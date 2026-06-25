https://sarabic.ae/20260625/إعلام-باكستان-تعلق-على-أنباء-محاولة-إسرائيل-اغتيال-قائد-جيشها-1114676610.html

إعلام: باكستان تعلق على أنباء محاولة إسرائيل اغتيال قائد جيشها

إعلام: باكستان تعلق على أنباء محاولة إسرائيل اغتيال قائد جيشها

سبوتنيك عربي

رفضت السلطات الباكستانية، اليوم الخميس، الأنباء المتداولة عن محاولة جهاز "الموساد" الإسرائيلي اغتيال قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، وأعضاء من الوفد... 25.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-25T06:03+0000

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وكانت بعض وسائل الإعلام، تداولت مساء أمس الأربعاء، أنباء تفيد بأن الجيش الباكستاني تلقى "معلومات استخبارية موثوقة للغاية" حول خطة إسرائيلية تستهدف المشير منير، ومسؤولين باكستانيين آخرين، خلال الاجتماعات الأمريكية الإيرانية، التي عقدت في منتجع "بورغنستوك" السويسري.وادّعت تلك الوسائل الإعلامية أن "باكستان ردت على هذه المؤامرة المزعومة بإرسال تحذير شديد اللهجة إلى إسرائيل عبر قنوات دبلوماسية، ربما عبر طريق سلطنة عمان، تضمن تهديدًا بأنها ستمحو إسرائيل من الخريطة إذا تم المساس بوفدها".وشدد المسؤول الأمني الباكستاني أن "الترتيبات الأمنية الباكستانية بقيت قائمة بالكامل طوال إقامة رئيس الوزراء شهباز شريف، والمشير عاصم منير، في مدينة لوسيرن السويسرية، ولم يتم تسجيل أي تنبيه أمني أو حتى أدنى قلق من قبل فرق الأمن السويسرية أو الأمريكية طوال فترة الزيارة".ونقلت وسائل إعلام غربية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، أن المشاورات مع الجانبين الإيراني والأمريكي، مستمرة للتنفيذ الفعّال لمذكرة التفاهم.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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