https://sarabic.ae/20260625/ترامب-يهدد-شركات-النفط-في-الولايات-المتحدة-بسبب-ارتفاع-أسعار-البنزين-1114673591.html
ترامب يهدد شركات النفط في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع أسعار البنزين
ترامب يهدد شركات النفط في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع أسعار البنزين
سبوتنيك عربي
هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، شركات النفط في بلاده بمواجهة "مشاكل كبيرة" إذا رفضت خفض أسعار النفط. 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T01:36+0000
2026-06-25T01:36+0000
2026-06-25T01:36+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أزمة أسعار النفط
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وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "يجب أن تكون أسعار البنزين أقل بكثير في محطات الوقود، ومن المحتمل أن تكون شركات النفط تمارس الاحتكار والجشع. آمل ألا يفعلوا ذلك، وإلا فإنهم سيقعون في مشاكل كبيرة".واعتبر الرئيس الأمريكي أن السعر يجب أن يستقر عند 2.25 دولار للغالون الواحد، نظرًا لعدم وجود أي مشاكل في إمدادات النفط بعد الآن.يُذكر أنه في ليلة 18 يونيو/حزيران الجاري، وقعت إيران والولايات المتحدة عن بُعد مذكرة تنص على إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي. كما تحدد الوثيقة جداول زمنية لرفع الولايات المتحدة حصارها البحري عن الموانئ الإيرانية، واستئناف إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260623/ترامب-19-مليون-برميل-نفط-عبرت-مضيق-هرمز-في-يوم-واحد-1114631868.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أزمة أسعار النفط
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أزمة أسعار النفط
ترامب يهدد شركات النفط في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع أسعار البنزين
هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، شركات النفط في بلاده بمواجهة "مشاكل كبيرة" إذا رفضت خفض أسعار النفط.
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "يجب أن تكون أسعار البنزين أقل بكثير في محطات الوقود، ومن المحتمل أن تكون شركات النفط تمارس الاحتكار والجشع. آمل ألا يفعلوا ذلك، وإلا فإنهم سيقعون في مشاكل كبيرة".
واعتبر الرئيس الأمريكي أن السعر يجب أن يستقر عند 2.25 دولار للغالون الواحد، نظرًا لعدم وجود أي مشاكل في إمدادات النفط بعد الآن.
يُذكر أنه في ليلة 18 يونيو/حزيران الجاري، وقعت إيران والولايات المتحدة عن بُعد مذكرة تنص على إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي. كما تحدد الوثيقة جداول زمنية لرفع الولايات المتحدة حصارها البحري عن الموانئ الإيرانية، واستئناف إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز
.