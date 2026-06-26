https://sarabic.ae/20260626/بقائي-يعلق-على-مخاوف-دول-الخليج-بشأن-القدرات-العسكرية-الإيرانية-1114738034.html

بقائي يعلق على مخاوف دول الخليج بشأن القدرات العسكرية الإيرانية

بقائي يعلق على مخاوف دول الخليج بشأن القدرات العسكرية الإيرانية

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، إن إيران تعد الطرف الأكثر حرصا على ضمان الأمن الجماعي في المنطقة، منتقدا ما وصفه... 26.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-26T13:40+0000

2026-06-26T13:40+0000

2026-06-26T13:40+0000

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وتساءل بقائي عبر منصة "إكس"، عن أسباب سماح بعض الدول، بحسب تعبيره، باستخدام أراضيها في الهجمات ضد إيران، وانتقد ما وصفه بتجاهل سباق التسلح في المنطقة والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية واللبنانية، إلى جانب الصمت تجاه الترسانة النووية الإسرائيلية.وكتب على منصة "إكس": "لماذا يلتزمون الصمت إزاء الترسانة النووية للنظام المحتل، الخارجة عن أي رقابة دولية، بينما تُصنَّف القدرات الدفاعية التقليدية لدولة لطالما كانت هدفا للتهديدات والهجمات - حتى من أراضي الدول المجاورة - على أنها "تهديد"؟". يأتي هذا بعدما أكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، أمس الخميس، أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم الجماعات الحليفة لطهران في المنطقة.وجدد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، التزام واشنطن الراسخ بأمن دول مجلس التعاون، فيما أكد وزراء خارجية دول الخليج تمسكهم بالشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه روبيو ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

https://sarabic.ae/20260625/بيان-خليجي-أمريكي-أي-تعاون-اقتصادي-مع-إيران-مرهون-بالتزامها-بمذكرة-التفاهم----1114710713.html

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