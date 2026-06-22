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قطر تعلن وفاة 13 شخصا أثناء انفجار في مصنع بمنطقة رأس لفان
قطر تعلن وفاة 13 شخصا أثناء انفجار في مصنع بمنطقة رأس لفان
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات القطرية، مقتل 13 شخصًا، وإصابة 66 آخرين، أثناء انفجار في مصنع بمنطقة رأس لفان. 22.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأكد وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر، سعد بن شريدة الكعبي، أن الحادث الذي وقع أمس في مصنع رأس لفان كان حادثًا عرضيًا وليس عملاً تخريبيًا، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تواصل متابعة تداعيات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.وشدد على أن منشآت قطر للطاقة وميناء راس لفان لم تتأثر بالحريق، مؤكدًا استمرار عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي بشكل طبيعي ودون أي تأثير على الإمدادات.كما أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة، عدم وجود أي مخاطر بيئية ناتجة عن انفجار المصنع، لافتًا إلى أن التقييمات الفنية والبيئية أظهرت أن الوضع تحت السيطرة وأن الحادث لم يؤثر على قدراتنا التصديرية.وأعلنت وزارة الداخلية القطرية، أمس الاثنين، أن انفجارًا داخليًا وقع في أحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية نتيجة عطل فني أثناء التشغيل، ما أسفر عن إصابة 54 شخصًا، فيما تتواصل عمليات البحث عن 18 مفقودًا.
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
قطر تعلن وفاة 13 شخصا أثناء انفجار في مصنع بمنطقة رأس لفان
13:14 GMT 22.06.2026 (تم التحديث: 13:39 GMT 22.06.2026)
أعلنت السلطات القطرية، مقتل 13 شخصًا، وإصابة 66 آخرين، أثناء انفجار في مصنع بمنطقة رأس لفان.
وأكد وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر، سعد بن شريدة الكعبي، أن الحادث الذي وقع أمس في مصنع رأس لفان كان حادثًا عرضيًا وليس عملاً تخريبيًا، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تواصل متابعة تداعيات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وشدد على أن منشآت قطر للطاقة وميناء راس لفان لم تتأثر بالحريق، مؤكدًا استمرار عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي بشكل طبيعي ودون أي تأثير على الإمدادات.
كما أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة، عدم وجود أي مخاطر بيئية ناتجة عن انفجار المصنع، لافتًا إلى أن التقييمات الفنية والبيئية أظهرت أن الوضع تحت السيطرة وأن الحادث لم يؤثر على قدراتنا التصديرية.
وأعلنت وزارة الداخلية القطرية، أمس الاثنين، أن انفجارًا داخليًا وقع في أحد المصانع
في منطقة رأس لفان الصناعية نتيجة عطل فني أثناء التشغيل، ما أسفر عن إصابة 54 شخصًا، فيما تتواصل عمليات البحث عن 18 مفقودًا.