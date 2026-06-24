https://sarabic.ae/20260624/الاتحاد-الأوروبي-يقترح-إرسال-بعثة-عسكرية-لتدريب-الجيش-اللبناني-1114664206.html

الاتحاد الأوروبي يقترح إرسال بعثة عسكرية لتدريب الجيش اللبناني

الاتحاد الأوروبي يقترح إرسال بعثة عسكرية لتدريب الجيش اللبناني

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي اقترحت إرسال بعثة عسكرية استشارية وتدريبية إلى لبنان تمتد 3 سنوات. 24.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-24T14:05+0000

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وعزت صحيفة غربية، اليوم الأربعاء، السبب وراء الاقتراح الأوروبي إلى دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في تعزيز السيطرة على الأراضي وتحسين أمن الحدود.وأفادت بأنه "بحسب وثيقة مؤرخة في 17 يونيو/ حزيران الجاري، تم توزيعها على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ27، فإن البعثة المقترحة تحتاج إلى موافقة إجماعية من الدول الأعضاء قبل إطلاقها بشكل رسمي".تتعلق المهمة بتقديم الدعم والتدريب للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، بهدف تعزيز قدراتها في مجالات ضبط الحدود والأمن الداخلي، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها البلاد.ولفتت الصحيفة إلى أن المقترحات تشير إلى أن البعثة الأوروبية ستعمل على تعزيز قدرات أفواج الحدود البرية، ووحدات القوة المتنقلة والدرك الإقليمي، إلى جانب تطوير قدرات الاستطلاع والمراقبة والاستخبارات، كما تتضمن الخطة دعم إجراءات الأمن البحري، بما في ذلك تحسين إدارة أمن الحدود والموانئ.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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