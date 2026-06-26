بقائي يعلق على مخاوف دول الخليج بشأن القدرات العسكرية الإيرانية
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، إن إيران تعد الطرف الأكثر حرصا على ضمان الأمن الجماعي في المنطقة، منتقدا ما وصفه باعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على "أكبر منتهك للأمن" لمعالجة التحديات الإقليمية، واعتبر أن ذلك يتعارض مع أهداف المجلس ويعكس عدم الاستفادة من تجارب المنطقة الأخيرة.
وتساءل بقائي عبر منصة "إكس"، عن أسباب سماح بعض الدول، بحسب تعبيره، باستخدام أراضيها في الهجمات ضد إيران، وانتقد ما وصفه بتجاهل سباق التسلح في المنطقة والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية واللبنانية، إلى جانب الصمت تجاه الترسانة النووية الإسرائيلية.
وكتب على منصة "إكس": "لماذا يلتزمون الصمت إزاء الترسانة النووية للنظام المحتل، الخارجة عن أي رقابة دولية، بينما تُصنَّف القدرات الدفاعية التقليدية لدولة لطالما كانت هدفا للتهديدات والهجمات - حتى من أراضي الدول المجاورة - على أنها "تهديد"؟".
بدون تردید ایران بیشتر از هر طرف دیگری، دغدغه امنیت جمعی منطقه را دارد. اینکه شورای همکاری خلیج فارس، تصور کند راه حل رفع این دغدغه، پناه بردن به بزرگترین ناقض امنیت است، خود نقض غرض است و طنزی تلخ و نشانهای مأیوسکننده از عدم درسآموزی از تجربههای تلخ اخیر.— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 26, 2026
باید از همسایگان…
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في منشوره أن القدرات العسكرية الإيرانية تمثل ضمانة لحق البلاد في الدفاع عن النفس وحماية أمنها القومي، مؤكدا أن الأمن الوطني ووسائل الدفاع الإيرانية "ليسا محل مساومة أو تفاوض أو تنازل مع أي طرف".
يأتي هذا بعدما أكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، أمس الخميس، أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم الجماعات الحليفة لطهران في المنطقة.
وجدد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، التزام واشنطن الراسخ بأمن دول مجلس التعاون، فيما أكد وزراء خارجية دول الخليج تمسكهم بالشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه روبيو ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.