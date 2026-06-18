هيغسيث: البنتاغون يجري مراجعة لانتشار القوات الأمريكية في أوروبا

عربي
بث مباشر.. بوتين وقادة دول "آسيان" يشاركون في قمة "روسيا-آسيان" المنعقدة في مدينة قازان
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
08:31 GMT
29 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
12:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:32 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
16:20 GMT
40 د
بلا قيود
خبراء يوضحون أهمية قمة "روسيا – آسيان" في قازان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
ترقب فلسطيني حول تأثير الاتفاق الأمريكي الإيراني على القضية الفلسطينية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
مونديال 2026... اللعبة الرياضية تضطهد إيران، فهل باتت الرياضة ساحة لتصفية الحساب؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
عدد إصابات " إيبولا "يرتفع إلى 710 في الكونغو... المواقع الإلكترونية المزيفة القائمة على الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن مواجهتها؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أوروبا وأمريكا: هل تظل القارة العجوز أسيرة البيت الأبيض؟ خبير يجيب
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
أفريقيا تصنع مجدا جديدا في المونديال بعد تألق المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر
12:03 GMT
29 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260618/هيغسيث-البنتاغون-يجري-مراجعة-لانتشار-القوات-الأمريكية-في-أوروبا--1114463940.html
هيغسيث: البنتاغون يجري مراجعة لانتشار القوات الأمريكية في أوروبا
هيغسيث: البنتاغون يجري مراجعة لانتشار القوات الأمريكية في أوروبا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أن البنتاغون "سيجري مراجعة لانتشار قواته في أوروبا"، مؤكدًا أن "بعض حلفاء الولايات المتحدة سيفشلون في اجتياز هذه... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T09:00+0000
2026-06-18T09:00+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/11/1106134055_0:89:851:568_1920x0_80_0_0_1828607d18609c2050c008fcbf59f350.jpg
وقال هيغسيث، خلال اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل: "سيتم ذلك لضمان تقدم الناتو السريع نحو قيادة أوروبا، وتعزيز مسؤولية الحلف عن الدفاع عن المنطقة، وضمان توافق قواتنا مع احتياجات أمريكا العالمية".وأوضح: "تهدف المراجعة في نهاية المطاف إلى تحسين هيكل القوات العسكرية الأمريكية وتعزيز حلف الناتو".وفي وقت سابق، صرّح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأن واشنطن "تسعى إلى تعزيز استقلال أوروبا وسيادتها، في ظل إلغاء نشر القوات الأمريكية في بولندا".وجاء هذا الإعلان بعد أن أدلى المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، بتصريحات انتقد فيها الحرب الأمريكية ضد إيران، مشيرًا إلى "غياب إستراتيجية واضحة من جانب واشنطن".دميترييف: وسائل الإعلام البريطانية غير مبالية تجاه محنة ضحايا الاغتصاب
https://sarabic.ae/20260617/روته-الناتو-يلعب-دورا-في-ضمان-حرية-الملاحة-في-مضيق-هرمز-1114428188.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/11/1106134055_23:0:780:568_1920x0_80_0_0_b8f22efc3a4f12a617fe599129d642e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, الناتو
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, الناتو

هيغسيث: البنتاغون يجري مراجعة لانتشار القوات الأمريكية في أوروبا

09:00 GMT 18.06.2026
© Photo / x.comوزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث يرتدي ربطة عنق بألوان العلم الروسي
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث يرتدي ربطة عنق بألوان العلم الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أن البنتاغون "سيجري مراجعة لانتشار قواته في أوروبا"، مؤكدًا أن "بعض حلفاء الولايات المتحدة سيفشلون في اجتياز هذه المراجعة".
وقال هيغسيث، خلال اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل: "سيتم ذلك لضمان تقدم الناتو السريع نحو قيادة أوروبا، وتعزيز مسؤولية الحلف عن الدفاع عن المنطقة، وضمان توافق قواتنا مع احتياجات أمريكا العالمية".
كما أشار إلى أن بعض حلفاء الولايات المتحدة "سيفشلون" في اجتياز هذه المراجعة.
وأوضح: "تهدف المراجعة في نهاية المطاف إلى تحسين هيكل القوات العسكرية الأمريكية وتعزيز حلف الناتو".

وأضاف أن مساهمة الولايات المتحدة في حلف الناتو، مستقبلًا، "ستكون مرتبطة بشكل مباشر بمدى زيادة الدول الأعضاء في الحلف لإنفاقها الدفاعي".

سفينة صواريخ وغواصة حاملة للصواريخ الموجهة تابعة للأسطول الأمريكي في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
روته: "الناتو" يلعب دورا في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
أمس, 11:05 GMT
وفي وقت سابق، صرّح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأن واشنطن "تسعى إلى تعزيز استقلال أوروبا وسيادتها، في ظل إلغاء نشر القوات الأمريكية في بولندا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، عن خطة لخفض القوات الأمريكية في ألمانيا بمقدار 5000 جندي.
وجاء هذا الإعلان بعد أن أدلى المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، بتصريحات انتقد فيها الحرب الأمريكية ضد إيران، مشيرًا إلى "غياب إستراتيجية واضحة من جانب واشنطن".
دميترييف: وسائل الإعلام البريطانية غير مبالية تجاه محنة ضحايا الاغتصاب
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала