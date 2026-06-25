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https://sarabic.ae/20260625/دراسة-التعرض-لضوء-النهار-قد-يقلل-خطر-الإصابة-بهذا-المرض--1114707694.html
دراسة: التعرض لضوء النهار قد يقلل خطر الإصابة بهذا المرض
دراسة: التعرض لضوء النهار قد يقلل خطر الإصابة بهذا المرض
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة عن وجود ارتباط بين زيادة التعرض لضوء النهار وانخفاض خطر الإصابة بالخرف، ما يسلط الضوء على الدور المحتمل للإيقاع اليومي والبيئة الضوئية في... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T19:38+0000
2026-06-25T19:38+0000
مجتمع
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الصحة
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ووفقًا للدراسة المنشورة في دورية "General Psychiatry"، تابع الباحثون أكثر من 87 ألف شخص بالغ استخدموا أجهزة تُرتدى على المعصم لقياس النشاط البدني ومستويات التعرض للضوء خلال فترات النهار والليل، وفقا لموقع "نيوز ميديكال". وخلال فترة متابعة استمرت في المتوسط 8.1 سنوات، سُجلت 741 حالة إصابة بالخرف بين المشاركين.كما تبين أن التعرض لفترات أطول لضوء نهاري أكثر سطوعًا، لا يقل عن 5000 لوكس، أسهم في خفض الخطر بدرجة إضافية.وأشار الباحثون إلى أن قضاء أقل من 0.7 ساعة يوميًا في ضوء نهاري ساطع كان مرتبطًا بخطر الإصابة بالخرف بدرجة تفوق ستة من عوامل الخطر المعروفة المرتبطة بالمرض.في المقابل، لم ترصد الدراسة علاقة ذات دلالة بين التعرض للضوء أثناء الليل وخطر الإصابة بالخرف، ما يشير إلى أن شدة الضوء وتوقيته خلال ساعات النهار قد يكونان أكثر أهمية لصحة الدماغ من الإضاءة الليلية.وقال الباحث المشارك في الدراسة، هونجليانج فنج، من جامعة جوانجتشو الطبية في الصين، إن التعرض لضوء النهار قد يشكل مؤشرًا جديدًا يمكن الاستفادة منه في تقييم خطر الإصابة بالخرف.ورغم أن الدراسة لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين ضوء النهار والوقاية من الخرف، فإن الباحثين اعتبروا أن النتائج تفتح المجال أمام مزيد من الدراسات حول إمكانية إدراج التعرض المنتظم للضوء الطبيعي ضمن استراتيجيات بسيطة لدعم صحة الدماغ، خاصة لدى كبار السن.وخلصت الدراسة إلى أن التعرض المنتظم لضوء النهار قد لا ينعكس إيجابًا على المزاج والنوم فحسب، بل قد يكون أيضًا مؤشرًا مهمًا على صحة الدماغ واحتمالات الإصابة بالخرف على المدى الطويل.
https://sarabic.ae/20260212/دراسة-الشاي-والقهوة-يرتبطان-بانخفاض-خطر-الإصابة-بالخرف-1110288120.html
https://sarabic.ae/20260106/دراسة-خطر-الخرف-يهدد-الأشخاص-الأكثر-نشاطا-في-فترة-ما-بعد-الظهر-1108957790.html
https://sarabic.ae/20260103/دراسة-توضح-علاقة-تجاعيد-الوجه-بصحة-الدماغ-والإصابة-بالخرف-1108885777.html
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منوعات, الصحة
منوعات, الصحة

دراسة: التعرض لضوء النهار قد يقلل خطر الإصابة بهذا المرض

19:38 GMT 25.06.2026
© AFP 2023 / WILL OLIVERأعراض الخرف والزهايمر
أعراض الخرف والزهايمر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
© AFP 2023 / WILL OLIVER
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كشفت دراسة حديثة عن وجود ارتباط بين زيادة التعرض لضوء النهار وانخفاض خطر الإصابة بالخرف، ما يسلط الضوء على الدور المحتمل للإيقاع اليومي والبيئة الضوئية في الحفاظ على صحة الدماغ مع التقدم في العمر.
ووفقًا للدراسة المنشورة في دورية "General Psychiatry"، تابع الباحثون أكثر من 87 ألف شخص بالغ استخدموا أجهزة تُرتدى على المعصم لقياس النشاط البدني ومستويات التعرض للضوء خلال فترات النهار والليل، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".
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دراسة: الشاي والقهوة يرتبطان بانخفاض خطر الإصابة بالخرف
12 فبراير, 11:42 GMT
وخلال فترة متابعة استمرت في المتوسط 8.1 سنوات، سُجلت 741 حالة إصابة بالخرف بين المشاركين.
وأظهرت النتائج أن التعرض اليومي لمستويات إضاءة نهارية تتجاوز 1000 لوكس، وهو مستوى يقارب شدة الضوء في يوم غائم بالهواء الطلق، ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 16%.
كما تبين أن التعرض لفترات أطول لضوء نهاري أكثر سطوعًا، لا يقل عن 5000 لوكس، أسهم في خفض الخطر بدرجة إضافية.
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2026
مجتمع
دراسة: خطر الخرف يهدد الأشخاص الأكثر نشاطا في فترة ما بعد الظهر
6 يناير, 11:09 GMT
وأشار الباحثون إلى أن قضاء أقل من 0.7 ساعة يوميًا في ضوء نهاري ساطع كان مرتبطًا بخطر الإصابة بالخرف بدرجة تفوق ستة من عوامل الخطر المعروفة المرتبطة بالمرض.
في المقابل، لم ترصد الدراسة علاقة ذات دلالة بين التعرض للضوء أثناء الليل وخطر الإصابة بالخرف، ما يشير إلى أن شدة الضوء وتوقيته خلال ساعات النهار قد يكونان أكثر أهمية لصحة الدماغ من الإضاءة الليلية.
ويرى الباحثون أن ضوء النهار يلعب دورًا أساسيًا في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، المسؤولة عن التحكم في النوم واليقظة وإفراز الهرمونات والعديد من الوظائف الحيوية الأخرى، في حين ارتبط اضطراب هذا النظام في دراسات سابقة بمشكلات النوم والصحة النفسية والتراجع الإدراكي.
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دراسة توضح علاقة تجاعيد الوجه بصحة الدماغ والإصابة بالخرف
3 يناير, 21:03 GMT
وقال الباحث المشارك في الدراسة، هونجليانج فنج، من جامعة جوانجتشو الطبية في الصين، إن التعرض لضوء النهار قد يشكل مؤشرًا جديدًا يمكن الاستفادة منه في تقييم خطر الإصابة بالخرف.
ورغم أن الدراسة لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين ضوء النهار والوقاية من الخرف، فإن الباحثين اعتبروا أن النتائج تفتح المجال أمام مزيد من الدراسات حول إمكانية إدراج التعرض المنتظم للضوء الطبيعي ضمن استراتيجيات بسيطة لدعم صحة الدماغ، خاصة لدى كبار السن.
وخلصت الدراسة إلى أن التعرض المنتظم لضوء النهار قد لا ينعكس إيجابًا على المزاج والنوم فحسب، بل قد يكون أيضًا مؤشرًا مهمًا على صحة الدماغ واحتمالات الإصابة بالخرف على المدى الطويل.
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