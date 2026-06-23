https://sarabic.ae/20260623/نتنياهو-نحتاج-إلى-التحرر-من-الاعتماد-على-التسليح-الأمريكي-1114616822.html

نتنياهو: نحتاج إلى التحرر من الاعتماد على التسليح الأمريكي

نتنياهو: نحتاج إلى التحرر من الاعتماد على التسليح الأمريكي

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل تقدر الدعم الذي تلقته من الولايات المتحدة، لكنها بحاجة إلى تقليل اعتمادها على السلاح... 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T09:40+0000

2026-06-23T09:40+0000

2026-06-23T09:40+0000

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وأضاف نتنياهو، في تصريحات له: "علينا أن نتحرر من الاعتماد عليهم وأن نبني منظومة تصنيع سلاح خاصة بنا"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى لتعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية.وأكد أن "إسرائيل وجهت ضربة إلى إيران ووكلائها في المنطقة"، لكنه شدد على أن العملية لم تنته بعد، وأن المواجهة مع إيران وحلفائها لا تزال مستمرة.وأفادت وسائل إعلامية أمريكية، مؤخرا، عن ظهور خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بشأن العملية العسكرية في إيران، نظرا للهجوم الإسرائيلي على منشآت الغاز الإيرانية حينها.وأعلنت إيران، في وقت سابق اليوم، اختتام جولة المحادثات الفنية التي عُقدت في سويسرا ضمن إطار المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة.وأكدت أن الاجتماعات شهدت مناقشات متخصصة حول القضايا المرتبطة بالملف النووي وآليات رفع العقوبات، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل فنية متخصصة لمتابعة الملفات المطروحة، وعلى رأسها البرنامج النووي والعقوبات المفروضة على طهران.يأتي ذلك بعدما أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني ورئيس الوفد الفني المفاوض، كاظم غريب آبادي، التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الأربعة المشاركة في المشاورات الفنية بشأن ترتيبات وآليات المرحلة المقبلة من المفاوضات.وقال غريب آبادي للتلفزيون الإيراني الرسمي، إن المحادثات الفنية بين الدول الأربع عُقدت عقب اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد، الذي استمر من يوم الأحد حتى فجر الاثنين، وركزت على تحديد الآليات التنفيذية للمذكرة والبيان الصادر في ختام الاجتماع.وأضاف أن "المفاوضات المقبلة ستُجرى تحت إشراف اللجنة العليا، بمشاركة رئيس مجلس الشورى الإسلامي ووزير الخارجية الإيراني، ونائب الرئيس الأمريكي، ورئيسي وزراء باكستان وقطر".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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