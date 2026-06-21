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https://sarabic.ae/20260621/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-لن-أضيع-أي-فرصة-سانحة-للحوار-مع-الرئيس-الروسي-1114551629.html
رئيس الوزراء السلوفاكي: لن أضيع أي فرصة سانحة للحوار مع الرئيس الروسي
رئيس الوزراء السلوفاكي: لن أضيع أي فرصة سانحة للحوار مع الرئيس الروسي
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بأنه لن يفوت فرصة واحدة لإجراء حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T04:44+0000
2026-06-21T05:23+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
فلاديمير بوتين
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وقال فيكو في رسالة عبر الفيديو نُشرت على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي: "لن أفوت أي فرصة للمشاركة في حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وفي 14 حزيران/ يونيو الجاري، أعرب رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، عن خيبة أمله من استعداد الاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا خلال صراعها مع روسيا حتى آخر جندي أوكراني وآخر يورو، بدلاً من معالجة أزماته الاقتصادية.وقال فيكو في رسالة مصورة: "لقد عبّرت مجدداً عن خيبة أملي من أننا لا نستطيع إحراز تقدم في قضايا تراجع القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وارتفاع أسعار الطاقة بشكل مفرط. ومع ذلك، فيما يتعلق بأوكرانيا، فالأمر واضح تماماً: يجب خوض الحرب حتى آخر جندي أوكراني، وحتى آخر يورو".وأكد رئيس الوزراء السلوفاكي أنه يعتزم خلال القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي إثارة مسألة تعويض سلوفاكيا عن الأسلحة التي سلّمتها الحكومة السابقة إلى أوكرانيا.رئيس وزراء سلوفاكيا يتهم سلطات الاتحاد الأوروبي بـ"الغباء" بسبب موقفها من روسيا
https://sarabic.ae/20260507/سلوفاكيا-تعتبر-زيارة-فيتسو-إلى-موسكو-رسالة-تكريم-لضحايا-الحرب-1113181744.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, فلاديمير بوتين

رئيس الوزراء السلوفاكي: لن أضيع أي فرصة سانحة للحوار مع الرئيس الروسي

04:44 GMT 21.06.2026 (تم التحديث: 05:23 GMT 21.06.2026)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مع رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو في الصين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مع رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
© POOL
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صرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بأنه لن يفوت فرصة واحدة لإجراء حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال فيكو في رسالة عبر الفيديو نُشرت على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي: "لن أفوت أي فرصة للمشاركة في حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأشار رئيس الوزراء السلوفاكي إلى أنه يدعم الحوار ومستعد للمشاركة فيه مع فلاديمير زيلينسكي أيضاً، على الرغم من اختلاف وجهات نظرهما حول العديد من القضايا.
رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2026
سلوفاكيا: زيارة فيتسو إلى موسكو رسالة تكريم لضحايا الحرب
7 مايو, 10:19 GMT
وفي 14 حزيران/ يونيو الجاري، أعرب رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، عن خيبة أمله من استعداد الاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا خلال صراعها مع روسيا حتى آخر جندي أوكراني وآخر يورو، بدلاً من معالجة أزماته الاقتصادية.
وقال فيكو في رسالة مصورة: "لقد عبّرت مجدداً عن خيبة أملي من أننا لا نستطيع إحراز تقدم في قضايا تراجع القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وارتفاع أسعار الطاقة بشكل مفرط. ومع ذلك، فيما يتعلق بأوكرانيا، فالأمر واضح تماماً: يجب خوض الحرب حتى آخر جندي أوكراني، وحتى آخر يورو".
وأكد رئيس الوزراء السلوفاكي أنه يعتزم خلال القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي إثارة مسألة تعويض سلوفاكيا عن الأسلحة التي سلّمتها الحكومة السابقة إلى أوكرانيا.
رئيس وزراء سلوفاكيا يتهم سلطات الاتحاد الأوروبي بـ"الغباء" بسبب موقفها من روسيا
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