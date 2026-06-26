بنسبة 100%.. ترامب يتوعد الدول التي تفرض ضرائب رقمية على الشركات الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تجهز محطة ثانية لاستقبال شحنات الغاز الروسي الخاضعة للعقوبات
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
مدينة صور ومواقع الترات تحت تأثير القصف الإسرائيلي... وزير الثقافة اللبناني يتفقد أضرار مواقع صور التاريخية جراء القصف الإسرائيلي
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
12:03 GMT
29 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: الطاقة الذرية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
صور اللبنانية نالت حصتها من دمار الحرب... كيف تبدو هذه المدينة التاريخية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الذهب يسلك طريق الهبوط... ماذا عن المسار المستقبلي؟ وما هي المؤشرات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
08:29 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026: تألق مصر والمغرب.. حسرة تونسية وإنجلترا الأفضل حتى واجهت كيروش
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:49 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
روبيو: اتفاق إيران سيراعي مصالح المنطقة، سلطنة عمان: الترتيبات المستقبلية بمضيق هرمز لا تشمل فرض أي رسوم عبور
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260626/بنسبة-100-ترامب-يتوعد-الدول-التي-تفرض-ضرائب-رقمية-على-الشركات-الأمريكية-1114747568.html
بنسبة 100%.. ترامب يتوعد الدول التي تفرض ضرائب رقمية على الشركات الأمريكية
بنسبة 100%.. ترامب يتوعد الدول التي تفرض ضرائب رقمية على الشركات الأمريكية
سبوتنيك عربي
توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على كافة واردات الدول التي تفرض ضرائب رقمية على الشركات الأمريكية. 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T18:03+0000
2026-06-26T18:03+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/11/1114451865_0:0:2858:1608_1920x0_80_0_0_588322bc177e2ba0986cd15e652fa1ca.jpg
وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "تجري العديد من الدول الأوروبية مناقشات بشأن التطبيق الوشيك لضريبة على الخدمات الرقمية تستهدف الشركات الأمريكية، وقد باتت بعض هذه الدول على وشك المضي قدمًا في تنفيذها. وليكن هذا البيان بمثابة إعلان واضح بأن أي دولة تفرض مثل هذه الضريبة ستواجه فورًا رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على جميع السلع التي تصدرها إلى الولايات المتحدة".وأضاف أن هذه الرسوم الجمركية ستتجاوز أي اتفاقيات تجارية مبرمة مع تلك الدولة، سواء كانت مطبقة أو موقعة أو لم تدخل حيز التنفيذ بعد. كما سيتم فرض الرسوم الجمركية البالغة 100 بالمئة بشكل فوري إذا مضت تلك الدول في تطبيق هذه الضريبة.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض في عام 2025 رسوما جمركية إضافية على الواردات، لكن المحكمة العليا قضت في العام الحالي بأنه لم يكن يملك صلاحية القيام بذلك، لأن قرارات التجارة يجب أن تصدر حصريا عن الكونغرس.وأصبحت "حروب التعريفات الجمركية" هي السمة المميزة لسياسة ترامب، خلال العام الأول من توليه منصبه، فمباشرة بعد دخوله المكتب البيضاوي، في فبراير/ شباط العام الماضي، بدأ حربًا تجارية ضد الصين، وفرض تدريجيًا رسومًا على واردات السلع الصينية، ولم يقتصر هذا النهج على الصين فحسب، بل امتد ليشمل خلافات تجارية مع الاتحاد الاوروبي.ترامب يعلن زيادة الرسوم على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي 25%
https://sarabic.ae/20260626/فيفا-يعلق-على-تسليم-ترامب-كأس-العالم-لبطل-مونديال-2026--1114735192.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/11/1114451865_64:0:2605:1906_1920x0_80_0_0_7b59a4d72f2f8cc4faa0dc2642ecbfee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

بنسبة 100%.. ترامب يتوعد الدول التي تفرض ضرائب رقمية على الشركات الأمريكية

18:03 GMT 26.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على كافة واردات الدول التي تفرض ضرائب رقمية على الشركات الأمريكية.
وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "تجري العديد من الدول الأوروبية مناقشات بشأن التطبيق الوشيك لضريبة على الخدمات الرقمية تستهدف الشركات الأمريكية، وقد باتت بعض هذه الدول على وشك المضي قدمًا في تنفيذها. وليكن هذا البيان بمثابة إعلان واضح بأن أي دولة تفرض مثل هذه الضريبة ستواجه فورًا رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على جميع السلع التي تصدرها إلى الولايات المتحدة".
وأضاف أن هذه الرسوم الجمركية ستتجاوز أي اتفاقيات تجارية مبرمة مع تلك الدولة، سواء كانت مطبقة أو موقعة أو لم تدخل حيز التنفيذ بعد. كما سيتم فرض الرسوم الجمركية البالغة 100 بالمئة بشكل فوري إذا مضت تلك الدول في تطبيق هذه الضريبة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل صورة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بينما يشاهده رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو خلال إعلان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
رئيس الـ"فيفا" يعلق على تسليم ترامب كأس العالم لبطل مونديال 2026
12:26 GMT

يذكر أنه في 24 نيسان/ أبريل، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الحكومة الأمريكية ملزمة بإعادة 159 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم قانونيتها.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض في عام 2025 رسوما جمركية إضافية على الواردات، لكن المحكمة العليا قضت في العام الحالي بأنه لم يكن يملك صلاحية القيام بذلك، لأن قرارات التجارة يجب أن تصدر حصريا عن الكونغرس.
وأصبحت "حروب التعريفات الجمركية" هي السمة المميزة لسياسة ترامب، خلال العام الأول من توليه منصبه، فمباشرة بعد دخوله المكتب البيضاوي، في فبراير/ شباط العام الماضي، بدأ حربًا تجارية ضد الصين، وفرض تدريجيًا رسومًا على واردات السلع الصينية، ولم يقتصر هذا النهج على الصين فحسب، بل امتد ليشمل خلافات تجارية مع الاتحاد الاوروبي.
ترامب يعلن زيادة الرسوم على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي 25%
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала