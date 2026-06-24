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ابتكار روسي يمنح الروبوتات القدرة على الرؤية والتوجيه في الظلام
ابتكار روسي يمنح الروبوتات القدرة على الرؤية والتوجيه في الظلام
سبوتنيك عربي
طوّر باحثون في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا نظامًا جديدًا لتحديد المواقع الروبوتية باسم "MSSPlace"، يدمج بين بيانات متعددة المصادر، تشمل الكاميرات البصرية... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T20:28+0000
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ويهدف هذا النظام إلى تمكين الروبوتات من تحديد مواقعها والعمل بكفاءة في ظروف صعبة، مثل الظلام وسوء الأحوال الجوية، أو عند غياب إشارات الملاحة الفضائية وضعفها.وأوضح الباحث دميتري يودين أن الفريق طوّر بنية شبكة عصبية وطريقة لتدريبها تتيح تكوين مُميِّزات رقمية مضغوطة للموقع، بحيث تبدو متشابهة لنفس المكان سواء صُوِّر نهارًا أو ليلًا، وفي المطر أو الثلج أو الطقس الصحو. كما أشار المصدر إلى أن هذا التطوير أُضيف إلى مكتبة "OpenPlaceRecognition" المفتوحة المصدر، ما يسهّل استخدامه وتطويره على نطاق أوسع. وتكمن أهمية هذا الإنجاز في أنه يوفّر حلًا عمليًا للملاحة الروبوتية في البيئات التي تفتقر إلى إشارات الأقمار الصناعية أو تتعرض فيها هذه الإشارات للتشويش.أشبه بـ"غريندايزر"... الصين تكشف عن أول روبوت متحول يقوده إنسان... فيديو
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العالم, علوم, روسيا, أخبار الأبحاث العلمية, روبوتات, ظلام, توجيه
العالم, علوم, روسيا, أخبار الأبحاث العلمية, روبوتات, ظلام, توجيه

ابتكار روسي يمنح الروبوتات القدرة على الرؤية والتوجيه في الظلام

20:28 GMT 24.06.2026
© Sputnik . Grigoriy Sysoyev / الانتقال إلى بنك الصورروبوت لتوصيل طلبات من Yandex ينقل طرود البريد الروسي في أحد شوارع موسكو الوسية، 26 أكتوبر 2021
روبوت لتوصيل طلبات من Yandex ينقل طرود البريد الروسي في أحد شوارع موسكو الوسية، 26 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© Sputnik . Grigoriy Sysoyev
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طوّر باحثون في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا نظامًا جديدًا لتحديد المواقع الروبوتية باسم "MSSPlace"، يدمج بين بيانات متعددة المصادر، تشمل الكاميرات البصرية والليدار، إلى جانب الأوصاف النصية للأماكن والأجسام.
ويهدف هذا النظام إلى تمكين الروبوتات من تحديد مواقعها والعمل بكفاءة في ظروف صعبة، مثل الظلام وسوء الأحوال الجوية، أو عند غياب إشارات الملاحة الفضائية وضعفها.
وأوضح الباحث دميتري يودين أن الفريق طوّر بنية شبكة عصبية وطريقة لتدريبها تتيح تكوين مُميِّزات رقمية مضغوطة للموقع، بحيث تبدو متشابهة لنفس المكان سواء صُوِّر نهارًا أو ليلًا، وفي المطر أو الثلج أو الطقس الصحو.

وأضاف أن النظام يعتمد على بناء قاعدة معرفة يمكن للروبوتات استخدامها لتحديد مواقعها، وقد حقق نتائج جيدة في الاختبارات، إذ سجّل داخل الأماكن خطأً وسطيًا في تحديد الإحداثيات يقل عن نصف متر، بينما لم يتجاوز الخطأ المتوسط في الهواء الطلق مترين.

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كما أشار المصدر إلى أن هذا التطوير أُضيف إلى مكتبة "OpenPlaceRecognition" المفتوحة المصدر، ما يسهّل استخدامه وتطويره على نطاق أوسع.
وتكمن أهمية هذا الإنجاز في أنه يوفّر حلًا عمليًا للملاحة الروبوتية في البيئات التي تفتقر إلى إشارات الأقمار الصناعية أو تتعرض فيها هذه الإشارات للتشويش.
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