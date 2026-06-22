https://sarabic.ae/20260622/رئيس-الوزراء-البريطاني-يعلن-استقالته-1114587049.html

رئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته

رئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، عن نيته الاستقالة من منصبه، من زعامة حزب "العمال". 22.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-22T08:45+0000

2026-06-22T08:45+0000

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وقال: "سأستقيل من زعامة حزب العمال".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرّح بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد يتجه إلى تقديم استقالته من منصبه، على خلفية ما وصفه بإخفاقه في إدارة ملفي الهجرة والطاقة.وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، كشفت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، من المتوقع أن يستقيل من منصبه، اليوم الاثنين، وأن يحدد جدولا زمنيا لرحيله، وذلك وسط تصاعد التحديات داخل حزب العمال.وكان دعا نحو 100 نائب من حزب "العمال" إلى استقالة ستارمر عقب أداء الحزب في الانتخابات المحلية التي جرت في أيار/مايو، فيما ازداد الضغط عليه بعد دخول منافسه رئيس بلدية مانشستر آندي بورنهام إلى البرلمان في محاولة لإزاحته من قيادة الحكومة.دميترييف: الغرب يغرق في أزمات سياسية واقتصادية متصاعدةزاخاروفا حول مزاعم هجوم روسي على منزل رئيس الوزراء البريطاني: بداية "الشيزوفرينيا"

https://sarabic.ae/20260621/تقارير-ستارمر-قد-يتقدم-باستقالته-من-رئاسة-وزراء-بريطانيا-غدا-الاثنين-1114552134.html

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