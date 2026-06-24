سلطنة عمان تعلن فتح "ممر بحري مؤقت" لعبور السفن عبر مضيق هرمز دون رسوم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
اللغة العربية في مدارس روسيا … الدراجات النارية في بيروت بين الفوضى والتنظيم، فماذا يقول القانون ؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
12:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:32 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
عمادة المهندسين التونسيين ترفع مقترحاتها لمجلس النواب للحفاظ على الكفاءات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
"الاقامة الذهبية" في لبنان بين الفوائد والتحديات …وهل ترفع أزمة الرقائق العالميّة أسعار الهواتف والحواسيب؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260624/سلطنة-عمان-تعلن-فتح-ممر-بحري-مؤقت-لعبور-السفن-عبر-مضيق-هرمز-دون-رسوم-1114645927.html
سلطنة عمان تعلن فتح "ممر بحري مؤقت" لعبور السفن عبر مضيق هرمز دون رسوم
سلطنة عمان تعلن فتح "ممر بحري مؤقت" لعبور السفن عبر مضيق هرمز دون رسوم
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطنة عُمان، أمس الثلاثاء، التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإتاحة "ممر بحري مؤقت" لعبور جميع السفن عبر مضيق هرمز، وفق إحداثيات محددة، وذلك في إطار... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T06:15+0000
2026-06-24T06:15+0000
سلطنة عمان
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
مضيق هرمز
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/15/1114554313_0:35:1500:879_1920x0_80_0_0_3fe526930bb571db71c3a679a06322c9.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن الجهات المختصة في البلاد، أن السفن الراغبة في استخدام الممر المؤقت يتعين عليها التنسيق المسبق مع المنظمة البحرية الدولية، وفق الإجراءات المعتمدة.وأكدت السلطنة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه مضيق هرمز ودوره الحيوي في حركة التجارة والطاقة العالمية، فضلًا عن التزامها الثابت بأحكام القانون الدولي وقانون البحار بما يكفل حرية الملاحة البحرية.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260623/ترامب-19-مليون-برميل-نفط-عبرت-مضيق-هرمز-في-يوم-واحد-1114631868.html
https://sarabic.ae/20260623/قاليباف-طهران-ومسقط-شكلتا-لجنة-مشتركة-لإجراء-محادثات-حول-مضيق-هرمز-1114619518.html
سلطنة عمان
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/15/1114554313_94:0:1279:889_1920x0_80_0_0_0102a103ed1a3ea7b0671c785f0a43be.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سلطنة عمان, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
سلطنة عمان, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز

سلطنة عمان تعلن فتح "ممر بحري مؤقت" لعبور السفن عبر مضيق هرمز دون رسوم

06:15 GMT 24.06.2026
© REUTERS Stringerسفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026
سفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© REUTERS Stringer
تابعنا عبر
أعلنت سلطنة عُمان، أمس الثلاثاء، التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإتاحة "ممر بحري مؤقت" لعبور جميع السفن عبر مضيق هرمز، وفق إحداثيات محددة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ضمان انسيابية حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن الجهات المختصة في البلاد، أن السفن الراغبة في استخدام الممر المؤقت يتعين عليها التنسيق المسبق مع المنظمة البحرية الدولية، وفق الإجراءات المعتمدة.
سفن راسية في مضيق هرمز من مسندم، سلطنة عمان، 11 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
ترامب: 19 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز في يوم واحد
أمس, 13:44 GMT
وأكدت السلطنة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه مضيق هرمز ودوره الحيوي في حركة التجارة والطاقة العالمية، فضلًا عن التزامها الثابت بأحكام القانون الدولي وقانون البحار بما يكفل حرية الملاحة البحرية.

وأوضحت أن عبور السفن عبر الممر المؤقت سيتم دون فرض أي رسوم، مشيرة إلى أن القرار ينسجم مع نتائج التفاهمات والجهود، التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف الحفاظ على أمن الملاحة واستقرار حركة النقل البحري في المنطقة.

سلطان عُمان هيثم بن طارق، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، وأعضاء الوفد الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
قاليباف: طهران ومسقط شكلتا لجنة مشتركة لإجراء محادثات حول مضيق هرمز
أمس, 11:08 GMT
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала