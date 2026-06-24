https://sarabic.ae/20260624/أردوغان-بعض-الأطراف-داخل-إسرائيل-لا-ترغب-في-وقف-المواجهات-1114659647.html

أردوغان: بعض الأطراف داخل إسرائيل لا ترغب في وقف المواجهات

أردوغان: بعض الأطراف داخل إسرائيل لا ترغب في وقف المواجهات

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأن المنطقة تمر بمرحلة "أكثر حساسية"، مؤكدًا أن "إسرائيل تعارض حتى أبسط فرص تحقيق السلام والاستقرار"، وفق... 24.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-24T12:52+0000

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وخلال كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، أشار أردوغان إلى أن "التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين، خلال الأيام الأخيرة، تعكس نهجًا متطرفًا يبتعد عن العقلانية ويهدد جهود التهدئة في المنطقة"، وفقا لوكالة "الأناضول". وأضاف أن "بعض الأطراف داخل إسرائيل، لا ترغب في وقف المواجهات، وتعمل على تقويض التفاهمات التي جرى التوصل إليها عبر مساعٍ دبلوماسية مكثفة، خلال الفترة الماضية". وأكد الرئيس التركي أن السلام والاستقرار سيسودان المنطقة رغم هذه الاستفزازات، مشددًا على أن تلك السياسات لن تعرقل ترسيخ الأمن والتنمية والازدهار على المدى البعيد. وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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