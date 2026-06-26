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السلطات المصرية تكشف ملابسات إطلاق نار على رهبان داخل دير
السلطات المصرية تكشف ملابسات إطلاق نار على رهبان داخل دير
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم قيام شخصين ملثمين بإطلاق أعيرة نارية على... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T15:21+0000
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وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه، وبالفحص، تبين أنه بتاريخ اليوم الجمعة، ورد بلاغ إلى قسم شرطة الفيوم الجديدة يفيد بأنه أثناء استقلال اثنين من رهبان أحد الأديرة بدائرة القسم سيارة، وأثناء مرورهما بجوار قطعة أرض مجاورة للدير – سبق استردادها من العاملين بالدير وتسليمها للجهات المختصة باعتبارها من أملاك الدولة – قام اثنان من الخفراء الخصوصيين باعتراضهما. وأكدت أنه تم تحديد وضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وتواصل الأجهزة الأمنية استكمال التحريات لكشف ملابسات الواقعة.
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أخبار مصر الآن, مصر
أخبار مصر الآن, مصر

السلطات المصرية تكشف ملابسات إطلاق نار على رهبان داخل دير

15:21 GMT 26.06.2026
© AP Photo / Amr Nabilأفراد من الشرطة المصرية
أفراد من الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم قيام شخصين ملثمين بإطلاق أعيرة نارية على أحد الأديرة في محافظة الفيوم، ما أسفر عن إصابة أحد الرهبان.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه، وبالفحص، تبين أنه بتاريخ اليوم الجمعة، ورد بلاغ إلى قسم شرطة الفيوم الجديدة يفيد بأنه أثناء استقلال اثنين من رهبان أحد الأديرة بدائرة القسم سيارة، وأثناء مرورهما بجوار قطعة أرض مجاورة للدير – سبق استردادها من العاملين بالدير وتسليمها للجهات المختصة باعتبارها من أملاك الدولة – قام اثنان من الخفراء الخصوصيين باعتراضهما.
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وأضافت أنه خلال ذلك، أطلق أحد الخفراء عيارًا ناريًا من بندقية خرطوش تجاه السيارة، ما أسفر عن إصابة أحد الراكبين برش خرطوش في القدم اليسرى.
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وأكدت أنه تم تحديد وضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وتواصل الأجهزة الأمنية استكمال التحريات لكشف ملابسات الواقعة.
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