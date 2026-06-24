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بث مباشر... ميدفيديف يشارك في الجلسة العامة لـ"منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي 2026"
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بين بيروت والقاهرة
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الحدث من سبوتنيك
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أردوغان: بعض الأطراف داخل إسرائيل لا ترغب في وقف المواجهات
أردوغان: بعض الأطراف داخل إسرائيل لا ترغب في وقف المواجهات
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأن المنطقة تمر بمرحلة "أكثر حساسية"، مؤكدًا أن "إسرائيل تعارض حتى أبسط فرص تحقيق السلام والاستقرار"، وفق... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T12:52+0000
2026-06-24T12:52+0000
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وخلال كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، أشار أردوغان إلى أن "التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين، خلال الأيام الأخيرة، تعكس نهجًا متطرفًا يبتعد عن العقلانية ويهدد جهود التهدئة في المنطقة"، وفقا لوكالة "الأناضول". وأضاف أن "بعض الأطراف داخل إسرائيل، لا ترغب في وقف المواجهات، وتعمل على تقويض التفاهمات التي جرى التوصل إليها عبر مساعٍ دبلوماسية مكثفة، خلال الفترة الماضية". وأكد الرئيس التركي أن السلام والاستقرار سيسودان المنطقة رغم هذه الاستفزازات، مشددًا على أن تلك السياسات لن تعرقل ترسيخ الأمن والتنمية والازدهار على المدى البعيد. وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260624/إيران-لم-نعقد-اجتماعا-مع-مدير-الوكالة-الذرية-في-سويسرا-والتفتيش-مرهون-باتفاق-نهائي-1114655087.html
https://sarabic.ae/20260623/مجلس-الشيوخ-الأميركي-يتبنى-مشروع-قرار-يدعو-لوقف-العمليات-العسكرية-ضد-إيران-1114641098.html
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أردوغان: بعض الأطراف داخل إسرائيل لا ترغب في وقف المواجهات

12:52 GMT 24.06.2026
© AP Photo / Jerome Delayالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Jerome Delay
تابعنا عبر
صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأن المنطقة تمر بمرحلة "أكثر حساسية"، مؤكدًا أن "إسرائيل تعارض حتى أبسط فرص تحقيق السلام والاستقرار"، وفق تعبيره.
وخلال كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، أشار أردوغان إلى أن "التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين، خلال الأيام الأخيرة، تعكس نهجًا متطرفًا يبتعد عن العقلانية ويهدد جهود التهدئة في المنطقة"، وفقا لوكالة "الأناضول".
وأضاف أن "بعض الأطراف داخل إسرائيل، لا ترغب في وقف المواجهات، وتعمل على تقويض التفاهمات التي جرى التوصل إليها عبر مساعٍ دبلوماسية مكثفة، خلال الفترة الماضية".
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال ترؤسه وفد بلاده المشارك في أعمال قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا، بمشاركة ممثلين عن طرفي المفاوضات من الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
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ووصف أردوغان السياسات الإسرائيلية بأنها قائمة على "الاحتلال والعنف"، على حد قوله، معتبرًا أنها "تستهدف إضعاف أي توافق إقليمي يسعى إلى تعزيز الاستقرار".

وأكد الرئيس التركي أن السلام والاستقرار سيسودان المنطقة رغم هذه الاستفزازات، مشددًا على أن تلك السياسات لن تعرقل ترسيخ الأمن والتنمية والازدهار على المدى البعيد.
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أمس, 20:28 GMT

كما جدّد أردوغان التزام بلاده بدعم الجهود الدبلوماسية كافة الرامية إلى استثمار فرص السلام، مؤكدًا "استمرار أنقرة في دعم المساعي الهادفة إلى التوصل إلى حل دائم للأزمة المرتبطة بإيران، خلال المرحلة المقبلة".

وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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