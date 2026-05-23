مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية لـ"سبوتنيك": تحركات إسرائيل في القارة السمراء غير مؤثرة

أكد السفير علي الحفناوي، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، أن هناك تحديات داخل القارة السمراء كغيرها من التحديات في كل مكان حول العالم.

وذكر في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم السبت، بشأن الجهود والتحركات المصرية في القارة الأفريقية، أن هناك تضافرا للجهود بين دول قوى في القارة الأفريقية، وهي تعمل بشكل مشترك، مع محاولة وضع حلول ناجعة لهذه المشاكل.وأوضح السفير الحفناوي أن القاهرة تحاول وضع حلول لهذه التحديات، كما شدد على أن هناك علاقات دبلوماسية جيدة مع غالبية الدول الأفريقية وكذلك علاقات ثقافية وعلمية، لأنها تحمل مصالح كثيرة مشتركة وهناك أرضية مشتركة بين مصر وهذه الدول الأفريقية.وأكد أن الاستثمارات المصرية زادت بشكل كبير في القارة الأفريقية، وخلال العشر سنوات الماضية أنشأت مصر المئات من المنصات والفعاليات وشبكات المعلومات، وأصبحت مصر قريبة كليا من أغلب دول القارة الأفريقية.وحول إنشاء إسرائيل سفارة في إقليم "أرض الصومال"، قال السفير الحفناوي، أن "إسرائيل كيان ملفوظ وعلاقاته سيئة على المستوى الدولي، ونواياه باتت مفضوحة، وهذه التحركات الفردية لن تؤثر على الإجماع الدولي".ولفت إلى أن "الاتحاد الأفريقي كان له موقف واضح من هذا وكذلك الجامعة العربية".وانطلقت في وقت سابق من اليوم السبت، احتفالية بمناسبة "يوم إفريقيا" في قاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة، تحت رعاية بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، وعبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة.تهدف الاحتفالية إلى تعزيز الروابط الثقافية والعلمية بين مصر ودول القارة السمراء، وتسليط الضوء على عمق العلاقات التاريخية والمستقبلية التي تجمع الشعوب الأفريقية، بمشاركة واسعة من السفراء والطلاب الأفارقة الدارسين في مصر، فضلا عن ممثلي المؤسسات الأكاديمية والثقافية.وشارك الاحتفالية عدد كبير من السفراء الأفارقة والعرب بالقاهرة، وعدد كبير من ممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية.

محمد حميدة

