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https://sarabic.ae/20260623/قاليباف-لن-يعود-مضيق-هرمز-أبدا-إلى-حالته-قبل-الصراع-مع-الولايات-المتحدة-1114611094.html
قاليباف: مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى حالته قبل الصراع مع الولايات المتحدة
قاليباف: مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى حالته قبل الصراع مع الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الذي يقود الوفد الإيراني في المفاوضات مع الولايات المتحدة، أن السيطرة على مضيق هرمز لن تعود أبداً إلى وضعها قبل... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T05:24+0000
2026-06-23T05:24+0000
إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن قاليباف قوله: "يجب أن يعلم الجميع أن إدارة مضيق هرمز لن تعود أبداً إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحرب".واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، يوم الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين.وأفاد التلفزيون الإيراني، يوم الاثنين، بأن الوفد المفاوض برئاسة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة.وأفادت تقارير إعلامية بأن الجلسة الافتتاحية لم تتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.ترامب: إيران ستوافق على عمليات تفتيش شاملة للأسلحة لضمان النزاهة النوويةمصر ترحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وتؤكد ضرورة مراعاة أمن الدول العربية
https://sarabic.ae/20260622/قاليباف-يؤكد-الإفراج-عن-12-مليار-دولار-من-أصول-إيران-المجمدة-1114607658.html
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إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

قاليباف: مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى حالته قبل الصراع مع الولايات المتحدة

05:24 GMT 23.06.2026
© REUTERS Stringerسفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026
سفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
© REUTERS Stringer
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أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الذي يقود الوفد الإيراني في المفاوضات مع الولايات المتحدة، أن السيطرة على مضيق هرمز لن تعود أبداً إلى وضعها قبل النزاع مع الولايات المتحدة؛ بل ستظل تحت سيطرة إيران وفقاً للقواعد الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن قاليباف قوله: "يجب أن يعلم الجميع أن إدارة مضيق هرمز لن تعود أبداً إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحرب".

وتابع: "بالطبع، سيتم احترام القواعد الدولية، لكن إيران ستدير مضيق هرمز".

واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، يوم الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين.
وأفاد التلفزيون الإيراني، يوم الاثنين، بأن الوفد المفاوض برئاسة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة.
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قاليباف يؤكد الإفراج عن 12 مليار دولار من أصول إيران المجمدة
أمس, 20:43 GMT
وأفادت تقارير إعلامية بأن الجلسة الافتتاحية لم تتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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