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قاليباف: مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى حالته قبل الصراع مع الولايات المتحدة

قاليباف: مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى حالته قبل الصراع مع الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الذي يقود الوفد الإيراني في المفاوضات مع الولايات المتحدة، أن السيطرة على مضيق هرمز لن تعود أبداً إلى وضعها قبل... 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T05:24+0000

2026-06-23T05:24+0000

2026-06-23T05:24+0000

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن قاليباف قوله: "يجب أن يعلم الجميع أن إدارة مضيق هرمز لن تعود أبداً إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحرب".واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، يوم الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين.وأفاد التلفزيون الإيراني، يوم الاثنين، بأن الوفد المفاوض برئاسة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة.وأفادت تقارير إعلامية بأن الجلسة الافتتاحية لم تتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.ترامب: إيران ستوافق على عمليات تفتيش شاملة للأسلحة لضمان النزاهة النوويةمصر ترحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وتؤكد ضرورة مراعاة أمن الدول العربية

https://sarabic.ae/20260622/قاليباف-يؤكد-الإفراج-عن-12-مليار-دولار-من-أصول-إيران-المجمدة-1114607658.html

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