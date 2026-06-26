https://sarabic.ae/20260626/بنسبة-100-ترامب-يتوعد-الدول-التي-تفرض-ضرائب-رقمية-على-الشركات-الأمريكية-1114747568.html
بنسبة 100%.. ترامب يتوعد الدول التي تفرض ضرائب رقمية على الشركات الأمريكية
بنسبة 100%.. ترامب يتوعد الدول التي تفرض ضرائب رقمية على الشركات الأمريكية
سبوتنيك عربي
توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على كافة واردات الدول التي تفرض ضرائب رقمية على الشركات الأمريكية. 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T18:03+0000
2026-06-26T18:03+0000
2026-06-26T18:03+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "تجري العديد من الدول الأوروبية مناقشات بشأن التطبيق الوشيك لضريبة على الخدمات الرقمية تستهدف الشركات الأمريكية، وقد باتت بعض هذه الدول على وشك المضي قدمًا في تنفيذها. وليكن هذا البيان بمثابة إعلان واضح بأن أي دولة تفرض مثل هذه الضريبة ستواجه فورًا رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على جميع السلع التي تصدرها إلى الولايات المتحدة".وأضاف أن هذه الرسوم الجمركية ستتجاوز أي اتفاقيات تجارية مبرمة مع تلك الدولة، سواء كانت مطبقة أو موقعة أو لم تدخل حيز التنفيذ بعد. كما سيتم فرض الرسوم الجمركية البالغة 100 بالمئة بشكل فوري إذا مضت تلك الدول في تطبيق هذه الضريبة.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض في عام 2025 رسوما جمركية إضافية على الواردات، لكن المحكمة العليا قضت في العام الحالي بأنه لم يكن يملك صلاحية القيام بذلك، لأن قرارات التجارة يجب أن تصدر حصريا عن الكونغرس.وأصبحت "حروب التعريفات الجمركية" هي السمة المميزة لسياسة ترامب، خلال العام الأول من توليه منصبه، فمباشرة بعد دخوله المكتب البيضاوي، في فبراير/ شباط العام الماضي، بدأ حربًا تجارية ضد الصين، وفرض تدريجيًا رسومًا على واردات السلع الصينية، ولم يقتصر هذا النهج على الصين فحسب، بل امتد ليشمل خلافات تجارية مع الاتحاد الاوروبي.ترامب يعلن زيادة الرسوم على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي 25%
https://sarabic.ae/20260626/فيفا-يعلق-على-تسليم-ترامب-كأس-العالم-لبطل-مونديال-2026--1114735192.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
بنسبة 100%.. ترامب يتوعد الدول التي تفرض ضرائب رقمية على الشركات الأمريكية
توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على كافة واردات الدول التي تفرض ضرائب رقمية على الشركات الأمريكية.
وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "تجري العديد من الدول الأوروبية مناقشات بشأن التطبيق الوشيك لضريبة على الخدمات الرقمية تستهدف الشركات الأمريكية، وقد باتت بعض هذه الدول على وشك المضي قدمًا في تنفيذها. وليكن هذا البيان بمثابة إعلان واضح بأن أي دولة تفرض مثل هذه الضريبة ستواجه فورًا رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على جميع السلع التي تصدرها إلى الولايات المتحدة".
وأضاف أن هذه الرسوم الجمركية ستتجاوز أي اتفاقيات تجارية مبرمة مع تلك الدولة، سواء كانت مطبقة أو موقعة أو لم تدخل حيز التنفيذ بعد. كما سيتم فرض الرسوم الجمركية البالغة 100 بالمئة بشكل فوري إذا مضت تلك الدول في تطبيق هذه الضريبة.
يذكر أنه في 24 نيسان/ أبريل، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الحكومة الأمريكية ملزمة بإعادة 159 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم قانونيتها.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض في عام 2025 رسوما جمركية إضافية على الواردات، لكن المحكمة العليا قضت في العام الحالي بأنه لم يكن يملك صلاحية القيام بذلك، لأن قرارات التجارة يجب أن تصدر حصريا عن الكونغرس.
وأصبحت "حروب التعريفات الجمركية
" هي السمة المميزة لسياسة ترامب، خلال العام الأول من توليه منصبه، فمباشرة بعد دخوله المكتب البيضاوي، في فبراير/ شباط العام الماضي، بدأ حربًا تجارية ضد الصين، وفرض تدريجيًا رسومًا على واردات السلع الصينية، ولم يقتصر هذا النهج على الصين فحسب، بل امتد ليشمل خلافات تجارية مع الاتحاد الاوروبي.