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الأردن يدين استيلاء إسرائيل على أراض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس الشرقية
الأردن يدين استيلاء إسرائيل على أراض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس الشرقية
سبوتنيك عربي
نددت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، استيلاء السلطات الإسرائيلية على أراض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس الشرقية. 20.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأردنية فؤاد المجالي، في بيان على منصة "إكس": "دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضٍ تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة؛ خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم".وناشد المجالي المجتمع الدولي من أجل "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها غير الشرعية وغير القانونية في القدس المحتلة وانتهاكاتها المستمرة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".وفي 15 حزيران /يونيو الجاري، قامت بلدية القدس التابعة لإسرائيل بدعم من الشرطة وآلات ثقيلة باقتحام قطعة أرض مملوكة للبطريركية اليونانية الأرثوذكسية في حي سلوان شرق القدس.مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": التهديد بعقوبات أوروبية على وزراء إسرائيليين لا يكفي لردع الاستيطان
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أخبار الأردن, إسرائيل
الأردن يدين استيلاء إسرائيل على أراض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس الشرقية
11:13 GMT 20.06.2026 (تم التحديث: 11:14 GMT 20.06.2026)
نددت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، استيلاء السلطات الإسرائيلية على أراض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس الشرقية.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأردنية فؤاد المجالي، في بيان على منصة "إكس": "دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضٍ تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة؛ خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم".
ونوّه المجالي إلى أن رفض الأردن المطلق جميع الإجراءات الأحادية وغير الشرعية والممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مشدّدًا أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وناشد المجالي المجتمع الدولي من أجل "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها غير الشرعية وغير القانونية في القدس المحتلة وانتهاكاتها المستمرة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".
وفي 15 حزيران /يونيو الجاري، قامت بلدية القدس التابعة لإسرائيل بدعم من الشرطة وآلات ثقيلة باقتحام قطعة أرض مملوكة للبطريركية اليونانية الأرثوذكسية في حي سلوان شرق القدس.