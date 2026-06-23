https://sarabic.ae/20260623/هل-يُعد-اتفاق-أمريكا-وإيران-كارثة-لإسرائيل؟-1114623838.html

هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟

هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟

سبوتنيك عربي

على وقع الاتفاق الأمريكي مع إيران، يتصاعد الغضب داخل إسرائيل تجاه رئيس الحكومة اليمينية، بنيامين نتنياهو، الذي لم يكن بعلم بتفاصيل الاتفاق، معتبرين أنه يعكس "... 23.06.2026, سبوتنيك عربي

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هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟ سبوتنيك عربي هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟

رئيس حزب إسرائيل "بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان، وصف الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بأنه "الكارثة السياسية الأكبر منذ إقامة الدولة".و أكد أن الحكومة ملزمة بالعمل وفقا للمصلحة الإسرائيلية ،وليس بناء على أسعار الوقود في بورصات العالم، في إشارة الى مخاوف ترامب من تداعيات استمرار الحرب على إيران.في هذا السياق، قال د. عدنان نعيم، الباحث في الشؤون الإقليمية، إن إسرائيل منذ تأسيسها قامت على عقيدة عدوانية لا تستقيم إلا بخلق عدو دائم، سواء كان مصر أو سوريا أو العراق أو إيران.وأضاف أن إسرائيل لم تنجح في القضاء على حزب الله في لبنان رغم التهجير الواسع، ولم تحقق أهدافها في الملف الإيراني، حيث كان الهدف إسقاط النظام وإنهاء البرنامج النووي، وهو ما لم يتحقق، وهو ما جعل نتنياهو في مأزق سياسي داخلي وخارجي، خاصة مع تصاعد الخلافات مع الإدارة الأمريكية.وأضاف أن هناك تضاربًا في المصالح بين إسرائيل والولايات المتحدة؛ فبينما تسعى إسرائيل إلى تدمير مقدرات الدولة الإيرانية وإخراجها من المعادلة الإقليمية لتلعب دور "شرطي الشرق الأوسط"، فإن الولايات المتحدة ترى أن استمرار الحرب يضر بالاقتصاد العالمي ويهدد استقرارها الداخلي، بل ويضعف فرص الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة.

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نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

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