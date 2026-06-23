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لجنة التحقيق الروسية: قائدان عسكريان أوكرانيان وراء الهجوم على حافلة تقل أطفالا في بريانسك
لجنة التحقيق الروسية: قائدان عسكريان أوكرانيان وراء الهجوم على حافلة تقل أطفالا في بريانسك
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن روبرت بروفدي، قائد أنظمة الطائرات دون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأوليغ إيفاشينكو،... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T07:40+0000
2026-06-23T07:55+0000
روسيا
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وقالت بيترينكو لوكالة "سبوتنيك": "أثبت التحقيق تورط روبرت بروفدي، قائد أنظمة الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأوليغ إيفاشينكو، رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، في ارتكاب هذه الجريمة. وقد قاما بتحديد الأهداف وأصدرا الأمر غير القانوني بمهاجمة المركبات المدنية على الأراضي الروسية".وأضافت: "تم تحديد هوية منفذي الهجوم الإرهابي بشكل مباشر. وهم على وجه التحديد دميترو تكاتشينكو، وهو جندي من وحدة الأنظمة غير المأهولة التابعة للفرقة الحدودية 105 التابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني، وإيغور جوكوف، وهو جندي من مكتب قائد الاستجابة السريعة الحدودية "شكفال" التابع للفرقة الحدودية 7 التابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني، وفلاديسلاف ناوم، وهو جندي من المركز البحري 73 للعمليات الخاصة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وتابعت: "يجري حالياً تحديد هوية المتواطئين الآخرين في الجريمة. والتحقيق الجنائي لا يزال جارياً".وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات لوضعهم على قائمة المطلوبين دولياً واعتقالهم غيابياً.في 17 يونيو/حزيران، استهدف نظام كييف حافلة كانت متجهة من بيلاروسيا إلى غيلينجيك، وكان على متنها 44 راكبًا، 28 منهم فريق رياضي للأطفال. وقتلت امرأة كانت برفقتهم، وأصيب ثمانية آخرون.بحسب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وقع الهجوم الإرهابي بسبب استياء البعض من هدوء مينسك. وحذر من أن الاستفزازات ومحاولات جرّ البلاد إلى الحرب قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.وطالبت وزارة الخارجية البيلاروسية، أوكرانيا بتقديم تفسير بشأن الهجوم على حافلة تقل أطفالًا بيلاروسيين في مقاطعة بريانسك الروسية.وفي وقت، أكد القائم بأعمال حاكم مقاطعة بريانسك، إيغور كوفالتشوك، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت حافلة تقل لاعبين لكرة القدم قادمة من مدينة غوميل بالقرب من بريانسك، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 6 أشخاص، بينهم 4 أطفال.وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة لمهاجمة حافلة لفريق "أشبال" من بيلاروسيا لكرة قدم الأطفال، قادمة من غوميل وكانت متجهة إلى غيلينجيك لقضاء عطلة، ووصف كوفالتشوك، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة بأنه هجوم متعمّد.موسكو: روسيا لا تستهدف البنية التحتية المدنية في أوكرانياممثل روسيا لدى رابطة الدول المستقلة: الطائرة التي هاجمت حافلة الأطفال كانت محملة بشظايا
https://sarabic.ae/20260618/لوكاشينكو-تعليقا-على-هجوم-نظام-كييف-على-حافلة-تقل-أطفالا-بيلاروسيين-فاشية-صريحة-1114464907.html
https://sarabic.ae/20260617/الخارجية-الروسية-موسكو-تدين-بأشد-العبارات-هجوم-كييف-على-حافلة-تقل-أطفالا-من-بيلاروسيا-1114439921.html
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لجنة التحقيق الروسية: قائدان عسكريان أوكرانيان وراء الهجوم على حافلة تقل أطفالا في بريانسك

07:40 GMT 23.06.2026 (تم التحديث: 07:55 GMT 23.06.2026)
© Photo / Egor Kovalchuk/MAXالهجوم الذي استهدف حافلة كانت تُقل مواطنين بيلاروس في مقاطعة بريانسك الروسية
الهجوم الذي استهدف حافلة كانت تُقل مواطنين بيلاروس في مقاطعة بريانسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
© Photo / Egor Kovalchuk/MAX
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أكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن روبرت بروفدي، قائد أنظمة الطائرات دون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأوليغ إيفاشينكو، رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، يقفان وراء الهجوم على حافلة تقل أطفالاً في مقاطعة بريانسك.
وقالت بيترينكو لوكالة "سبوتنيك": "أثبت التحقيق تورط روبرت بروفدي، قائد أنظمة الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأوليغ إيفاشينكو، رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، في ارتكاب هذه الجريمة. وقد قاما بتحديد الأهداف وأصدرا الأمر غير القانوني بمهاجمة المركبات المدنية على الأراضي الروسية".
وأضافت: "تم تحديد هوية منفذي الهجوم الإرهابي بشكل مباشر. وهم على وجه التحديد دميترو تكاتشينكو، وهو جندي من وحدة الأنظمة غير المأهولة التابعة للفرقة الحدودية 105 التابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني، وإيغور جوكوف، وهو جندي من مكتب قائد الاستجابة السريعة الحدودية "شكفال" التابع للفرقة الحدودية 7 التابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني، وفلاديسلاف ناوم، وهو جندي من المركز البحري 73 للعمليات الخاصة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
لوكاشينكو تعليقا على هجوم نظام كييف على حافلة تقل أطفالا بيلاروسيين: فاشية صريحة
18 يونيو, 10:10 GMT
وتابعت: "يجري حالياً تحديد هوية المتواطئين الآخرين في الجريمة. والتحقيق الجنائي لا يزال جارياً".

وقالت بيترينكو: "فيما يتعلق ببروفدي وإيفاشينكو وتكاشينكو وجوكوف وناوم، فقد تم اتخاذ قرارات بتوجيه الاتهام إليهم بموجب الجزء 3 من المادة 205 من قانون العقوبات الروسي (ارتكاب عمل إرهابي يؤدي إلى الوفاة)".

وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات لوضعهم على قائمة المطلوبين دولياً واعتقالهم غيابياً.
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: موسكو تدين بأشد العبارات هجوم كييف على حافلة تقل أطفالا من بيلاروسيا
17 يونيو, 14:19 GMT
في 17 يونيو/حزيران، استهدف نظام كييف حافلة كانت متجهة من بيلاروسيا إلى غيلينجيك، وكان على متنها 44 راكبًا، 28 منهم فريق رياضي للأطفال. وقتلت امرأة كانت برفقتهم، وأصيب ثمانية آخرون.
بحسب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وقع الهجوم الإرهابي بسبب استياء البعض من هدوء مينسك. وحذر من أن الاستفزازات ومحاولات جرّ البلاد إلى الحرب قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.
وطالبت وزارة الخارجية البيلاروسية، أوكرانيا بتقديم تفسير بشأن الهجوم على حافلة تقل أطفالًا بيلاروسيين في مقاطعة بريانسك الروسية.

وكان قد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن "هجوم القوات الأوكرانية على حافلة تقل أطفالا بيلاروسيين في مقاطعة بريانسك كان متعمدًا، من الواضح أن هذا عمل إرهابي لا إنساني".

وفي وقت، أكد القائم بأعمال حاكم مقاطعة بريانسك، إيغور كوفالتشوك، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت حافلة تقل لاعبين لكرة القدم قادمة من مدينة غوميل بالقرب من بريانسك، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 6 أشخاص، بينهم 4 أطفال.
وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة لمهاجمة حافلة لفريق "أشبال" من بيلاروسيا لكرة قدم الأطفال، قادمة من غوميل وكانت متجهة إلى غيلينجيك لقضاء عطلة، ووصف كوفالتشوك، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة بأنه هجوم متعمّد.
موسكو: روسيا لا تستهدف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا
ممثل روسيا لدى رابطة الدول المستقلة: الطائرة التي هاجمت حافلة الأطفال كانت محملة بشظايا
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