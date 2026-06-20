طهران تهاجم باريس: تصريحات وزير الخارجية الفرنسي "قمة النفاق"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
On air
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
On air
01:30 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من مونديال 2026 .. هل أصبح المغرب ومصر الأمل العربي الأكبر؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:46 GMT
13 د
الحدث من سبوتنيك
الحوادث البحرية تحصد مزيداً من الأرواح… وهل يعود لبنان إلى خريطة التجارة والطاقة العالمية؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعيد ملف سد النهضة إلى الواجهة... هل تنجح واشنطن في كسر الجمود؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
توتر العلاقة بين ترامب ونتنياهو بسبب مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
On air
01:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
أوروبا تبحث عن استمرار المواجهة مع روسيا… أميركا وايران من التفاهم الى شياطين عُقد التفاصيل؟
02:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:33 GMT
21 د
نبض افريقيا
أفريقيا تصنع مجدا جديدا في المونديال بعد تألق المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر
10:03 GMT
29 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:44 GMT
5 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
18:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260620/طهران-تهاجم-باريس-تصريحات-وزير-الخارجية-الفرنسي-قمة-النفاق-1114530813.html
طهران تهاجم باريس: تصريحات وزير الخارجية الفرنسي "قمة النفاق"
طهران تهاجم باريس: تصريحات وزير الخارجية الفرنسي "قمة النفاق"
سبوتنيك عربي
شنّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، هجومًا حادًا على وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، معتبرًا أن تصريحاته بشأن الشعب الإيراني، تمثل... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T05:30+0000
2026-06-20T05:30+0000
إيران
أخبار فرنسا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_0:102:1958:1203_1920x0_80_0_0_fad031a03c9e398154ceae6aa054e1a2.jpg
وقال بقائي عبر منصة "إكس"، مساء أمس الجمعة، إن "النفاق والرياء لا يزالان من أبرز سمات الثقافة السياسية الفرنسية"، مستشهدًا بمسرحية "تارتوف" أو المنافق للكاتب الفرنسي موليير، والتي تناولت ظاهرة النفاق منذ القرن السابع عشر.واتهم المتحدث الإيراني، باريس بـ"الصمت والتواطؤ" خلال استهداف مدن إيرانية وسقوط ضحايا مدنيين، قبل أن تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في إيران بشكل انتقائي، مؤكدًا أن هذه المواقف تخدم مصالح سياسية فرنسية، وختم منشوره بالقول: "يا له من نفاق!".ويعود الخلاف الدبلوماسي الأخير بين إيران وفرنسا، إلى تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اعتبر فيها أن الشعب الإيراني هو "الخاسر الأكبر" من الحرب، وذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران، ووصف بارو الإيرانيين بأنهم "عالقون" بين ما اعتبره "القمع الداخلي" والضربات العسكرية التي تنفذها أمريكا وإسرائيل، وفق تعبيره.وخلال فترة المفاوضات، تعتزم واشنطن تعليق بعض العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، فضلًا عن المضي في إجراءات رفع التجميد عن أصول إيرانية موجودة في الخارج.
https://sarabic.ae/20260615/بيان-مشترك-لقادة-بريطانيا-وفرنسا-وألمانيا-وإيطاليا-بشأن-الاتفاق-بين-أمريكا-وإيران-1114348584.html
إيران
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_109:0:1849:1305_1920x0_80_0_0_40fbfe80b652dbc227e86e44c6e5cee8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

طهران تهاجم باريس: تصريحات وزير الخارجية الفرنسي "قمة النفاق"

05:30 GMT 20.06.2026
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifardالعاصمة الإيرانية طهران
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifard
تابعنا عبر
شنّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، هجومًا حادًا على وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، معتبرًا أن تصريحاته بشأن الشعب الإيراني، تمثل "قمة النفاق" وتعكس ازدواجية في المواقف السياسية الفرنسية.
وقال بقائي عبر منصة "إكس"، مساء أمس الجمعة، إن "النفاق والرياء لا يزالان من أبرز سمات الثقافة السياسية الفرنسية"، مستشهدًا بمسرحية "تارتوف" أو المنافق للكاتب الفرنسي موليير، والتي تناولت ظاهرة النفاق منذ القرن السابع عشر.
واتهم المتحدث الإيراني، باريس بـ"الصمت والتواطؤ" خلال استهداف مدن إيرانية وسقوط ضحايا مدنيين، قبل أن تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في إيران بشكل انتقائي، مؤكدًا أن هذه المواقف تخدم مصالح سياسية فرنسية، وختم منشوره بالقول: "يا له من نفاق!".
ويعود الخلاف الدبلوماسي الأخير بين إيران وفرنسا، إلى تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اعتبر فيها أن الشعب الإيراني هو "الخاسر الأكبر" من الحرب، وذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران، ووصف بارو الإيرانيين بأنهم "عالقون" بين ما اعتبره "القمع الداخلي" والضربات العسكرية التي تنفذها أمريكا وإسرائيل، وفق تعبيره.
العلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بشأن الاتفاق بين أمريكا وإيران
15 يونيو, 02:26 GMT
ويأتي هذا السجال في ظل الاتفاق المبدئي بين أمريكا وإيران، والذي أعقبه إعلان هدنة لمدة 60 يوما، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة دون قيود، إلى جانب إنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار.
وخلال فترة المفاوضات، تعتزم واشنطن تعليق بعض العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، فضلًا عن المضي في إجراءات رفع التجميد عن أصول إيرانية موجودة في الخارج.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала