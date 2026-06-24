https://sarabic.ae/20260624/سلطنة-عمان-تعلن-فتح-ممر-بحري-مؤقت-لعبور-السفن-عبر-مضيق-هرمز-دون-رسوم-1114645927.html
سلطنة عمان تعلن فتح "ممر بحري مؤقت" لعبور السفن عبر مضيق هرمز دون رسوم
سلطنة عمان تعلن فتح "ممر بحري مؤقت" لعبور السفن عبر مضيق هرمز دون رسوم
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطنة عُمان، أمس الثلاثاء، التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإتاحة "ممر بحري مؤقت" لعبور جميع السفن عبر مضيق هرمز، وفق إحداثيات محددة، وذلك في إطار... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T06:15+0000
2026-06-24T06:15+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن الجهات المختصة في البلاد، أن السفن الراغبة في استخدام الممر المؤقت يتعين عليها التنسيق المسبق مع المنظمة البحرية الدولية، وفق الإجراءات المعتمدة.وأكدت السلطنة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه مضيق هرمز ودوره الحيوي في حركة التجارة والطاقة العالمية، فضلًا عن التزامها الثابت بأحكام القانون الدولي وقانون البحار بما يكفل حرية الملاحة البحرية.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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سلطنة عمان, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
سلطنة عمان, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
سلطنة عمان تعلن فتح "ممر بحري مؤقت" لعبور السفن عبر مضيق هرمز دون رسوم
أعلنت سلطنة عُمان، أمس الثلاثاء، التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإتاحة "ممر بحري مؤقت" لعبور جميع السفن عبر مضيق هرمز، وفق إحداثيات محددة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ضمان انسيابية حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن الجهات المختصة في البلاد، أن السفن الراغبة في استخدام الممر المؤقت يتعين عليها التنسيق المسبق مع المنظمة البحرية الدولية، وفق الإجراءات المعتمدة.
وأكدت السلطنة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه مضيق هرمز
ودوره الحيوي في حركة التجارة والطاقة العالمية، فضلًا عن التزامها الثابت بأحكام القانون الدولي وقانون البحار بما يكفل حرية الملاحة البحرية.
وأوضحت أن عبور السفن عبر الممر المؤقت سيتم دون فرض أي رسوم، مشيرة إلى أن القرار ينسجم مع نتائج التفاهمات والجهود، التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف الحفاظ على أمن الملاحة واستقرار حركة النقل البحري في المنطقة.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات
بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.