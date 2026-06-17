https://sarabic.ae/20260617/وزير-الخارجية-الصيني-يؤكد-لنظيره-الإيراني-أهمية-التنفيذ-الكامل-لبنود-مذكرة-التفاهم-مع-واشنطن--1114442093.html
وزير الخارجية الصيني يؤكد لنظيره الإيراني أهمية التنفيذ الكامل لبنود مذكرة التفاهم مع واشنطن
وزير الخارجية الصيني يؤكد لنظيره الإيراني أهمية التنفيذ الكامل لبنود مذكرة التفاهم مع واشنطن
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن التجارب السابقة أسهمت في ترسيخ حالة من انعدام الثقة العميق لدى إيران تجاه الولايات المتحدة، مشددًا على أن مسؤولية... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T15:07+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عراقجي مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأربعاء، حيث بحث الجانبان عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".واستعرض عراقجي خلال الاتصال تفاصيل مذكرة التفاهم الخاصة بإسلام آباد، معربًا عن أمله في أن تسهم في تعزيز العلاقات بين إيران والصين، خاصة في مجالي الطاقة والاقتصاد. من جانبه، رحب وزير الخارجية الصيني بمذكرة التفاهم، مشيدًا بصمود الحكومة والشعب الإيرانيين في مواجهة الضغوط والسياسات القسرية، كما أثنى على النهج المسؤول والدبلوماسي الذي تتبعه طهران في معالجة القضايا ودفع مسار الحوار.وأكد، وانغ يي، أهمية التنفيذ الكامل والدقيق لبنود المذكرة، معلنًا استعداد الصين للتعاون من أجل تسهيل تنفيذها وتعزيز التفاعلات الإقليمية، إلى جانب المساهمة في معالجة التحديات وإزالة أوجه الغموض القائمة بين دول المنطقة.كما شدد الجانبان على ضرورة دعم المجتمع الدولي لمذكرة التفاهم، مؤكدين الدور المحوري لمجلس الأمن الدولي في دعم تنفيذها الفعال وضمان الالتزام ببنودها.واختتم الوزيران مباحثاتهما باستعراض عدد من الملفات الثنائية، معربين عن أملهما في أن تمثل مذكرة التفاهم بداية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين إيران والصين.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
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أخبار إيران, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية الصيني يؤكد لنظيره الإيراني أهمية التنفيذ الكامل لبنود مذكرة التفاهم مع واشنطن
15:07 GMT 17.06.2026 (تم التحديث: 15:24 GMT 17.06.2026)
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن التجارب السابقة أسهمت في ترسيخ حالة من انعدام الثقة العميق لدى إيران تجاه الولايات المتحدة، مشددًا على أن مسؤولية التنفيذ الكامل والسليم لبنود مذكرة التفاهم، لا سيما ما يتعلق بإنهاء الحرب على جميع الجبهات، تقع على عاتق واشنطن.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عراقجي مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأربعاء، حيث بحث الجانبان عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية، وفق ما أوردته وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
واستعرض عراقجي خلال الاتصال تفاصيل مذكرة التفاهم الخاصة بإسلام آباد
، معربًا عن أمله في أن تسهم في تعزيز العلاقات بين إيران والصين، خاصة في مجالي الطاقة والاقتصاد.
كما أشاد بمستوى الثقة المتبادلة بين البلدين والأهمية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية، مثمنًا دعم بكين لمسار المفاوضات ومساندتها لمذكرة التفاهم.
من جانبه، رحب وزير الخارجية الصيني بمذكرة التفاهم، مشيدًا بصمود الحكومة والشعب الإيرانيين
في مواجهة الضغوط والسياسات القسرية، كما أثنى على النهج المسؤول والدبلوماسي الذي تتبعه طهران في معالجة القضايا ودفع مسار الحوار.
وأكد، وانغ يي، أهمية التنفيذ الكامل والدقيق لبنود المذكرة، معلنًا استعداد الصين للتعاون من أجل تسهيل تنفيذها وتعزيز التفاعلات الإقليمية، إلى جانب المساهمة في معالجة التحديات وإزالة أوجه الغموض القائمة بين دول المنطقة.
كما شدد الجانبان على ضرورة دعم المجتمع الدولي لمذكرة التفاهم، مؤكدين الدور المحوري لمجلس الأمن الدولي في دعم تنفيذها الفعال وضمان الالتزام ببنودها.
واختتم الوزيران مباحثاتهما باستعراض عدد من الملفات الثنائية، معربين عن أملهما في أن تمثل مذكرة التفاهم بداية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين إيران
والصين.
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين
.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.