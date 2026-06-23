https://sarabic.ae/20260623/لجنة-التحقيق-الروسية-قائدان-عسكريان-أوكرانيان-وراء-الهجوم-على-حافلة-تقل-أطفالا-في-بريانسك-1114612754.html

لجنة التحقيق الروسية: قائدان عسكريان أوكرانيان وراء الهجوم على حافلة تقل أطفالا في بريانسك

لجنة التحقيق الروسية: قائدان عسكريان أوكرانيان وراء الهجوم على حافلة تقل أطفالا في بريانسك

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن روبرت بروفدي، قائد أنظمة الطائرات دون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأوليغ إيفاشينكو،... 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T07:40+0000

2026-06-23T07:40+0000

2026-06-23T07:55+0000

روسيا

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وقالت بيترينكو لوكالة "سبوتنيك": "أثبت التحقيق تورط روبرت بروفدي، قائد أنظمة الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأوليغ إيفاشينكو، رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، في ارتكاب هذه الجريمة. وقد قاما بتحديد الأهداف وأصدرا الأمر غير القانوني بمهاجمة المركبات المدنية على الأراضي الروسية".وأضافت: "تم تحديد هوية منفذي الهجوم الإرهابي بشكل مباشر. وهم على وجه التحديد دميترو تكاتشينكو، وهو جندي من وحدة الأنظمة غير المأهولة التابعة للفرقة الحدودية 105 التابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني، وإيغور جوكوف، وهو جندي من مكتب قائد الاستجابة السريعة الحدودية "شكفال" التابع للفرقة الحدودية 7 التابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني، وفلاديسلاف ناوم، وهو جندي من المركز البحري 73 للعمليات الخاصة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وتابعت: "يجري حالياً تحديد هوية المتواطئين الآخرين في الجريمة. والتحقيق الجنائي لا يزال جارياً".وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات لوضعهم على قائمة المطلوبين دولياً واعتقالهم غيابياً.في 17 يونيو/حزيران، استهدف نظام كييف حافلة كانت متجهة من بيلاروسيا إلى غيلينجيك، وكان على متنها 44 راكبًا، 28 منهم فريق رياضي للأطفال. وقتلت امرأة كانت برفقتهم، وأصيب ثمانية آخرون.بحسب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وقع الهجوم الإرهابي بسبب استياء البعض من هدوء مينسك. وحذر من أن الاستفزازات ومحاولات جرّ البلاد إلى الحرب قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.وطالبت وزارة الخارجية البيلاروسية، أوكرانيا بتقديم تفسير بشأن الهجوم على حافلة تقل أطفالًا بيلاروسيين في مقاطعة بريانسك الروسية.وفي وقت، أكد القائم بأعمال حاكم مقاطعة بريانسك، إيغور كوفالتشوك، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت حافلة تقل لاعبين لكرة القدم قادمة من مدينة غوميل بالقرب من بريانسك، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 6 أشخاص، بينهم 4 أطفال.وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة لمهاجمة حافلة لفريق "أشبال" من بيلاروسيا لكرة قدم الأطفال، قادمة من غوميل وكانت متجهة إلى غيلينجيك لقضاء عطلة، ووصف كوفالتشوك، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة بأنه هجوم متعمّد.موسكو: روسيا لا تستهدف البنية التحتية المدنية في أوكرانياممثل روسيا لدى رابطة الدول المستقلة: الطائرة التي هاجمت حافلة الأطفال كانت محملة بشظايا

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https://sarabic.ae/20260617/الخارجية-الروسية-موسكو-تدين-بأشد-العبارات-هجوم-كييف-على-حافلة-تقل-أطفالا-من-بيلاروسيا-1114439921.html

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