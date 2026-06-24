https://sarabic.ae/20260624/مجموعة-السبع-قدمت-قروضا-بقيمة-455--مليار-دولار-من-عائدات-الأصول-الروسية-إلى-كييف-1114649067.html

"مجموعة السبع" قدمت قروضا بقيمة 45.5 مليار دولار من عائدات الأصول الروسية إلى كييف

"مجموعة السبع" قدمت قروضا بقيمة 45.5 مليار دولار من عائدات الأصول الروسية إلى كييف

سبوتنيك عربي

أجرت وكالة "سبوتنيك" تحليلا لبيانات وزارة المالية الأوكرانية، وأوضحت أن مجموعة الدول السبع قد قدمت بالفعل قروضا بقيمة 45.5 مليار دولار لكييف باستخدام عائدات... 24.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-24T08:39+0000

2026-06-24T08:39+0000

2026-06-24T08:39+0000

روسيا

مجموعة السبع الكبار

العالم

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وقد تم التوصل إلى هذا الرقم في نهاية مايو/أيار. وفي عام 2026، حوّلت مجموعة السبع 6.6 مليار دولار إلى كييف من عائدات تجميد الأصول الروسية.وخصصت الدول الأعضاء المتبقية في مجموعة السبع 37.9 مليار دولار لأوكرانيا في عام 2025، و6.6 مليار دولار في عام 2026.في عام 2024، وافقت مجموعة الدول السبع على قرض لأوكرانيا بقيمة تقارب 50 مليار دولار من عائدات الأصول المجمدة.وضع الأصولعقب إطلاق العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" نحو نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي. ويحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، غالبيتها في حسابات لدى منصة "يوروكلير" البلجيكية (إحدى أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم).أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك،، أن روسيا وضعت خطة للرد على احتمال الاستيلاء على أصولها المجمدة لدى الغرب، موضحًا أنه "سيتم تنفيذها إذا لزم الأمر".وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري، رفع البنك المركزي الروسي، دعوى قضائية ضد شركة "يوروكلير" للمطالبة بأكثر من 18 تريليون روبل. وتفيد الدعوى بأن الشركة البلجيكية ألحقت ضررًا بالبنك المركزي الروسي، من خلال تقييد قدرته على إدارة أمواله وأوراقه المالية.أوربان: الاتحاد الأوروبي لم يصادر الأصول الروسية لأن لديه أصولا أكثر في روسيا ويمكن تجميدهاروبيو: مصادرة الأصول الروسية تهدد بعواقب غير متوقعة

https://sarabic.ae/20251225/موسكو-لدينا-خطة-استجابة-في-حالة-مصادرة-الأصول-الروسية-لدى-الغرب-1108552946.html

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روسيا, مجموعة السبع الكبار, العالم