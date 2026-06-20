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"روسيا ليست عدوا"... مسيرة في برلين ترفض التصعيد وتدعو للحوار مع موسكو
"روسيا ليست عدوا"... مسيرة في برلين ترفض التصعيد وتدعو للحوار مع موسكو
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة الألمانية برلين تنظيم مظاهرة مناهضة للحرب بمناسبة الذكرى الخامسة والثمانين للهجوم الذي شنته ألمانيا النازية على الاتحاد السوفيتي خلال الحرب... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T17:50+0000
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وتجمع المشاركون في وسط المدينة حاملين لافتات وشعارات دعت إلى السلام، من بينها "بلدنا يريد السلام"، و"ضد السياسات العدوانية تجاه روسيا"، و"اخرجوا من الناتو فوراً".كما دعا المحتجون السلطات المحلية إلى الاعتراف بالإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق الشعب السوفيتي خلال الحرب الوطنية العظمى، ومعارضة النزعة الانتقامية التاريخية.ووفقاً للمنظمين، أقيمت الفعالية ضمن مبادرة مدنية واسعة، وشارك فيها ما يصل إلى نحو 1500 شخص.حزب "البديل" الألماني المعارض: رفض التعاون مع روسيا يخرج بلادنا من مصاف الاقتصادات الرائدة في العالمالخارجية الروسية لسفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: سياساتكم تؤجج الصراع في أوكرانيا
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"روسيا ليست عدوا"... مسيرة في برلين ترفض التصعيد وتدعو للحوار مع موسكو

17:50 GMT 20.06.2026
© Photoمسيرة في برلين ترفض التصعيد وتدعو للحوار مع موسكو
مسيرة في برلين ترفض التصعيد وتدعو للحوار مع موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
© Photo
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شهدت العاصمة الألمانية برلين تنظيم مظاهرة مناهضة للحرب بمناسبة الذكرى الخامسة والثمانين للهجوم الذي شنته ألمانيا النازية على الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية، حيث دعا المشاركون إلى إنهاء السياسات العسكرية في أوروبا واستئناف الحوار مع موسكو.
وتجمع المشاركون في وسط المدينة حاملين لافتات وشعارات دعت إلى السلام، من بينها "بلدنا يريد السلام"، و"ضد السياسات العدوانية تجاه روسيا"، و"اخرجوا من الناتو فوراً".

وأعرب المتظاهرون عن رفضهم لسياسات التسلح المتزايدة في أوروبا، مطالبين بإعادة فتح قنوات الحوار مع موسكو بشكل عاجل، ووقف ما وصفوه بتصاعد التوترات العسكرية في القارة.

كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
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كما دعا المحتجون السلطات المحلية إلى الاعتراف بالإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق الشعب السوفيتي خلال الحرب الوطنية العظمى، ومعارضة النزعة الانتقامية التاريخية.

وعقب كلمات ألقاها سياسيون وشخصيات ثقافية قرب بوابة براندنبورغ، توجه المشاركون في مسيرة إلى النصب التذكاري السوفيتي في حديقة تيرغارتن في برلين، حيث وضعوا الزهور تكريما لضحايا الحرب العالمية الثانية.

ووفقاً للمنظمين، أقيمت الفعالية ضمن مبادرة مدنية واسعة، وشارك فيها ما يصل إلى نحو 1500 شخص.
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