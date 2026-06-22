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سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
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نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
12:03 GMT
30 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال هو لإضفاء الشرعية على هذا الكيان الوهمي
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
18:31 GMT
30 د
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الدفاع الجزائرية تعلن رسو سفن حربية روسية في ميناء وهران
الدفاع الجزائرية تعلن رسو سفن حربية روسية في ميناء وهران
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الإثنين، أن مفرزة تابعة للأسطول العسكري الروسي لبحر الشمال، رست في ميناء وهران غربي البلاد، وذلك في إطار تجسيد برنامج... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T20:04+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الجزائرية: "في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الجزائري–الروسي، رست اليوم الإثنين 22 حزيران/يونيو 2026، المفرزة التابعة للأسطول الروسي لبحر الشمال المكونة من الفرقاطة (الأدميرال كازاتونوف) وناقلة الوقود المتوسطة (أكاديميك باشين) في توقف يدوم 4 أيام".ويشهد التعاون الدفاعي بين موسكو والجزائر تطوراً مستمراً خلال السنوات الأخيرة، حيث ناقش رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، مع مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، في نوفمبر 2025، آفاق تعزيز الشراكة العسكرية والتقنية بين البلدين وتقييم مستوى التقدم المحقق في المشاريع المشتركة.ومنتصف حزيران/ يونيو 2023، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون محادثات في موسكو، ووقعا إعلانا مشتركا يحدد عددا من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي في عدد من المجالات، بما في ذلك المجالان العسكري والتقني.سفن البحرية الصينية تصل إلى فلاديفوستوك في أواخر يونيو بدعوة من الأسطول الروسيالسينما الروسية تضيء شاشات الجزائر وتفتح جسورا ثقافية جديدة... صور
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روسيا, الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
روسيا, الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الدفاع الجزائرية تعلن رسو سفن حربية روسية في ميناء وهران

20:04 GMT 22.06.2026
© Photo / Algerian Ministry of Defenseالدفاع الجزائرية تعلن رسو سفن حربية روسية في ميناء وهران
الدفاع الجزائرية تعلن رسو سفن حربية روسية في ميناء وهران - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© Photo / Algerian Ministry of Defense
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الإثنين، أن مفرزة تابعة للأسطول العسكري الروسي لبحر الشمال، رست في ميناء وهران غربي البلاد، وذلك في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الجزائري–الروسي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الجزائرية: "في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الجزائري–الروسي، رست اليوم الإثنين 22 حزيران/يونيو 2026، المفرزة التابعة للأسطول الروسي لبحر الشمال المكونة من الفرقاطة (الأدميرال كازاتونوف) وناقلة الوقود المتوسطة (أكاديميك باشين) في توقف يدوم 4 أيام".

وكانت مجموعة سفن تابعة لأسطول الشمال الروسي، قد رست في ميناء الجزائر، يوم 11 آذار/مارس الماضي، وذلك في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الجزائري-الروسي لسنة 2026.

سفينة صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
سفن البحرية الصينية تصل إلى فلاديفوستوك في أواخر يونيو بدعوة من الأسطول الروسي
13:30 GMT
ويشهد التعاون الدفاعي بين موسكو والجزائر تطوراً مستمراً خلال السنوات الأخيرة، حيث ناقش رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، مع مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، في نوفمبر 2025، آفاق تعزيز الشراكة العسكرية والتقنية بين البلدين وتقييم مستوى التقدم المحقق في المشاريع المشتركة.
ومنتصف حزيران/ يونيو 2023، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون محادثات في موسكو، ووقعا إعلانا مشتركا يحدد عددا من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي في عدد من المجالات، بما في ذلك المجالان العسكري والتقني.
سفن البحرية الصينية تصل إلى فلاديفوستوك في أواخر يونيو بدعوة من الأسطول الروسي
السينما الروسية تضيء شاشات الجزائر وتفتح جسورا ثقافية جديدة... صور
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