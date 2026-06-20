طهران تهاجم باريس: تصريحات وزير الخارجية الفرنسي "قمة النفاق"
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifardالعاصمة الإيرانية طهران
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifard
تابعنا عبر
شنّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، هجومًا حادًا على وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، معتبرًا أن تصريحاته بشأن الشعب الإيراني، تمثل "قمة النفاق" وتعكس ازدواجية في المواقف السياسية الفرنسية.
وقال بقائي عبر منصة "إكس"، مساء أمس الجمعة، إن "النفاق والرياء لا يزالان من أبرز سمات الثقافة السياسية الفرنسية"، مستشهدًا بمسرحية "تارتوف" أو المنافق للكاتب الفرنسي موليير، والتي تناولت ظاهرة النفاق منذ القرن السابع عشر.
واتهم المتحدث الإيراني، باريس بـ"الصمت والتواطؤ" خلال استهداف مدن إيرانية وسقوط ضحايا مدنيين، قبل أن تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في إيران بشكل انتقائي، مؤكدًا أن هذه المواقف تخدم مصالح سياسية فرنسية، وختم منشوره بالقول: "يا له من نفاق!".
Monsieur le Ministre, L'hypocrisie demeure une marque de fabrique de la culture politique française – un vice qui, comme Molière l'a si justement observé dans son chef-d'œuvre de 1664, Le Tartuffe ou l'Imposteur, « est devenu à la mode ». Vous êtes resté silencieux – vous vous… pic.twitter.com/UUzQB79wWl— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 19, 2026
ويعود الخلاف الدبلوماسي الأخير بين إيران وفرنسا، إلى تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اعتبر فيها أن الشعب الإيراني هو "الخاسر الأكبر" من الحرب، وذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران، ووصف بارو الإيرانيين بأنهم "عالقون" بين ما اعتبره "القمع الداخلي" والضربات العسكرية التي تنفذها أمريكا وإسرائيل، وفق تعبيره.
ويأتي هذا السجال في ظل الاتفاق المبدئي بين أمريكا وإيران، والذي أعقبه إعلان هدنة لمدة 60 يوما، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة دون قيود، إلى جانب إنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار.
وخلال فترة المفاوضات، تعتزم واشنطن تعليق بعض العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، فضلًا عن المضي في إجراءات رفع التجميد عن أصول إيرانية موجودة في الخارج.