصر قريبة كليا من أغلب دول القارة الأفريقية.وحول إنشاء إسرائيل سفارة في إقليم "أرض الصومال"، قال السفير الحفناوي، أن "إسرائيل كيان ملفوظ وعلاقاته سيئة على المستوى الدولي، ونواياه باتت مفضوحة، وهذه التحركات الفردية لن تؤثر على الإجماع الدولي".ولفت إلى أن "الاتحاد الأفريقي كان له موقف واضح من هذا وكذلك الجامعة العربية".وانطلقت في وقت سابق من اليوم السبت، احتفالية بمناسبة "يوم إفريقيا" في قاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة، تحت رعاية بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، وعبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة.تهدف الاحتفالية إلى تعزيز الروابط الثقافية والعلمية بين مصر ودول القارة السمراء، وتسليط الضوء على عمق العلاقات التاريخية والمستقبلية التي تجمع الشعوب الأفريقية، بمشاركة واسعة من السفراء والطلاب الأفارقة الدارسين في مصر، فضلا عن ممثلي المؤسسات الأكاديمية والثقافية.وشارك الاحتفالية عدد كبير من السفراء الأفارقة والعرب بالقاهرة، وعدد كبير من ممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية.
مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية لـ"سبوتنيك": تحركات إسرائيل في القارة السمراء غير مؤثرة

19:30 GMT 23.05.2026
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد السفير علي الحفناوي، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، أن هناك تحديات داخل القارة السمراء كغيرها من التحديات في كل مكان حول العالم.
وذكر في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم السبت، بشأن الجهود والتحركات المصرية في القارة الأفريقية، أن هناك تضافرا للجهود بين دول قوى في القارة الأفريقية، وهي تعمل بشكل مشترك، مع محاولة وضع حلول ناجعة لهذه المشاكل.
وأوضح السفير الحفناوي أن القاهرة تحاول وضع حلول لهذه التحديات، كما شدد على أن هناك علاقات دبلوماسية جيدة مع غالبية الدول الأفريقية وكذلك علاقات ثقافية وعلمية، لأنها تحمل مصالح كثيرة مشتركة وهناك أرضية مشتركة بين مصر وهذه الدول الأفريقية.
وأكد أن الاستثمارات المصرية زادت بشكل كبير في القارة الأفريقية، وخلال العشر سنوات الماضية أنشأت مصر المئات من المنصات والفعاليات وشبكات المعلومات، وأصبحت مصر قريبة كليا من أغلب دول القارة الأفريقية.
وحول إنشاء إسرائيل سفارة في إقليم "أرض الصومال"، قال السفير الحفناوي، أن "إسرائيل كيان ملفوظ وعلاقاته سيئة على المستوى الدولي، ونواياه باتت مفضوحة، وهذه التحركات الفردية لن تؤثر على الإجماع الدولي".
ولفت إلى أن "الاتحاد الأفريقي كان له موقف واضح من هذا وكذلك الجامعة العربية".
وانطلقت في وقت سابق من اليوم السبت، احتفالية بمناسبة "يوم إفريقيا" في قاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة، تحت رعاية بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، وعبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة.
تهدف الاحتفالية إلى تعزيز الروابط الثقافية والعلمية بين مصر ودول القارة السمراء، وتسليط الضوء على عمق العلاقات التاريخية والمستقبلية التي تجمع الشعوب الأفريقية، بمشاركة واسعة من السفراء والطلاب الأفارقة الدارسين في مصر، فضلا عن ممثلي المؤسسات الأكاديمية والثقافية.
وشارك الاحتفالية عدد كبير من السفراء الأفارقة والعرب بالقاهرة، وعدد كبير من ممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية.
