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https://sarabic.ae/20260622/رئيس-الوزراء-البريطاني-يعلن-استقالته-1114587049.html
رئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته
رئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، عن نيته الاستقالة من منصبه، من زعامة حزب "العمال". 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T08:45+0000
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وقال: "سأستقيل من زعامة حزب العمال".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرّح بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد يتجه إلى تقديم استقالته من منصبه، على خلفية ما وصفه بإخفاقه في إدارة ملفي الهجرة والطاقة.وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، كشفت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، من المتوقع أن يستقيل من منصبه، اليوم الاثنين، وأن يحدد جدولا زمنيا لرحيله، وذلك وسط تصاعد التحديات داخل حزب العمال.وكان دعا نحو 100 نائب من حزب "العمال" إلى استقالة ستارمر عقب أداء الحزب في الانتخابات المحلية التي جرت في أيار/مايو، فيما ازداد الضغط عليه بعد دخول منافسه رئيس بلدية مانشستر آندي بورنهام إلى البرلمان في محاولة لإزاحته من قيادة الحكومة.دميترييف: الغرب يغرق في أزمات سياسية واقتصادية متصاعدةزاخاروفا حول مزاعم هجوم روسي على منزل رئيس الوزراء البريطاني: بداية "الشيزوفرينيا"
https://sarabic.ae/20260621/تقارير-ستارمر-قد-يتقدم-باستقالته-من-رئاسة-وزراء-بريطانيا-غدا-الاثنين-1114552134.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته

08:45 GMT 22.06.2026 (تم التحديث: 08:57 GMT 22.06.2026)
© REUTERS Jaimi Joyرئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، يتحدث خارج مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت، عقب فوز آندي بورنهام الحاسم الأسبوع الماضي في الانتخابات الفرعية في ماكرفيلد، في لندن، بريطانيا، 22 يونيو/ حزيران 2026
رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، يتحدث خارج مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت، عقب فوز آندي بورنهام الحاسم الأسبوع الماضي في الانتخابات الفرعية في ماكرفيلد، في لندن، بريطانيا، 22 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© REUTERS Jaimi Joy
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، عن نيته الاستقالة من منصبه، من زعامة حزب "العمال".
وقال: "سأستقيل من زعامة حزب العمال".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرّح بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد يتجه إلى تقديم استقالته من منصبه، على خلفية ما وصفه بإخفاقه في إدارة ملفي الهجرة والطاقة.
رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
تقارير: ستارمر قد يتقدم باستقالته من رئاسة وزراء بريطانيا غدا الاثنين
أمس, 05:20 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، كشفت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، من المتوقع أن يستقيل من منصبه، اليوم الاثنين، وأن يحدد جدولا زمنيا لرحيله، وذلك وسط تصاعد التحديات داخل حزب العمال.
وأشارت التقارير إلى أن ستارمر كان يدرس مستقبله السياسي مع زوجته في مقر إقامته الريفي قبل اتخاذ قراره النهائي، فيما تتوقع شخصيات بارزة في الحزب صدور موقف واضح بشأن مستقبله خلال الأيام المقبلة.
وكان دعا نحو 100 نائب من حزب "العمال" إلى استقالة ستارمر عقب أداء الحزب في الانتخابات المحلية التي جرت في أيار/مايو، فيما ازداد الضغط عليه بعد دخول منافسه رئيس بلدية مانشستر آندي بورنهام إلى البرلمان في محاولة لإزاحته من قيادة الحكومة.
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