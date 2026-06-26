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الاستهلاك العالمي للغاز وصل إلى مستوى قياسي جديد في 2025- غازبروم
الاستهلاك العالمي للغاز وصل إلى مستوى قياسي جديد في 2025- غازبروم
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس شركة "غازبروم"، أليكسي ميلر، اليوم الجمعة، أن الاستهلاك العالمي للغاز وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4.3 تريليون متر مكعب في عام 2025، وسيرتفع إلى 5.7... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال ميلر، خلال الاجتماع السنوي في الشركة: "بلغ استهلاك الغاز العالمي في عام 2025، مستوى قياسيًا جديدًا وصل إلى 4.3 تريليون متر مكعب. وسيرتفع إلى أكثر من 30 في المئة ليصل إلى 5.7 تريليون متر مكعب بحلول عام 2050".وأكد أنه بحلول نهاية العام، سيتم تشغيل حقل كوفيكتينسكوي، وهو الأكبر من حيث احتياطيات الغاز في شرق البلاد، بكامل طاقته الإنتاجية.ترامب يشكر بوتين وشي جين بينغ على موقفهما تجاه النزاع الأمريكي الإيراني
https://sarabic.ae/20260322/غازبروم-احتياطيات-الغاز-في-مرافق-التخزين-الجوفية-الأوروبية-انخفضت-إلى-285-1111801408.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الاستهلاك العالمي للغاز وصل إلى مستوى قياسي جديد في 2025- غازبروم
أعلن رئيس شركة "غازبروم"، أليكسي ميلر، اليوم الجمعة، أن الاستهلاك العالمي للغاز وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4.3 تريليون متر مكعب في عام 2025، وسيرتفع إلى 5.7 تريليون متر مكعب بحلول عام 2050.
وقال ميلر، خلال الاجتماع السنوي في الشركة: "بلغ استهلاك الغاز العالمي في عام 2025، مستوى قياسيًا جديدًا وصل إلى 4.3 تريليون متر مكعب. وسيرتفع إلى أكثر من 30 في المئة ليصل إلى 5.7 تريليون متر مكعب بحلول عام 2050".
وأضاف أن مراكز النمو الاقتصادي الجديدة، التي ستتطلب المزيد من الطاقة، ستلعب دورًا محوريًا في تشكيل الطلب. وبالتالي، بحلول عام 2050، سيتركز ما يقرب من 70% من استهلاك الغاز في دول الجنوب العالمي، التي تعمل "غازبروم" معها على تطوير تعاون متبادل المنفعة.
وأشار رئيس شركة "غازبروم" إلى أن "غازبروم" والصين تناقشان فرصًا جديدة لتصدير الغاز، قائلا: "اتفقنا مع شركائنا الصينيين في عام 2025 على زيادة الإمدادات عبر الطرق الشرقية والشرق الأقصى، ونناقش حاليًا فرصًا جديدة لتصدير الغاز الطبيعي. وقد أكدت الصين اهتمامها بهذا الأمر بشكل فعّال".
وأكد أنه بحلول نهاية العام، سيتم تشغيل حقل كوفيكتينسكوي، وهو الأكبر من حيث احتياطيات الغاز في شرق البلاد، بكامل طاقته الإنتاجية.