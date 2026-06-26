بقائي يعلق على مخاوف دول الخليج بشأن القدرات العسكرية الإيرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تجهز محطة ثانية لاستقبال شحنات الغاز الروسي الخاضعة للعقوبات
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
مدينة صور ومواقع الترات تحت تأثير القصف الإسرائيلي... وزير الثقافة اللبناني يتفقد أضرار مواقع صور التاريخية جراء القصف الإسرائيلي
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
12:03 GMT
29 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: الطاقة الذرية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
صور اللبنانية نالت حصتها من دمار الحرب... كيف تبدو هذه المدينة التاريخية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الذهب يسلك طريق الهبوط... ماذا عن المسار المستقبلي؟ وما هي المؤشرات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
08:29 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026: تألق مصر والمغرب.. حسرة تونسية وإنجلترا الأفضل حتى واجهت كيروش
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:49 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
روبيو: اتفاق إيران سيراعي مصالح المنطقة، سلطنة عمان: الترتيبات المستقبلية بمضيق هرمز لا تشمل فرض أي رسوم عبور
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260626/بقائي-يعلق-على-مخاوف-دول-الخليج-بشأن-القدرات-العسكرية-الإيرانية-1114738034.html
بقائي يعلق على مخاوف دول الخليج بشأن القدرات العسكرية الإيرانية
بقائي يعلق على مخاوف دول الخليج بشأن القدرات العسكرية الإيرانية
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، إن إيران تعد الطرف الأكثر حرصا على ضمان الأمن الجماعي في المنطقة، منتقدا ما وصفه... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T13:40+0000
2026-06-26T13:40+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg
وتساءل بقائي عبر منصة "إكس"، عن أسباب سماح بعض الدول، بحسب تعبيره، باستخدام أراضيها في الهجمات ضد إيران، وانتقد ما وصفه بتجاهل سباق التسلح في المنطقة والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية واللبنانية، إلى جانب الصمت تجاه الترسانة النووية الإسرائيلية.وكتب على منصة "إكس": "لماذا يلتزمون الصمت إزاء الترسانة النووية للنظام المحتل، الخارجة عن أي رقابة دولية، بينما تُصنَّف القدرات الدفاعية التقليدية لدولة لطالما كانت هدفا للتهديدات والهجمات - حتى من أراضي الدول المجاورة - على أنها "تهديد"؟". يأتي هذا بعدما أكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، أمس الخميس، أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم الجماعات الحليفة لطهران في المنطقة.وجدد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، التزام واشنطن الراسخ بأمن دول مجلس التعاون، فيما أكد وزراء خارجية دول الخليج تمسكهم بالشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه روبيو ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260625/بيان-خليجي-أمريكي-أي-تعاون-اقتصادي-مع-إيران-مرهون-بالتزامها-بمذكرة-التفاهم----1114710713.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_97:0:757:495_1920x0_80_0_0_26a343bb61b67dc9f18c94e42ba5a6ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

بقائي يعلق على مخاوف دول الخليج بشأن القدرات العسكرية الإيرانية

13:40 GMT 26.06.2026
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© x.com
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، إن إيران تعد الطرف الأكثر حرصا على ضمان الأمن الجماعي في المنطقة، منتقدا ما وصفه باعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على "أكبر منتهك للأمن" لمعالجة التحديات الإقليمية، واعتبر أن ذلك يتعارض مع أهداف المجلس ويعكس عدم الاستفادة من تجارب المنطقة الأخيرة.
وتساءل بقائي عبر منصة "إكس"، عن أسباب سماح بعض الدول، بحسب تعبيره، باستخدام أراضيها في الهجمات ضد إيران، وانتقد ما وصفه بتجاهل سباق التسلح في المنطقة والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية واللبنانية، إلى جانب الصمت تجاه الترسانة النووية الإسرائيلية.
وكتب على منصة "إكس": "لماذا يلتزمون الصمت إزاء الترسانة النووية للنظام المحتل، الخارجة عن أي رقابة دولية، بينما تُصنَّف القدرات الدفاعية التقليدية لدولة لطالما كانت هدفا للتهديدات والهجمات - حتى من أراضي الدول المجاورة - على أنها "تهديد"؟".

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في منشوره أن القدرات العسكرية الإيرانية تمثل ضمانة لحق البلاد في الدفاع عن النفس وحماية أمنها القومي، مؤكدا أن الأمن الوطني ووسائل الدفاع الإيرانية "ليسا محل مساومة أو تفاوض أو تنازل مع أي طرف".

يأتي هذا بعدما أكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، أمس الخميس، أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم الجماعات الحليفة لطهران في المنطقة.
وجدد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، التزام واشنطن الراسخ بأمن دول مجلس التعاون، فيما أكد وزراء خارجية دول الخليج تمسكهم بالشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه روبيو ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي.
سفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
بيان خليجي أمريكي: أي تعاون اقتصادي مع إيران مرهون بالتزامها بمذكرة التفاهم
أمس, 20:24 GMT
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала