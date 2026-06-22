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تحطم مروحية تابعة لخفر السواحل الأمريكي في ألاسكا
تحطم مروحية تابعة لخفر السواحل الأمريكي في ألاسكا
سبوتنيك عربي
أعلنت قوات خفر السواحل الأمريكية، اليوم الإثنين، تحطم مروحية للبحث والإنقاذ تابعة لها في مدينة سيتكا في ولاية ألاسكا، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تواصل عمليات... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان الخدمة: "يستجيب خفر السواحل الأمريكي بنشاط لبلاغ عن تحطم مروحية من طراز "إم إتش-60 جاي هوك" تابعة لخفر السواحل في سيتكا، ألاسكا، اليوم". وأضاف البيان أن أسباب الحادث لا تزال غير معروفة حتى الآن، مشيرا إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات اللازمة لتحديد ظروف وملابسات الواقعة. ولم تصدر السلطات الأمريكية حتى الآن معلومات بشأن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن المروحية أو حجم الخسائر الناجمة عن الحادث، في حين تستمر عمليات الإنقاذ والبحث في المنطقة.تحطم قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز "بي 52" بعد إقلاعها من قاعدة "إدواردز" في كاليفورنياتحطم مقاتلة أمريكية يتسبب باندلاع حريق شاسع في ولاية واشنطن.. فيديو
https://sarabic.ae/20260615/تحطم-قاذفة-استراتيجية-أمريكية-من-طراز-بي-52-بعد-إقلاعها-من-قاعدة-إدواردز-في-كاليفورنيا-1114377445.html
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تحطم مروحية تابعة لخفر السواحل الأمريكي في ألاسكا
أعلنت قوات خفر السواحل الأمريكية، اليوم الإثنين، تحطم مروحية للبحث والإنقاذ تابعة لها في مدينة سيتكا في ولاية ألاسكا، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تواصل عمليات الاستجابة والبحث في موقع الحادث.
وجاء في بيان الخدمة: "يستجيب خفر السواحل الأمريكي بنشاط لبلاغ عن تحطم مروحية من طراز "إم إتش-60 جاي هوك" تابعة لخفر السواحل في سيتكا، ألاسكا، اليوم".
وأضاف البيان أن أسباب الحادث لا تزال غير معروفة حتى الآن، مشيرا إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات اللازمة لتحديد ظروف وملابسات الواقعة.
ولم تصدر السلطات الأمريكية حتى الآن معلومات بشأن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن المروحية أو حجم الخسائر الناجمة عن الحادث، في حين تستمر عمليات الإنقاذ والبحث في المنطقة.