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لافروف: روسيا تشعر بأن الولايات المتحدة قد تغير نهجها تجاه التسوية الأوكرانية
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https://sarabic.ae/20260619/دراسة-تكشف-هل-يمكن-للدماغ-استعادة-نشاطه-دون-نوم؟-1114508666.html
دراسة تكشف.. هل يمكن للدماغ استعادة نشاطه دون نوم؟
دراسة تكشف.. هل يمكن للدماغ استعادة نشاطه دون نوم؟
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج قد تعيد تشكيل فهم العلماء لوظيفة النوم، بعدما نجح باحثون في إحداث تأثيرات مشابهة للنوم العميق داخل أدمغة فئران مستيقظة، بما في... 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T11:35+0000
2026-06-19T11:35+0000
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وأظهرت الدراسة المنشورة في مجلة "نيتشر"، أن تحفيز أنماط محددة من النشاط العصبي المرتبطة بمرحلة النوم غير المصحوب بحركة العين السريعة (NREM)، مكّن جزءًا من الدماغ من تنفيذ عمليات إعادة التنظيم والاستشفاء العصبي أثناء اليقظة، وفقا لموقع "سايتيك ديلي" العلمي.واعتمد الباحثون على فئران معدّلة وراثيًا يمكن التحكم في نشاط خلاياها العصبية باستخدام الضوء، حيث جرى تحفيز مناطق محددة من الدماغ بعد إبقائها مستيقظة لساعات عدة. من جانبها، أوضحت الباحثة كيارا تشيريللي، من جامعة ويسكونسن - ماديسون، أن فكرة الدراسة انطلقت من تساؤل حول إمكانية دفع الدماغ للدخول في حالة تشبه النوم العميق وهو مستيقظ، مشيرة إلى أن بعض الحيوانات مثل الدلافين تمتلك آليات نوم جزئي تسمح بذلك.وأضافت تشيريللي: "بما أن هذا الجزء من الدماغ أنجز عملية إعادة التنظيم أثناء اليقظة، فإنه لم يحتج إلى فترة إضافية من النوم التعويضي"، في إشارة إلى النتائج التي أظهرت غياب علامات الإرهاق المعتادة عند السماح للفئران بالنوم لاحقًا.ورغم النتائج الواعدة، شدد فريق البحث أن الدراسات ما تزال في مراحلها الأولى، مؤكدين أن النوم الطبيعي سيبقى، على الأرجح، ضرورة بيولوجية لا يمكن الاستغناء عنها بالكامل.
https://sarabic.ae/20260521/دراسة-تكشف-عدد-ساعات-النوم-المرتبط-بتسارع-الشيخوخة--1113630195.html
https://sarabic.ae/20260328/دراسة-الأحلام-القوية-تعزز-الإحساس-بعمق-النوم-1112045444.html
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منوعات, بريطانيا
منوعات, بريطانيا

دراسة تكشف.. هل يمكن للدماغ استعادة نشاطه دون نوم؟

11:35 GMT 19.06.2026
© Depositphotos.com / olly18نوم
نوم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
© Depositphotos.com / olly18
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج قد تعيد تشكيل فهم العلماء لوظيفة النوم، بعدما نجح باحثون في إحداث تأثيرات مشابهة للنوم العميق داخل أدمغة فئران مستيقظة، بما في ذلك تحسين الذاكرة وتقليل مؤشرات الإرهاق العصبي.
وأظهرت الدراسة المنشورة في مجلة "نيتشر"، أن تحفيز أنماط محددة من النشاط العصبي المرتبطة بمرحلة النوم غير المصحوب بحركة العين السريعة (NREM)، مكّن جزءًا من الدماغ من تنفيذ عمليات إعادة التنظيم والاستشفاء العصبي أثناء اليقظة، وفقا لموقع "سايتيك ديلي" العلمي.
نوم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
مجتمع
دراسة تكشف عدد ساعات النوم المرتبط بتسارع الشيخوخة
21 مايو, 20:03 GMT
واعتمد الباحثون على فئران معدّلة وراثيًا يمكن التحكم في نشاط خلاياها العصبية باستخدام الضوء، حيث جرى تحفيز مناطق محددة من الدماغ بعد إبقائها مستيقظة لساعات عدة.
قلة النوم قد تسرع شيخوخة الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2026
مجتمع
دراسة: الأحلام القوية تعزز الإحساس بعمق النوم
28 مارس, 16:18 GMT

وأظهرت النتائج أن المناطق المحفزة لم تُبدِ علامات الإرهاق المعتادة عند النوم لاحقًا.

من جانبها، أوضحت الباحثة كيارا تشيريللي، من جامعة ويسكونسن - ماديسون، أن فكرة الدراسة انطلقت من تساؤل حول إمكانية دفع الدماغ للدخول في حالة تشبه النوم العميق وهو مستيقظ، مشيرة إلى أن بعض الحيوانات مثل الدلافين تمتلك آليات نوم جزئي تسمح بذلك.
وأضافت تشيريللي: "بما أن هذا الجزء من الدماغ أنجز عملية إعادة التنظيم أثناء اليقظة، فإنه لم يحتج إلى فترة إضافية من النوم التعويضي"، في إشارة إلى النتائج التي أظهرت غياب علامات الإرهاق المعتادة عند السماح للفئران بالنوم لاحقًا.
ورغم النتائج الواعدة، شدد فريق البحث أن الدراسات ما تزال في مراحلها الأولى، مؤكدين أن النوم الطبيعي سيبقى، على الأرجح، ضرورة بيولوجية لا يمكن الاستغناء عنها بالكامل.
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