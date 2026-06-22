https://sarabic.ae/20260622/أفريقيا-تحث-دول-تجارة-الرقيق-على-تقديم-اعتذارات-وتعويضات-1114567285.html

أفريقيا تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات وتعويضات

أفريقيا تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات وتعويضات

سبوتنيك عربي

استضافت العاصمة الغانية أكرا مؤتمرًا تحت عنوان "الخطوات التالية .. من الاعتراف إلى التعويضات" بمشاركة نحو 80 دولة من أفريقيا ومنطقة الكاريبي، حيث بحث الحضور... 22.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-22T08:00+0000

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من الاعتراف إلى التعويضات.. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات وتعويضات سبوتنيك عربي من الاعتراف إلى التعويضات.. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات وتعويضات

وقد تبنى المؤتمر إعلانًا يدعو الدول المشاركة في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي إلى تقديم اعتذارات كاملة ورسمية وغير مشروطة كخطوة تأسيسية نحو المصالحة وبناء الثقة. وقال المنظمون إن مؤتمر غانا كان يهدف إلى نقل مناقشة التعويضات من الاعتراف إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، بما في ذلك التحركات للمطالبة بتعويض بموجب القانون الدولي. وكان تجار الرقيق من دول أوروبية قد أخذوا نحو 12 مليون أفريقي بالقوة في الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر، وتم استعبادهم في المزارع التي كونت الثروة على حساب البؤس. وأوضح أن تحميل المسؤولية في هذه القضايا يقوم على أساس تحديد الفعل غير القانوني، ثم ربطه بالضرر الناتج عنه، سواء كان ضررًا ماديًا أو معنويًا.وأضاف بودن أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره اعترفا بأن العبودية جريمة كبرى ضد الإنسانية، وهو ما يستوجب وضع آليات دقيقة لتحديد المسؤوليات وجبر الأضرار. وأشار إلى أن التعويض يجب أن يشمل حساب المكاسب الاقتصادية التي حققتها الدول المستعمِرة عبر استغلال الشعوب المستعبدة.الجزائر تفوز بمنصب النائب الثاني لرئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقيةحصلت الجزائر، ممثلة بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بمنصب النائب الثاني لرئيس المكتب التنفيذي لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية، لفترة تمتد لأربع سنوات، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد التي عقدت في نيروبي..وشهدت أشغال الجمعية العامة للاتحاد، التي دامت يومين، مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون الإفريقي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، كما تضمن برنامج اليوم الأخير، قبيل إجراء الانتخابات، عرضًا حول آفاق التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مع التركيز على سبل تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات دعمًا لجهود الهيئات الأفريقية المختصة.وأكد ممثلو الجزائر الالتزام بالتعاون مع الدول الإفريقية في جهودها الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، من خلال تبادل الخبرات، بالنظر إلى الخبرة التي اكتسبتها الجزائر من خلال عضويتها في المكتب التنفيذي للجمعية، حيث مثلت بلدان شمال أفريقيا منذ سنة 2022.وأوضح أن هذه العودة تجسدت في عدة محطات بارزة، منها انتخاب الجزائر عضوًا في مجلس الأمن الدولي لمدة سنتين، وفوزها بعضوية البرلمان الأفريقي، وصولًا إلى حصولها مؤخرًا على مقعد في المكتب التنفيذي لجمعية هيئات مكافحة الفساد الأفريقية.وأشار زايت إلى أن هذا الحضور الجديد يعكس توجهًا طبيعيًا ومنطقيًا للجزائر نحو تعزيز دورها في القارة، خاصة وأن أفريقيا لطالما وُصفت بأنها بيئة خصبة لنمو الفساد والأنظمة السلطوية، وهو ما يجعل دور الاتحاد الأفريقي مهمًا في التنسيق والضغط على الحكومات للحد من هذه الظاهرة، وإن لم يكن قادرًا على القضاء عليها بشكل كامل.

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