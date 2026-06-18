https://sarabic.ae/20260618/رئيس-مجلس-النواب-اللبناني-حزب-الله-ملتزم-بوقف-إطلاق-النار-بشرط-التزام-إسرائيل-الكامل-1114492505.html

رئيس مجلس النواب اللبناني: "حزب الله" ملتزم بوقف إطلاق النار بشرط التزام إسرائيل الكامل

رئيس مجلس النواب اللبناني: "حزب الله" ملتزم بوقف إطلاق النار بشرط التزام إسرائيل الكامل

سبوتنيك عربي

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الخميس، التزام "حزب الله" اللبناني بوقف إطلاق النار، مشددا على أن "هذا الالتزام يبقى قائما ما دامت إسرائيل... 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T20:32+0000

2026-06-18T20:32+0000

2026-06-18T20:32+0000

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وقال بري في بيان، إن ذلك يأتي "تسهيلا لنجاح المفاوضات الإيرانية – الأمريكية في سويسرا، ولا سيما ما يتعلق بالبند الأول في مذكرة التفاهم الإيرانية – الأمريكية"، مشيرا إلى تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان و"حزب الله" اللبناني. وأضاف بري أنه يؤكد موقف لبنان والتزام "حزب الله" اللبناني بوقف إطلاق النار، "طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "يعمل داخل منطقة أمنية بعمق يصل إلى نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية"، مشيراً إلى أنه سيواصل التمركز فيها خلال الفترة المقبلة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 16 أبريل/ نيسان 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا" ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وأكد ترامب، مساء أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر اليوم الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

https://sarabic.ae/20260618/نائب-ترامب-يدعو-إسرائيل-لاحترام-عملية-السلام-بين-الأمريكيين-والإيرانيين-1114483950.html

https://sarabic.ae/20260618/بعد-توقيع-اتفاق-السلام-بين-إيران-وأمريكا-هل-تضطر-إسرائيل-للانسحاب-من-لبنان-1114486068.html

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