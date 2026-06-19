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كوريا الديمقراطية ترفض دعوات نزع سلاحها النووي وتصفها بـ"المتخلفة عن العصر"
كوريا الديمقراطية ترفض دعوات نزع سلاحها النووي وتصفها بـ"المتخلفة عن العصر"
سبوتنيك عربي
رفضت كوريا الديمقراطية الشعبية، مجددًا، الدعوات الدولية الرامية إلى نزع سلاحها النووي، مؤكدة أن التخلي عن ترسانتها النووية "أمر مستحيل"، وذلك ردًا على تأكيد... 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T01:02+0000
2026-06-19T05:39+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، إن "التصريحات الصادرة عن قادة "مجموعة السبع" بشأن الملف النووي لكوريا الديمقراطية الشعبية، متخلفة عن العصر وتمثل خطابًا سياسيًا لا أساس له"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.واتهمت يو جونغ، دول "مجموعة السبع"، التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا، بأنها "المسؤولة بالدرجة الأولى عن تدمير السلام العالمي وتقويض نظام عدم انتشار الأسلحة النووية".وأكدت المسؤولة الكورية تمسّك بلادها بحق امتلاك الأسلحة النووية باعتبارها وسيلة للدفاع عن النفس، مشددة على أن بيونغ يانغ ستواصل الحفاظ على قدراتها النووية مهما كانت التحديات.كما شددت على أن دول "مجموعة السبع" يجب أن تدرك أن نزع السلاح النووي لا يمكن أن يتحقق أبدًا"، معتبرة أن المطالب الغربية في هذا الشأن لم تعد تتوافق مع الواقع الحالي.وأكدت كوريا الديمقراطية الشعبية، في وقت سابق، أن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية "أمر نهائي لا رجعة فيه"، مشددة أن أي محاولات أمريكية أو غربية لإحياء ملف نزع سلاحها النووي "محكوم عليها بالفشل".وكان زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، أكد مرارًا أن الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، هي "حق أصيل لدولة ذات سيادة، وضرورية لردع أي عدوان خارجي"، مشددًا على أن الوضع النووي للبلاد منصوص عليه في القانون.
https://sarabic.ae/20260607/زعيم-كوريا-الديمقراطية-يأمر-بزيادة-إنتاج-الصواريخ-ضعفين-ونصف-خلال-5-سنوات-1114134130.html
https://sarabic.ae/20260604/كيم-جونغ-أون-يتفقد-منشأة-نووية-جديدة-في-كوريا-الديمقراطية-1114030537.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

كوريا الديمقراطية ترفض دعوات نزع سلاحها النووي وتصفها بـ"المتخلفة عن العصر"

01:02 GMT 19.06.2026 (تم التحديث: 05:39 GMT 19.06.2026)
© AP Photo / Lee Jin-manكيم يو جونغ، شقيقة زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون
كيم يو جونغ، شقيقة زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
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رفضت كوريا الديمقراطية الشعبية، مجددًا، الدعوات الدولية الرامية إلى نزع سلاحها النووي، مؤكدة أن التخلي عن ترسانتها النووية "أمر مستحيل"، وذلك ردًا على تأكيد "مجموعة السبع" التزامها بـ"تحقيق نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية"، وفق تعبيرها.
وقالت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، إن "التصريحات الصادرة عن قادة "مجموعة السبع" بشأن الملف النووي لكوريا الديمقراطية الشعبية، متخلفة عن العصر وتمثل خطابًا سياسيًا لا أساس له"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.
واتهمت يو جونغ، دول "مجموعة السبع"، التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا، بأنها "المسؤولة بالدرجة الأولى عن تدمير السلام العالمي وتقويض نظام عدم انتشار الأسلحة النووية".
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وأكدت المسؤولة الكورية تمسّك بلادها بحق امتلاك الأسلحة النووية باعتبارها وسيلة للدفاع عن النفس، مشددة على أن بيونغ يانغ ستواصل الحفاظ على قدراتها النووية مهما كانت التحديات.

وحذّرت يو جونغ من أي محاولة للمساس بما وصفته بالمصالح الأساسية لبلادها، قائلة إن "من يحاول ذلك سيرتكب أسوأ خطأ ويتسبب في كارثة".

كما شددت على أن دول "مجموعة السبع" يجب أن تدرك أن نزع السلاح النووي لا يمكن أن يتحقق أبدًا"، معتبرة أن المطالب الغربية في هذا الشأن لم تعد تتوافق مع الواقع الحالي.
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وأكدت كوريا الديمقراطية الشعبية، في وقت سابق، أن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية "أمر نهائي لا رجعة فيه"، مشددة أن أي محاولات أمريكية أو غربية لإحياء ملف نزع سلاحها النووي "محكوم عليها بالفشل".
وقال متحدث باسم وزارة خارجية كوريا الديمقراطية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن "الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون تعزيز التهديدات النووية ضد بيونغ يانغ، من خلال آليات تعاون عسكري ومناورات مشتركة، في الوقت الذي يطالبون فيه كوريا الديمقراطية بالتخلي عن قدراتها النووية".
وكان زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، أكد مرارًا أن الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، هي "حق أصيل لدولة ذات سيادة، وضرورية لردع أي عدوان خارجي"، مشددًا على أن الوضع النووي للبلاد منصوص عليه في القانون.
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