https://sarabic.ae/20260617/وزير-الخارجية-الصيني-يؤكد-لنظيره-الإيراني-أهمية-التنفيذ-الكامل-لبنود-مذكرة-التفاهم-مع-واشنطن--1114442093.html

وزير الخارجية الصيني يؤكد لنظيره الإيراني أهمية التنفيذ الكامل لبنود مذكرة التفاهم مع واشنطن

وزير الخارجية الصيني يؤكد لنظيره الإيراني أهمية التنفيذ الكامل لبنود مذكرة التفاهم مع واشنطن

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن التجارب السابقة أسهمت في ترسيخ حالة من انعدام الثقة العميق لدى إيران تجاه الولايات المتحدة، مشددًا على أن مسؤولية... 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T15:07+0000

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عراقجي مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأربعاء، حيث بحث الجانبان عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".واستعرض عراقجي خلال الاتصال تفاصيل مذكرة التفاهم الخاصة بإسلام آباد، معربًا عن أمله في أن تسهم في تعزيز العلاقات بين إيران والصين، خاصة في مجالي الطاقة والاقتصاد. من جانبه، رحب وزير الخارجية الصيني بمذكرة التفاهم، مشيدًا بصمود الحكومة والشعب الإيرانيين في مواجهة الضغوط والسياسات القسرية، كما أثنى على النهج المسؤول والدبلوماسي الذي تتبعه طهران في معالجة القضايا ودفع مسار الحوار.وأكد، وانغ يي، أهمية التنفيذ الكامل والدقيق لبنود المذكرة، معلنًا استعداد الصين للتعاون من أجل تسهيل تنفيذها وتعزيز التفاعلات الإقليمية، إلى جانب المساهمة في معالجة التحديات وإزالة أوجه الغموض القائمة بين دول المنطقة.كما شدد الجانبان على ضرورة دعم المجتمع الدولي لمذكرة التفاهم، مؤكدين الدور المحوري لمجلس الأمن الدولي في دعم تنفيذها الفعال وضمان الالتزام ببنودها.واختتم الوزيران مباحثاتهما باستعراض عدد من الملفات الثنائية، معربين عن أملهما في أن تمثل مذكرة التفاهم بداية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين إيران والصين.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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