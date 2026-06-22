https://sarabic.ae/20260622/الدفاع-الجزائرية-تعلن-رسو-سفن-حربية-روسية-في-ميناء-وهران-1114606617.html

الدفاع الجزائرية تعلن رسو سفن حربية روسية في ميناء وهران

الدفاع الجزائرية تعلن رسو سفن حربية روسية في ميناء وهران

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الإثنين، أن مفرزة تابعة للأسطول العسكري الروسي لبحر الشمال، رست في ميناء وهران غربي البلاد، وذلك في إطار تجسيد برنامج... 22.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-22T20:04+0000

2026-06-22T20:04+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الجزائرية: "في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الجزائري–الروسي، رست اليوم الإثنين 22 حزيران/يونيو 2026، المفرزة التابعة للأسطول الروسي لبحر الشمال المكونة من الفرقاطة (الأدميرال كازاتونوف) وناقلة الوقود المتوسطة (أكاديميك باشين) في توقف يدوم 4 أيام".ويشهد التعاون الدفاعي بين موسكو والجزائر تطوراً مستمراً خلال السنوات الأخيرة، حيث ناقش رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، مع مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، في نوفمبر 2025، آفاق تعزيز الشراكة العسكرية والتقنية بين البلدين وتقييم مستوى التقدم المحقق في المشاريع المشتركة.ومنتصف حزيران/ يونيو 2023، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون محادثات في موسكو، ووقعا إعلانا مشتركا يحدد عددا من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي في عدد من المجالات، بما في ذلك المجالان العسكري والتقني.سفن البحرية الصينية تصل إلى فلاديفوستوك في أواخر يونيو بدعوة من الأسطول الروسيالسينما الروسية تضيء شاشات الجزائر وتفتح جسورا ثقافية جديدة... صور

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