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كيم جونغ أون: خطة كوريا الديمقراطية لتجهيز أسطولها البحري بأسلحة نووية تسير وفق الخطة الموضوعة
كيم جونغ أون: خطة كوريا الديمقراطية لتجهيز أسطولها البحري بأسلحة نووية تسير وفق الخطة الموضوعة
سبوتنيك عربي
أكد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، أن برنامج تزويد أسطول بلاده البحري بالأسلحة النووية "يسير بدقة، وفقًا لمساره المخطط له". 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T04:37+0000
2026-06-24T04:37+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العالم
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ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الديمقراطية، عن زعيم البلاد قوله، في كلمة ألقاها خلال حفل دخول المدمرة الجديدة من طراز "تشوي هيون" الخدمة في الأسطول البحري لكوريا الديمقراطية: "يتحول الأسطول البحري إلى فرع متكامل من القوات المسلحة، مزود بأسلحة إستراتيجية، ما يعني أن برنامج تسليحه بالأسلحة النووية يسير بدقة، وفقًا لمساره المخطط له".وأضاف: "هذا مسار إستراتيجي بالغ الأهمية، إذ سيمكّننا من الحفاظ على جاهزية القوة النووية لدولتنا، لعمليات متعددة الأوجه وفعّالة".وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن المدمرة "تشوي هيون"، دخلت الخدمة رسميًا في القوات البحرية لكوريا الديمقراطية بعد الحفل، وستُكلف بمهمة الدفاع عن الساحل الغربي للبلاد.وفي سياق آخر، رفضت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، مجددًا، الدعوات الدولية الرامية إلى نزع سلاح بلادها النووي، مؤكدة أن التخلي عن ترسانتها النووية "أمر مستحيل"، وذلك ردًا على تأكيد "مجموعة السبع" التزامها بـ"تحقيق نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية".كوريا الديمقراطية ترفض دعوات نزع سلاحها النووي وتصفها بـ"المتخلفة عن العصر"كيم جونغ أون يتفقد مدفعية جديدة ستنشر على حدود بلاده
https://sarabic.ae/20251006/1105666280.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم

كيم جونغ أون: خطة كوريا الديمقراطية لتجهيز أسطولها البحري بأسلحة نووية تسير وفق الخطة الموضوعة

04:37 GMT 24.06.2026
© Photo / KCNAكوريا الديمقراطية تختبر صواريخ كروز ومضادة للسفن من على مدمرة بحرية
كوريا الديمقراطية تختبر صواريخ كروز ومضادة للسفن من على مدمرة بحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© Photo / KCNA
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أكد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، أن برنامج تزويد أسطول بلاده البحري بالأسلحة النووية "يسير بدقة، وفقًا لمساره المخطط له".
ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الديمقراطية، عن زعيم البلاد قوله، في كلمة ألقاها خلال حفل دخول المدمرة الجديدة من طراز "تشوي هيون" الخدمة في الأسطول البحري لكوريا الديمقراطية: "يتحول الأسطول البحري إلى فرع متكامل من القوات المسلحة، مزود بأسلحة إستراتيجية، ما يعني أن برنامج تسليحه بالأسلحة النووية يسير بدقة، وفقًا لمساره المخطط له".
وأضاف: "هذا مسار إستراتيجي بالغ الأهمية، إذ سيمكّننا من الحفاظ على جاهزية القوة النووية لدولتنا، لعمليات متعددة الأوجه وفعّالة".
وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن المدمرة "تشوي هيون"، دخلت الخدمة رسميًا في القوات البحرية لكوريا الديمقراطية بعد الحفل، وستُكلف بمهمة الدفاع عن الساحل الغربي للبلاد.
Ким Чен Ын осматривает помещения внутри эсминца Чхве Хён - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
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"تشوي هيون"... صور مذهلة من داخل المدمرة الكورية الديمقراطية الشعبية
6 أكتوبر 2025, 08:31 GMT
وسبق لكوريا الديمقراطية الشعبية أن أعلنت بأن المدمرة "تشوي هيون" مجهزة بـ"أقوى الأسلحة"، وأجرى الزعيم كيم عمليات تفتيش متعددة للسفن من فئتها هذا العام، بما في ذلك الإشراف على اختبار صاروخ كروز على متن المدمرة في أبريل/ نيسان الماضي.
وفي سياق آخر، رفضت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، مجددًا، الدعوات الدولية الرامية إلى نزع سلاح بلادها النووي، مؤكدة أن التخلي عن ترسانتها النووية "أمر مستحيل"، وذلك ردًا على تأكيد "مجموعة السبع" التزامها بـ"تحقيق نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية".
كوريا الديمقراطية ترفض دعوات نزع سلاحها النووي وتصفها بـ"المتخلفة عن العصر"
كيم جونغ أون يتفقد مدفعية جديدة ستنشر على حدود بلاده
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