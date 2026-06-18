https://sarabic.ae/20260618/هيغسيث-البنتاغون-يجري-مراجعة-لانتشار-القوات-الأمريكية-في-أوروبا--1114463940.html

هيغسيث: البنتاغون يجري مراجعة لانتشار القوات الأمريكية في أوروبا

هيغسيث: البنتاغون يجري مراجعة لانتشار القوات الأمريكية في أوروبا

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أن البنتاغون "سيجري مراجعة لانتشار قواته في أوروبا"، مؤكدًا أن "بعض حلفاء الولايات المتحدة سيفشلون في اجتياز هذه... 18.06.2026, سبوتنيك عربي

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وقال هيغسيث، خلال اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل: "سيتم ذلك لضمان تقدم الناتو السريع نحو قيادة أوروبا، وتعزيز مسؤولية الحلف عن الدفاع عن المنطقة، وضمان توافق قواتنا مع احتياجات أمريكا العالمية".وأوضح: "تهدف المراجعة في نهاية المطاف إلى تحسين هيكل القوات العسكرية الأمريكية وتعزيز حلف الناتو".وفي وقت سابق، صرّح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأن واشنطن "تسعى إلى تعزيز استقلال أوروبا وسيادتها، في ظل إلغاء نشر القوات الأمريكية في بولندا".وجاء هذا الإعلان بعد أن أدلى المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، بتصريحات انتقد فيها الحرب الأمريكية ضد إيران، مشيرًا إلى "غياب إستراتيجية واضحة من جانب واشنطن".دميترييف: وسائل الإعلام البريطانية غير مبالية تجاه محنة ضحايا الاغتصاب

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