https://sarabic.ae/20260625/الرئيسة-الفنزويلية-بالوكالة-32-شخصا-لقوا-حتفهم-في-الزلزال-الذي-ضرب-البلاد--1114676865.html
الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: 32 شخصا لقوا حتفهم في الزلزال الذي ضرب البلاد
الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: 32 شخصا لقوا حتفهم في الزلزال الذي ضرب البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، اليوم الخميس، أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب فنزويلا، ليلة أمس الأربعاء، ارتفعت إلى ما لا يقل عن 32... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت رودريغيز: "لدينا حاليًا معلومات عن 32 حالة وفاة، هذا فضلًا عن الأرقام التي قدمتها ولاية لا غوايرا، وأكثر من 700 جريح في أقسام الطوارئ بالمستشفيات العامة والمراكز الطبية الخاصة".وأكدت أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث والإغاثة بوتيرة مكثفة في محاولة لإنقاذ أكبر عدد ممكن من العالقين تحت الأنقاض.وشهدت فنزويلا هزتين أرضيتين قويتين، ليلة أمس الأربعاء، بلغت قوة الأولى 7.2 درجلت، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بينما بلغت قوة الثانية 7.5 درجات. ووقعت الهزتان على بعد 16 كيلومترًا من مدينة مورون، و24 كيلومترًا من سان فيليبي. وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بوقوع أضرار وإصابات في العاصمة كاراكاس.زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب فنزويلا وتحذير من تسوناميقتيل وعشرات الجرحى جراء زلزال بقوة 6.7 درجات ضرب إندونيسيا
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الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: 32 شخصا لقوا حتفهم في الزلزال الذي ضرب البلاد
06:19 GMT 25.06.2026 (تم التحديث: 06:48 GMT 25.06.2026)
أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، اليوم الخميس، أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب فنزويلا، ليلة أمس الأربعاء، ارتفعت إلى ما لا يقل عن 32 قتيلاً وأكثر من 700 مصاب.
وقالت رودريغيز: "لدينا حاليًا معلومات عن 32 حالة وفاة، هذا فضلًا عن الأرقام التي قدمتها ولاية لا غوايرا، وأكثر من 700 جريح في أقسام الطوارئ بالمستشفيات العامة والمراكز الطبية الخاصة".
وأضافت أن ولاية لا غوايرا تعدّ المنطقة الأكثر تضررًا من الكارثة، موضحة أن عشرات المباني انهارت فيها نتيجة الزلزال.
وأكدت أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث والإغاثة بوتيرة مكثفة في محاولة لإنقاذ أكبر عدد ممكن من العالقين تحت الأنقاض.
وشهدت فنزويلا هزتين أرضيتين قويتين، ليلة أمس الأربعاء، بلغت قوة الأولى 7.2 درجلت، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بينما بلغت قوة الثانية 7.5 درجات. ووقعت الهزتان على بعد 16 كيلومترًا من مدينة مورون، و24 كيلومترًا من سان فيليبي. وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بوقوع أضرار وإصابات في العاصمة كاراكاس.