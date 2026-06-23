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القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
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خبير: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال هو لإضفاء الشرعية على هذا الكيان الوهمي
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مدار الليل والنهار
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نبض افريقيا
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روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
12:31 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:32 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
عمادة المهندسين التونسيين ترفع مقترحاتها لمجلس النواب للحفاظ على الكفاءات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
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29 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260623/هل-يُعد-اتفاق-أمريكا-وإيران-كارثة-لإسرائيل؟-1114623838.html
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
سبوتنيك عربي
على وقع الاتفاق الأمريكي مع إيران، يتصاعد الغضب داخل إسرائيل تجاه رئيس الحكومة اليمينية، بنيامين نتنياهو، الذي لم يكن بعلم بتفاصيل الاتفاق، معتبرين أنه يعكس "... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
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ملفات ساخنة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
أخبار إيران
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هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
سبوتنيك عربي
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
رئيس حزب إسرائيل "بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان، وصف الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بأنه "الكارثة السياسية الأكبر منذ إقامة الدولة".و أكد أن الحكومة ملزمة بالعمل وفقا للمصلحة الإسرائيلية ،وليس بناء على أسعار الوقود في بورصات العالم، في إشارة الى مخاوف ترامب من تداعيات استمرار الحرب على إيران.في هذا السياق، قال د. عدنان نعيم، الباحث في الشؤون الإقليمية، إن إسرائيل منذ تأسيسها قامت على عقيدة عدوانية لا تستقيم إلا بخلق عدو دائم، سواء كان مصر أو سوريا أو العراق أو إيران.وأضاف أن إسرائيل لم تنجح في القضاء على حزب الله في لبنان رغم التهجير الواسع، ولم تحقق أهدافها في الملف الإيراني، حيث كان الهدف إسقاط النظام وإنهاء البرنامج النووي، وهو ما لم يتحقق، وهو ما جعل نتنياهو في مأزق سياسي داخلي وخارجي، خاصة مع تصاعد الخلافات مع الإدارة الأمريكية.وأضاف أن هناك تضاربًا في المصالح بين إسرائيل والولايات المتحدة؛ فبينما تسعى إسرائيل إلى تدمير مقدرات الدولة الإيرانية وإخراجها من المعادلة الإقليمية لتلعب دور "شرطي الشرق الأوسط"، فإن الولايات المتحدة ترى أن استمرار الحرب يضر بالاقتصاد العالمي ويهدد استقرارها الداخلي، بل ويضعف فرص الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة.
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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نوران عطالله
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نوران عطالله
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الأخبار
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ملفات ساخنة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
ملفات ساخنة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио

هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟

12:10 GMT 23.06.2026
راديو
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
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على وقع الاتفاق الأمريكي مع إيران، يتصاعد الغضب داخل إسرائيل تجاه رئيس الحكومة اليمينية، بنيامين نتنياهو، الذي لم يكن بعلم بتفاصيل الاتفاق، معتبرين أنه يعكس " فشلا استراتيجيا كبيرا" لرئيس الحكومة.
رئيس حزب إسرائيل "بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان، وصف الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بأنه "الكارثة السياسية الأكبر منذ إقامة الدولة".
و أكد أن الحكومة ملزمة بالعمل وفقا للمصلحة الإسرائيلية ،وليس بناء على أسعار الوقود في بورصات العالم، في إشارة الى مخاوف ترامب من تداعيات استمرار الحرب على إيران.

تقارير صحافية أكدت أن الاتفاق مع إيران أحدث أكبر شقاق في العلاقات بين ترامب و نتنياهو، لأن الاتفاق لم يتضمن أي إشارة إلى برنامج إيران للصواريخ البالستية أو دعمها للفصائل المسلحة في المنطقة، رغم المطالب الإسرائيلية المستمرة بإدراج هذين الملفين ضمن أي اتفاق

في هذا السياق، قال د. عدنان نعيم، الباحث في الشؤون الإقليمية، إن إسرائيل منذ تأسيسها قامت على عقيدة عدوانية لا تستقيم إلا بخلق عدو دائم، سواء كان مصر أو سوريا أو العراق أو إيران.
وأضاف أن إسرائيل لم تنجح في القضاء على حزب الله في لبنان رغم التهجير الواسع، ولم تحقق أهدافها في الملف الإيراني، حيث كان الهدف إسقاط النظام وإنهاء البرنامج النووي، وهو ما لم يتحقق، وهو ما جعل نتنياهو في مأزق سياسي داخلي وخارجي، خاصة مع تصاعد الخلافات مع الإدارة الأمريكية.

في سياق متصل، قال د. سيد مكاوي، أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك إرادة سياسية واضحة لدى واشنطن وطهران لإنهاء النزاع دبلوماسيًا وسلميًا، بعدما اتضح أن المغامرة العسكرية التي دفع إليها نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت فاشلة.

وأضاف أن هناك تضاربًا في المصالح بين إسرائيل والولايات المتحدة؛ فبينما تسعى إسرائيل إلى تدمير مقدرات الدولة الإيرانية وإخراجها من المعادلة الإقليمية لتلعب دور "شرطي الشرق الأوسط"، فإن الولايات المتحدة ترى أن استمرار الحرب يضر بالاقتصاد العالمي ويهدد استقرارها الداخلي، بل ويضعف فرص الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة.
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